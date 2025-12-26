Prev
હવે 'ગૂગલ મેપ્સ' પણ રડે છે! ટ્રાફિકના ચક્રવ્યૂહમાં ફસાયેલા અમદાવાદીઓના સ્વાસ્થ્ય અને સમયની હોળી

Ahmdabad News: વિકાસના મોટા-મોટા દાવાઓ વચ્ચે અત્યારે અમદાવાદ શહેર જાણે કે 'ખોદાયેલું મેદાન' કે 'બ્રિજનું જંગલ' બની ગયું છે. સ્માર્ટ સિટીના સપના દેખાડતું તંત્ર વાસ્તવમાં નાગરિકોને 'નરક' જેવી સ્થિતિમાં ધકેલી રહ્યું હોય તેવું સ્પષ્ટ જણાય છે. શહેરના પૂર્વથી પશ્ચિમ અને ઉત્તરથી દક્ષિણ સુધી 35 જેટલા સ્થળોએ એકસાથે કામ શરૂ કરી દેવાની તંત્રની ઉતાવળ અત્યારે લાખો અમદાવાદીઓ માટે માથાનો દુખાવો બની છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 26, 2025, 01:51 PM IST

Ahmdabad News: વિકાસના નામે જે રીતે શહેરને 'બંધક' બનાવવામાં આવ્યું છે, તે જોતા લાગે છે કે તંત્ર પાસે વિઝનનો અભાવ છે. જો આ જ સ્થિતિ રહી તો 2027 સુધીમાં અમદાવાદ રહેવા લાયક શહેર મટીને માત્ર એક 'કન્સ્ટ્રક્શન સાઈટ' બનીને રહી જશે. નાગરિકો પાસે 'ધીરજ' રાખવાની અપેક્ષા રાખતું તંત્ર પોતે ક્યારે 'જવાબદારી' બતાવશે? 15 મિનિટના રસ્તે 45 મિનિટ લાગે છે, ટ્રાફિક જામમાં એમ્બ્યુલન્સની સાયરન ગૂંગળાય છે, અને ધૂળની ડમરીઓ અમદાવાદીઓના ફેફસાં છીણી રહી છે. તંત્ર કહે છે "વિકાસ માટે થોડું સહન કરો", પણ સાહેબ, સહન કરવાની પણ મર્યાદા હોય છે. 2027 સુધીની આ યાતના શું સામાન્ય જનતા માટે જ છે? નેતાઓની ગાડીઓ માટે તો પાયલોટિંગ મળે છે, પણ જનતાનું શું? લાખોનું ઈંધણ ધુમાડામાં જઈ રહ્યું છે અને તંત્ર મૌન છે.

 આયોજનનો અભાવ કે અહંકાર?
કોઈપણ મોટો પ્રોજેક્ટ શરૂ કરતા પહેલા વૈકલ્પિક રૂટ અને ટ્રાફિક મેનેજમેન્ટની બ્લુપ્રિન્ટ તૈયાર કરવી જોઈએ, પરંતુ અમદાવાદમાં પરિસ્થિતિ ઉલટી છે. મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન, મેટ્રો રેલ અને પોલીસ વિભાગ વચ્ચે સંકલનનો શૂન્ય આંક જોવા મળી રહ્યો છે. તંત્રએ 'વિકાસ' ના નામે 'વિનાશ' જેવી સ્થિતિ સર્જી દીધી છે. જ્યારે જનતા ત્રાસીને પ્રશ્ન પૂછે છે, ત્યારે "વિકાસ માટે સહન કરવું પડશે" તેવા ઉદ્ધત જવાબો આપીને જવાબદારીમાંથી હાથ ઊંચા કરી લેવામાં આવે છે.

 ટ્રાફિકનો ચક્રવ્યૂહ અને સમયનો બગાડ
જ્યાં પહોંચતા 15 મિનિટ થતી હતી, ત્યાં આજે 45 મિનિટ લાગે છે. એમ્બ્યુલન્સ જેવા ઇમરજન્સી વાહનો પણટ્રાફિકમાં અટવાય છે, જે દર્શાવે છે કે તંત્રને માનવ જીંદગીની કોઈ કિંમત નથી. લાખો રૂપિયાનો ટેક્સ ભરતા નાગરિકો અત્યારે રસ્તા પર ધૂળ અને ધુમાડો ફાકી રહ્યા છે.

પર્યાવરણ અને સ્વાસ્થ્ય પર જીવલેણ હુમલો

  • હવાનું પ્રદૂષણ: વાહનો ચાલુ રહેતા બળતા ઈંધણને કારણે પ્રદૂષણનું સ્તર ભયજનક રીતે વધ્યું છે.
  • ધૂળની ડમરીઓ: અધૂરા કામ અને ખોદકામને કારણે ઉડતી ધૂળ શ્વાસના રોગોને નોતરી રહી છે.
  • ઘોંઘાટ: સતત વાગતા હોર્ન અને મશીનરીના અવાજે નાગરિકોની માનસિક શાંતિ હણી લીધી છે.

