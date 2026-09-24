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ગુજરાતની સરકારી હોસ્પિટલોમાં આરોગ્ય ક્રાંતિ: સોલા સિવિલ ખાતે એક જ દિવસમાં રેકોર્ડ 13 સર્જરી સંપન્ન

અમદાવાદમાં આવેલી GMERS સોલા સિવિલમાં એક જ દિવસમાં 13 દર્દીઓને નવજીવન મળ્યું છે. PMJAY-MA યોજના હેઠળ દર્દીઓનું જટિલ ઓપરેશન સફળતાપૂર્વક કરવામાં આવ્યું છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 24, 2026, 04:52 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 04:52 PM IST
ગુજરાતની સરકારી હોસ્પિટલોમાં આરોગ્ય ક્રાંતિ: સોલા સિવિલ ખાતે એક જ દિવસમાં રેકોર્ડ 13 સર્જરી સંપન્ન

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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