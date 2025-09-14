અમદાવાદના જાણીતા બિલ્ડર અને પાટીદાર અગ્રણીની લાશ મર્સિડીઝ કારમાંથી મળી, ગાડી બ્રિજ નીચે મૂકી દેવાઈ
Builder's Murdered Body Found In Mercedes Car : પાટીદાર અગ્રણી-બિલ્ડરની મર્સિડીઝમાંથી લાશ મળી. તીક્ષ્ણ હથિયારથી મોતની ઘાટ ઉતારી મૃતદેહ ગાડીમાં વિરાટનગર બ્રિજ નીચે મુકી હત્યારા ફરાર, દુર્ગંધ આવતા લોકોને જાણ થઈ
Ahmedabad News ; અમદાવાદ પૂર્વના વિરાટનગર વિસ્તારમાં એક મર્સિડીઝ કારમાંથી જાણીતા બિલ્ડરનો મૃતદેહ મળી આવ્યો છે. બીલ્ડર હિંમત રુદાણીનો હત્યા કરેલ મૃતદેહ તેમની જ કારમાંથી મળી આવતા ખળભળાટ મચી ગયો છે. ગાડીમાંથી દુર્ગંધ આવતા લોકોએ પોલીસને જાણ કરી હતી.
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, શહેરના પૂર્વ વિસ્તારમાં અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની પૂર્વ ઝોનની ઓફિસની સામેના ભાગે વિરાટનગર બ્રિજની નીચેથી સફેદ કલરની એક મર્સિડીઝ કાર તરફ લોકોનું ધ્યાન ગયું હતુ. કારણ કે આ કારમાંથી દુર્ગંધ આવી રહી હતી. રાતના સમયે લોકોએ જોયું તો કારમાં કોઈ વ્યક્તિનો મૃતદેહ પડ્યો હતો. તેથી લોકોએ પોલીસને જાણ કરી હતી.
પોલીસે તપાસ કરી તો ગાડીમાં કોઈ અજાણી વ્યક્તિનો મૃતદેહ મૂકાયો હતો. તેમનો મૃતદેહ ગાડીના ડેકીમાં મૂકાયો હતો. ગાડીમાંથી દુર્ગંધ આવી રહી હતી. પોલીસે તપાસ કરતા મૃતદેહ હિંમત રુડાણી નામના શખ્સનો હોવાનું જાણવા મળ્યું. તપાસમાં સામે આવ્યું કે, તેઓ બિલ્ડર છે અને પાટીદાર સમાજના અગ્રણી છે. બિલ્ડર હિંમત રુદાણીની તીક્ષણ હથિયારના ઘા મારી હત્યા નિપજવામાં આવી છે. હત્યા કરીને લાશ તેમના જ મર્સિડીઝમાં મૂકાઈ હતી અને ગાડી વિરાટનગર બ્રિજ પાસે પાર્ક કરી દેવાઈ હતી.
ઓઢવ પોલીસે રાત્રે હિંમતભાઈના મૃતદેહને પોસ્ટમોટમ અર્થે મોકલી આપ્યો છે. બિલ્ડર હિંમત રુદાણીના કારના સીસીટીવી સામે આવ્યા હતા. બિલ્ડર હિંમત રુદાણીને સવારે 11 વાગે પુત્રએ એસપી રિંગ પર જોયા હતા. ત્યાર બાદથી તેમનો કોઈ સંપર્ક થયો ન હતો. તેઓ સવારે ઘરેથી પોતાની કન્સ્ટ્રક્શન સાઈટ પર જવા નીકળ્યા હતા. દીકરાએ તેમને રિંગ રોડ પરથી પસાર થતા જોયા હતા.
હાલ પોલીસે ગુનો નોંધીને સીસીટીવી ફુટેજ તથા કોલ ડિટેઈલના આધારે તપાસ શરૂ કરી છે.
