Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /Ahmedabad
  • /ત્રણ દીકરીઓ પછી માનતાએ જન્મેલો દીકરો છીનવાયો: વિમાન દુર્ઘટનાની વરસી પર માતા-પિતાની આર્તનાદ

ત્રણ દીકરીઓ પછી માનતાએ જન્મેલો દીકરો છીનવાયો: વિમાન દુર્ઘટનાની વરસી પર માતા-પિતાની આર્તનાદ

Ahmedabad Plane Crash 2025: અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટનાને 1 વર્ષ પૂર્ણ થયું છે. ગીર સોમનાથ જિલ્લાના ગીર ગઢડા તાલુકાના જરગલી ગામના ખેડૂત અરવિંદભાઈ ઉકાભાઈ ખુટના પરિવારે પણ આ દુર્ઘટનામાં પોતાના યુવાન પુત્ર નીલને ગુમાવ્યો હતો.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 12, 2026, 12:51 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 12:51 PM IST
ત્રણ દીકરીઓ પછી માનતાએ જન્મેલો દીકરો છીનવાયો: વિમાન દુર્ઘટનાની વરસી પર માતા-પિતાની આર્તનાદ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ધડામ થયા બાદ આજે સોનાના ભાવમાં તોતિંગ ઉછાળો, ચાંદી 9000 રૂપિયા મોંઘી  થઈ, જાણો રેટ
Gold rate3 min ago
2
gujarat10 min ago
3
fifa world cup 202634 min ago
4
El Nino35 min ago
5
gujarat38 min ago