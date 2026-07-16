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અમદાવાદમાં 149મી રથયાત્રા: PM મોદીએ નિભાવી વર્ષો જૂની પરંપરા, ભગવાન જગન્નાથ માટે મોકલ્યો ખાસ પ્રસાદ

Ahmedabad Jagannath Rath Yatra 2026: અમદાવાદમાં યોજાતી રથયાત્રા સાથે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનો પણ ખાસ નાતો છે. દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ પીએમ મોદીએ રથયાત્રા પૂર્વે પ્રસાદ મોકલાવ્યો છે. વર્ષોની પરંપરા મુજબ પીએમ મોદીએ જાંબુ, મગ અને કેરીનો પ્રસાદ મોકલાવ્યો છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા દર વર્ષે રથયાત્રા પૂર્વે ભગવાન જગન્નાથને ધરાવવા માટે પ્રસાદ મોકલવામાં આવતો હોય છે. આ વર્ષે પણ પીએમ મોદીએ જાંબુ, મગ અને કેરીનો પ્રસાદ ભગવાન જગન્નાથ માટે મોકલાવ્યો છે. નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે પણ રથયાત્રા પૂર્વે પ્રસાદ મોકલતા હતા. 2014માં પ્રધાનમંત્રી બનીને દિલ્હી ગયા બાદ પણ તેમણે આ પરંપરા જાળવી રાખી છે. 

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 16, 2026, 08:21 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 08:21 AM IST
અમદાવાદમાં 149મી રથયાત્રા: PM મોદીએ નિભાવી વર્ષો જૂની પરંપરા, ભગવાન જગન્નાથ માટે મોકલ્યો ખાસ પ્રસાદ
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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