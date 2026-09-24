/ગુજરાતની સરકારી હોસ્પિટલોમાં આરોગ્ય ક્રાંતિ: સોલા સિવિલ ખાતે એક જ દિવસમાં રેકોર્ડ 13 સર્જરી સંપન્ન

અમદાવાદઃ અમદાવાદ સ્થિત GMERS મેડિકલ કોલેજ અને સોલા સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે તબીબી ક્ષેત્રે વધુ એક પ્રશંસનીય સિદ્ધિ નોંધાઈ છે. હોસ્પિટલના ઓર્થોપેડિક વિભાગ દ્વારા તા. 23 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ એક જ દિવસમાં કુલ 13 જેટલી જટિલ ઓર્થોપેડિક સર્જરીઓ સફળતાપૂર્વક પાર પાડવામાં આવી હતી.
આ સર્જરીઓમાં 3 ટોટલ ની-રિપ્લેસમેન્ટ, 1 યુનિકોન્ડાઇલર ની-રિપ્લેસમેન્ટ, સ્કેફોઇડ નોન-યુનિયન માટે બોન ગ્રાફ્ટ તથા ફિક્સેશન તેમજ વિવિધ પ્રકારની ગંભીર ટ્રોમા સર્જરીઓનો સમાવેશ થાય છે.
સૌથી મહત્વની બાબત એ છે કે આ તમામ લાભાર્થી દર્દીઓને ‘PMJAY-મા’ યોજના હેઠળ સંપૂર્ણપણે વિનામૂલ્યે અને ઉત્તમ ગુણવત્તાયુક્ત સારવાર ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે.
આ તમામ જટિલ ઓપરેશનો ઓર્થોપેડિક સર્જનો ઉપરાંત એનેસ્થેસિયા, ફિઝિશિયન, રેડિયોલોજી, નર્સિંગ સ્ટાફ અને અન્ય સહાયક ટીમોના સુમેળભર્યા સંકલનથી શક્ય બન્યા છે. ઓપરેશન દરમિયાન દર્દીઓની સલામતી અને ઉચ્ચ સ્તરીય સારવારને સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી હતી.
રાજ્ય સરકારના સતત સહયોગથી હોસ્પિટલમાં ઉપલબ્ધ અત્યાધુનિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને નિષ્ણાત તબીબોની સેવાઓને કારણે આજે સામાન્ય અને આર્થિક રીતે નબળા વર્ગના દર્દીઓને પણ ખાનગી હોસ્પિટલો જેવી આધુનિક સારવાર સરકારી વ્યવસ્થા હેઠળ સરળતાથી મળી રહી છે.
એક જ દિવસમાં 13 જેટલી વિવિધ અને પડકારજનક સર્જરીઓ સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થવી એ સોલા સિવિલ હોસ્પિટલની સમગ્ર તબીબી ટીમની કાર્યક્ષમતા અને સમર્પણનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. હોસ્પિટલ પ્રશાસનનો મુખ્ય સંકલ્પ છે કે છેવાડાના અને જરૂરિયાતમંદ દરેક દર્દી સુધી શ્રેષ્ઠ, આધુનિક અને સુલભ આરોગ્ય સેવાઓ સતત પહોંચતી રહે.