કોન્ટ્રાક્ટરો પર લગામ કોની?
તંત્રની સૌથી મોટી નિષ્ફળતા એ છે કે નિર્ધારિત સમય મર્યાદા (Deadline) માં ક્યારેય કામ પૂરું થતું નથી. અનેક બ્રિજના કામો મહિનાઓથી વિલંબમાં છે. શું તંત્ર અને કોન્ટ્રાક્ટરો વચ્ચે કોઈ છૂપી મિલીભગત છે? કેમ કોન્ટ્રાક્ટરોને દંડ કરવામાં આવતો નથી? જનતાના પરસેવાની કમાણીના ટેક્સના પૈસાનો આ રીતે વ્યય ક્યાં સુધી ચલાવી લેવાશે?

તંત્રના કાન આમળવાની જરૂર
અમદાવાદ અત્યારે 'સ્માર્ટ સિટી' નહીં પણ 'સંકટ સિટી' બની ગયું છે. વર્ષ 2027 સુધી જો આ જ રીતે કામ ચાલશે, તો શહેરની આર્થિક ગતિ અટકી જશે અને લોકોના સ્વાસ્થ્ય પાયમાલ થશે. તંત્રએ એસી કેબિનમાંથી બહાર આવી રસ્તા પરની વાસ્તવિકતા જોવાની જરૂર છે. જો ઉકેલ ન લાવી શકાય, તો 'વિકાસ' ના બણગાં ફૂંકવાનું બંધ કરવું જોઈએ.

આ જગ્યાએ ઠેર ઠેર ખોદકામ અને રસ્તા બંધની પરિસ્થિતિ

1. કાલપુર રેલવે સ્ટેશન-રેલવે સ્ટેશન રી-ડેવલપમેન્ટ અને કાલુપુર ઓવરલિજ

2. કાલુપુર - સારંગપુર બ્રિજ સમારકામ

3. અસારવા- ગડર રિકન્સ્ટ્રક્શન

4. ભાટ સર્કલ રીંગ રોડ-ઓવરબ્રિજ નિર્માણ

5. એપોલો સર્કલ - ઓવરબ્રિજ

6. સારંગપુર કામદાર મેદાન બ્રિજ નિર્માણ

7. એક્સપ્રેસ હાઇવે એસટી બસસ્ટેન્ડ સર્વિસ રોડ પર મેટ્રોનું કામ

8. સીટીએમ નિધી બેન્ક પાસે. સર્વિસ રોડ પર મેટ્રોનું કામ

9. સીટીએમ ભારવી ટાવર પાસે સર્વિસ રોડ પર મેટ્રોનું કામ

10 . રબારી કોલોની ગાયત્રી મંદિર પાસે સર્વિસ રોડ પર મેટ્રોનું કામ

11. ન્યુ મણિનગર યાર રસ્તા પંચમુખી હનુમાન - ડ્રેનેજનું કામ ચાલુ

12. ખોડીયારનગર ચાર રસ્તા સર્વિસ રોડ - ડ્રેનેજનું કામ ચાલુ

13. ખોડીયાનગર નારાયણનગર કટ- ડ્રેનેજનું કામ ચાલુ

14. વિરાટનગર બ્રિજ પાસે- ડ્રેનેજનું કામ ચાલુ

15. દાસ્તાન સર્કલ પાસે -ઓવરબિજ નિર્માણ

16. નિકોલ કઠવાડા ચાર રસ્તા-ઓવરબ્રિજ નિર્માણ

17. પાંજરાપોળ ચાર રસ્તા ઓવર બ્રિજનું નિર્માણ

18. અદાણી સર્કલ- ઓવરબ્રિજનું નિર્માણ

19. હાટકેશ્વર ચાર રસ્તા -ઓવરબ્રિજ તોડવાની કાભગીરી

20. કેડીલા બ્રિજ - બુલેટ ટ્રેનની કામગીરી

21. હાથીજણ સર્કલ- ઓવરબ્રિજ નિર્માણ

22. સાબરમતી જવાઠરચોક - રોડ વચ્ચે ડિવાઇડર બનાવવાનું કામ ચાલુ

23. ન્યુ રાણીપ-આરસીસી રોડની કામગીરી

24. સાબરમતી ધર્મનગર-બીઆરટીએસ રોડનું કામ ચાલુ

25. સાબરમતી-બીઆરટીએસ રોડનું કામ

26. ઈદગાહ બ્રિજ. મેટ્રો ટ્રેનનું કામ ચાલુ

27. તપોવન સર્કલ- ઓવરબ્રિજનું કામ ચાલુ

28. તપોવન સર્કલથી વિસત સર્કલ-રોડનું કામ ચાલુ

29. શીલજ ચાર રસ્તા - બ્રિજનું નિર્માણ

30. વસ્ત્રાપુર ફાટક પાસે - બ્રિજનું નિર્માણ

31. ગોતાથી વૈષ્ણોદેવી-સર્વિસ રોડનું કામ ચાલુ

32. એસજી હાઇવે છારોડી પારિયા-સર્વિસ રોડનું કામ ચાલુ

33. સાણંદ બ્રિજના છેડેથી ઈસ્કોન બ્રિજ સુધી ઓવરબ્રિજનું નિર્માણ

34.  કારગીલ સર્કલથી સોલા પોલીસ સ્ટેશન ડ્રેનેજનું કામ ચાલુ

35.  ગોતા વંદેમાતરમ વિસ્તાર : ઠેર ઠેર રોડ બંધ અને ડ્રેનેજનું કામ ચાલુ
 

