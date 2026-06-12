/ત્રણ દીકરીઓ પછી માનતાએ જન્મેલો દીકરો છીનવાયો: વિમાન દુર્ઘટનાની વરસી પર માતા-પિતાની આર્તનાદ

Ahmedabad Plane Crash 2025: અમદાવાદમાં થયેલી ભયાનક વિમાન દુર્ઘટનાને આજે એક વર્ષ પૂર્ણ થયું છે. 12 જૂન 2025ના રોજ થયેલી આ કરુણ ઘટનામાં ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી સહિત અનેક મુસાફરોએ જીવ ગુમાવ્યો હતો. આ દુર્ઘટનાની યાદ આજે પણ અનેક પરિવારોના હૃદયને ઝંઝોળી નાખે છે. ગીર સોમનાથ જિલ્લાના ગીર ગઢડા તાલુકાના જરગલી ગામના ખેડૂત અરવિંદભાઈ ઉકાભાઈ ખુટના પરિવારે પણ આ દુર્ઘટનામાં પોતાના યુવાન પુત્ર નીલને ગુમાવ્યો હતો. ત્રણ દીકરીઓ બાદ જન્મેલા જોડિયા પુત્રોમાંથી નીલ ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે લંડન જવા નીકળ્યો હતો, પરંતુ વિમાન દુર્ઘટનાએ તેના તમામ સપનાઓ અધૂરા છોડી દીધા.
નીલ અને તેનો ભાઈ નિલકંઠ બંને સાથે વિદેશ જવાના હતા, પરંતુ જરૂરી દસ્તાવેજોના અભાવે નિલકંઠની મુસાફરી મુલતવી રહી હતી. પરિવારને ક્યાં ખબર હતી કે એરપોર્ટ પર થયેલી વિદાય તેમની પુત્ર સાથેની અંતિમ મુલાકાત સાબિત થશે. દુર્ઘટનાના સમાચાર મળતા જ પરિવાર પર આભ તૂટી પડ્યું હતું. નીલની માતા મનિષાબેન આ આઘાત સહન કરી શક્યા નહોતા અને તેમની માનસિક સ્થિતિ પણ પ્રભાવિત થઈ હતી. આજે પણ સમગ્ર પરિવાર નીલની યાદમાં દાન-ધર્મ અને સેવાકીય કાર્યો કરીને તેની આત્માને શાંતિ મળે તેવી પ્રાર્થના કરે છે.
મનિષાબેન અને અરવિંદભાઈ ખુટને ત્રણ પુત્રીઓ બાદ જોડિયા પુત્રો નીલ અને નિલકંઠનો જન્મ થયો હતો. બંને ભાઈઓ અભ્યાસમાં હોશિયાર હતા અને વિદેશમાં ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવવાનું સ્વપ્ન જોતા હતા. નીલને લંડન જવા માટે વિઝા અને જરૂરી દસ્તાવેજો મળી ગયા હતા, જ્યારે નિલકંઠના કેટલાક દસ્તાવેજો બાકી હોવાથી તેની મુસાફરી અટકી ગઈ હતી.
પરિવારજનોએ થોડા દિવસો પહેલાં જ નીલનો જન્મદિવસ ધામધૂમથી ઉજવ્યો હતો, પરંતુ તેમને ક્યાં ખબર હતી કે એક મહિનાની અંદર જ પોતાના લાડકા પુત્રને અંતિમ વિદાય આપવી પડશે. દુર્ઘટના બાદ કંપની તરફથી આર્થિક સહાયરૂપે વળતર મળ્યું હોવા છતાં માતા-પિતા કહે છે કે સંતાનના વિયોગની પીડા સામે કોઈ પણ રકમ નાની છે. આજે પણ તેઓ નીલની યાદમાં ગરીબોને ભોજન, વસ્ત્રો અને અન્ય જરૂરી વસ્તુઓનું દાન કરે છે.
નીલનું સ્વપ્ન લંડનમાં ઉચ્ચ અભ્યાસ કરીને પરિવાર અને ગામનું નામ રોશન કરવાનું હતું. ખેતીવાડી પરિવારનો આ યુવાન પોતાના પિતાને ખેતરમાં પણ મદદ કરતો અને અભ્યાસમાં પણ આગળ હતો. દુર્ઘટના પહેલાં તેણે પોતાના પિતાને જણાવ્યું હતું કે 12 જૂનની ફ્લાઇટ માટે ટિકિટ બુક કરાવવાની છે. પરિવાર ભવિષ્યના સુંદર સપનાઓ જોઈ રહ્યો હતો, પરંતુ કુદરતને કંઈક અલગ જ મંજૂર હતું. આજે પણ એરપોર્ટ પર પરિવાર સાથે ખેંચાયેલી સેલ્ફી જ નીલની અંતિમ યાદગીરી બની રહી છે. આ ઘટનાના કારણે નિલકંઠ પણ હવે વિમાન મુસાફરી અને વિદેશ અભ્યાસ અંગે ભય અનુભવે છે. એક વર્ષ બાદ પણ જરગલી ગામનો આ પરિવાર પોતાના લાડકા પુત્રની યાદમાં આંસુ વહાવી રહ્યો છે અને તેની આત્માની શાંતિ માટે પ્રાર્થના કરી રહ્યો છે.