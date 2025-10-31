Prev
અમદાવાદી યુવકને અન્ય જ્ઞાતિની યુવતી સાથે પ્રેમલગ્ન કરવા ભારે પડ્યા! માતા-પિતા પર જીવલેણ હુમલો

Ahmdabad News: યુવકે અન્ય જ્ઞાતિની યુવતી સાથે પ્રેમલગ્ન કર્યા, પણ યુવતીના પરિવારજનોને આ લગ્ન સ્વીકાર્ય ન હતા. તેઓએ દીકરીને અવારનવાર સમજાવી પોતાના પાસે પાછી લાવવાના પ્રયાસો કર્યા, પરંતુ દીકરી ન માની તો આ વાતની સજા દીકરીના સાસુ અને સસરાને આપવામાં આવી.

Oct 31, 2025

ઉદય રંજન/અમદાવાદ: અમદાવાદનાં એક યુવકે અન્ય જ્ઞાતિની યુવતી સાથે પ્રેમલગ્ન કર્યા, પણ યુવતીના પરિવારજનોને આ લગ્ન સ્વીકાર્ય ન હતા. તેઓએ દીકરીને અવારનવાર સમજાવી પોતાના પાસે પાછી લાવવાના પ્રયાસો કર્યા, પરંતુ દીકરી ન માની તો આ વાતની સજા દીકરીના સાસુ અને સસરાને આપવામાં આવી. યુવતીના પિતા સહિતના પરિવારજનોએ ભેગા મળી દીકરીના સાસુ સસરા પર હુમલો કર્યો અને સસરાની હત્યા કરી નાખી. આ મામલે પોલીસે ગુનો દાખલ કરી આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. 

નારણપુરા પોલીસની કસ્ટડીમાં દેખાતા આરોપીઓના નામ રાજુભાઈ પરમાર, મહેશ પરમાર, લીલાબેન પરમાર, કલાવતીબેન સોલંકી, મહેશ રાઠોડ તેમજ પ્રેમ પરમાર છે. આ આરોપીઓની હત્યાના ગુનામાં ધરપકડ કરવામાં આવી છે. સફાઈ કામદાર તરીકે નોકરી કરતા 55 વર્ષીય કૈલાશબેન વાઘેલા અને તેમના 60 વર્ષીય પતિ ભાઈલાલભાઈ 30 મી ઓક્ટોબરે ઉસ્માનપુરા પાસે સફાઈ કામ માટે ગયા હતા. જે દરમિયાન બે ઓટોરિક્ષામાં આ આરોપીઓએ આવી લાકડાના ધોકા દ્વારા માર માર્યો અને બાદમાં રિક્ષામાં અપહરણ કરી રાણીપમાં ખુલ્લા મેદાનમાં લઈ જઈ માર માર્યો હતો. તે સમયે આસપાસના લોકો એકઠા થતા આ તમામ આરોપીઓ ત્યાંથી ફરાર થઈ ગયા હતા. જે હુમલામાં ભાઈલાલભાઈ વાઘેલાને ગંભીર ઇજાઓ થતા સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં દાખલ કર્યા હતા. જ્યાં સારવાર દરમિયાન તેમનું મૃત્યુ થયું હતું.

નારોલમાં રહેતા ફરિયાદી કૈલાશબેન વાઘેલાના નાના દીકરા સની વાઘેલાએ ચાર વર્ષ પહેલા જ્યોત્સના પરમાર નામની યુવતી સાથે પ્રેમ લગ્ન કર્યા હતા. જ્યોત્સનાએ અન્ય જ્ઞાતિમાં લગ્ન કર્યા હોવાથી તેના પરિવારજનોને આ લગ્ન સ્વીકાર્ય ન હતા. જેથી અવારનવાર તેનાં પિતા દીકરીને પોતાની સાથે લઈ જવાનો પ્રયાસ કરતા હતા. જેનાથી કંટાળી જ્યોત્સનાએ અગાઉ નારોલ પોલીસ સ્ટેશનમાં મદદ પણ માંગી હતી. વારંવારનાં પ્રયાસ બાદ પણ દીકરી પોતાની પાસે પરત આવતી ન હોય જેની અદાવત રાખીને તેનાં પિતા, ભાઈ, બહેન. બનેવી, કાકા, કાકી સહિતનાં આરોપીઓએ આ ગુનાને અંજામ આપ્યો હતો.

પકડાયેલા આરોપીઓમાં રાજુભાઈ પરમાર મૃતકની પુત્રવધુ જ્યોત્સનાનાં પિતા છે. જેઓ મૂર્તિ બનાવવાનું અને અન્ય છૂટક કામ કરે છે. અન્ય આરોપીઓમાં મહેશ પરમાર કાકા, લીલાબેન કાકી, કલાવતીબેન ફુઈ, જ્યોતિ સગી બહેન, મહેશ રાઠોડ બનેવી તેમજ પ્રેમ કાકાનો દીકરો છે. હાલ તો પોલીસે ગુનામાં ફરાર જ્યોતીની શોધખોળ હાથ ધરી છે. જ્યારે પકડાયેલા અન્ય આરોપીઓની પૂછપરછ શરૂ કરવામાં આવી છે. પકડાયેલા આરોપીઓ આ સિવાય અન્ય કોઈ ગુનાહિત ઈતિહાસ ધરાવે છે કે તેમ તે દિશામાં પણ તપાસ હાથ ધરાઈ છે. 

