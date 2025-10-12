Prev
અમદાવાદ : જમ જેવા જમાઈ એ પરણિતાનો જીવ લીધો! દહેજ બન્યું દીકરીના મોતનું કારણ

Ahmedabad Crime News : દીકરી રિદ્ધિ સુખી રહે એ માટેથી પરિવાર જ થતું હતું એ કરી પણ આપતા હતા. પણ તેમ છતાં જમાઈ દિલીપ ભરવાડનું મન ભરાતું ન હતું, આખરે દીકરીએ જીવન ટૂંકાવ્યું

Ahmedabad News ઉદય રંજન/અમદાવાદ : અમદાવાદના વસ્ત્રાપુરના દહેજના દાનવે વધુ એક પરણિતાને મારવા માટે મજબુર કરી છે. વસ્ત્રાપુર પોલીસે સાસરિયાના જવાબદાર લોકો સામે ફરિયાદ નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

સગાઈના દિવસથી જ જમાઈની માંગણીઓ શરૂ થઈ ગઈ હતી 
રિદ્ધિ ભરવાડ નામની પરિણીતા આજે આ દુનિયામાં નથી રહી. શનિવારની રાત્રે તેણે સાસરિયાના માનસિક ત્રાસથી ગળે ફાંસો ખાઈને આત્મહત્યા કરી લીધી છે. રિદ્ધિ ભરવાડના લગ્ન આજથી દોઢ વર્ષ પહેલા સામાજિક રીતરિવાજ મુજબ વસ્ત્રાપુરના ભરવાડ વાસ ખાતે રહેતા દિલીપ ભરવાડ સાથે થયા હતા. ત્યારે સગાઈના દિવસથી જ જમ જેવા જમાઈએ રિદ્ધીના પરિવાર પાસેથી રૂપિયાની માંગણી કરવાની શરૂવાત કરી હતી. જેમાં સગાઈ થયા બાદ થાર કાર લેવા માટેથી પૈસાની માંગી કર્યાનો આક્ષેપ મૃતક રિદ્ધિ ભરવાડની માતાએ કર્યો છે. દોઢ વર્ષના લગ્ન ગાળા દરમિયાન મૃતક રિદ્ધિના પરિવારે અંદાજે 9 લાખ રૂપિયા આપ્યા હોવાનો આક્ષેપ કર્યો છે. 

દીકરી માટે પિયરવાળાએ રૂપિયા આપ્યા 
રિદ્ધિ ભરવાડના પરિવારનો આક્ષેપ છે કે સાસરિયાં તરફથી રોકડા રૂપિયા આથવા સોનાની માંગણી કરવામાં આવતી હતી. દીકરી રિદ્ધિ સુખી રહે એ માટેથી પરિવાર જ થતું હતું એ કરી પણ આપતા હતા. પણ તેમ છતાં જમાઈ દિલીપ ભરવાડનું મન ભરાતું ન હતું. ત્યારે ગઈ રાત્રી એ રિદ્ધિ ભરવાડની માતા સાથે વાત થઇ હતી કે રવિવારે તમે તબિયત પૂછવા માટે આવવાના છો તો તેના ખર્ચની રકમ પણ જમાઈને આપવાની છે. 

આ વાતને લઈને રિદ્ધિ અને દિલીપ અને તેના પરિવાર વચ્ચે ઝગડો થયો હતો. જેના કારણે રિદ્ધિ ભરવાડે મોડી સાંજે આત્મહત્યા કરી લીધી હતી. બાદમાં દિલીપ ભરવાડ અને તેનો પરિવાર પોલીસને જાણ કર્યા વગર જ ખાનગી હોસ્પિટલમાં મૂકીને ફરાર થઇ ગયા હતા. ત્યાર બાદ વસ્ત્રાપુર પોલીસે મૃતક રિદ્ધિ ભરવાડના પરિવારનો સંપર્ક કરી બોલાવીને સાસરિયા વિરુદ્ધ ફરિયાદી નોંધી હતી.  

ત્યારે વસ્ત્રાપુર પોલીસે મૃતક રિદ્ધિ ભરવાડનું પોસ્ટ મોર્ટમ કરાવીને મોતનું સાચું કારણ જવા માટે ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે. તો બીજી તરફ ફરાર સાસરિયાના લોકોને શોધવા માટે પણ પ્રયાસ હાથ ધર્યા છે. ત્યારે જમાઈ અને તેના પરિવારના સભ્ય ક્યારે પોલીસના હાથે લાગે છે એ જોવું રહ્યું.
 

