/અમદાવાદમાં 149મી રથયાત્રા: PM મોદીએ નિભાવી વર્ષો જૂની પરંપરા, ભગવાન જગન્નાથ માટે મોકલ્યો ખાસ પ્રસાદ

Ahmedabad Jagannath Rath Yatra 2026: ગુજરાતની શાન અને આસ્થાના પ્રતીક સમાન અમદાવાદની ભગવાન જગન્નાથજીની 149મી રથયાત્રા યોજાવા જઈ રહી છે. મંદિર ટ્રસ્ટ અને વહીવટી તંત્ર દ્વારા આ મહાપર્વની તમામ તૈયારીઓને આખરી ઓપ આપવામાં આવી રહ્યો છે. રથયાત્રા શાંતિપૂર્ણ રીતે અને ઉલ્લાસભેર સંપન્ન થાય તે માટે પોલીસ વિભાગે પણ કમર કસી લીધી છે. આ ભવ્ય રથયાત્રા સાથે દેશના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનો એક ખૂબ જ ખાસ અને અતૂટ નાતો છે. દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ પીએમ મોદીએ પોતાની વર્ષો જૂની પરંપરા નિભાવતા રથયાત્રા પૂર્વે ભગવાનને ધરાવવા માટે વિશેષ પ્રસાદ મોકલાવ્યો છે.
PM મોદીની પ્રસાદ મોકલવાની પરંપરા યથાવત
જ્યારે નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા, ત્યારે પણ તેઓ રથયાત્રાના આગલા દિવસે ભગવાન માટે પ્રસાદ મોકલાવતા હતા. 2014માં પ્રધાનમંત્રી બનીને દિલ્હી ગયા બાદ પણ તેમણે પોતાની આ આસ્થા અને પરંપરા જાળવી રાખી છે. પીએમ મોદીના પ્રતિનિધિ તરીકે ભાજપના અગ્રણીઓએ મંદિરે પહોંચીને આ પ્રસાદ અર્પણ કર્યો હતો.
પીએમ મોદી દ્વારા મોકલવામાં આવેલ વિશેષ પ્રસાદ
આ અંગે જગન્નાથ મંદિરના ટ્રસ્ટી મહેન્દ્ર ઝાએ નિવેદન આપતા જણાવ્યું હતું કે, "પીએમ મોદી તેમની વ્યસ્તતાને કારણે રૂબરૂ આવી શકતા નથી, પરંતુ આ વિશેષ પ્રસાદ થકી તેઓ દર વર્ષે પોતાની હાજરી અચૂક નોંધાવે છે."
મંદિર સાથે જોડાયેલી છે યુવાવસ્થાની યાદો
પીએમ નરેન્દ્ર મોદીનો ભગવાન જગન્નાથ અને આ મંદિર સાથેનો નાતો દાયકાઓ જૂનો છે. વાત 1970ના દાયકાની છે, જ્યારે નરેન્દ્ર મોદી અમદાવાદમાં આવ્યા હતા. તે સમયે જગન્નાથ મંદિરમાં આવેલું એક નાનકડું સામાન્ય મકાન તેમનું હંગામી સરનામું બન્યું હતું. આ મંદિરમાં રહીને તેઓ રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS) નું કામ કરતા હતા. એટલું જ નહીં, તેઓ મંદિરમાં ગૌ સેવા કરતા અને રોજ સવારે મંગળા આરતીમાં અચૂક હાજરી આપતા હતા. રથયાત્રા દરમિયાન તેઓ દેશ-વિદેશથી આવતા સાધુ-સંતોના સંપર્કમાં પણ આવતા. 3 થી 4 વર્ષ સુધી મંદિરના મકાનમાં રહ્યા બાદ તેઓ મણિનગર સ્થિત RSSના નવા ભવનમાં રહેવા ગયા હતા.
સૌથી વધુ વખત 'પહિંદ વિધિ' કરવાનો વિક્રમ
ભગવાન જગન્નાથે નરેન્દ્ર મોદી માટે કંઈક અલગ જ વિચાર્યું હતું. વર્ષ 2001માં તેઓ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી બન્યા. મુખ્યમંત્રી બન્યા બાદ પ્રથા પ્રમાણે તેમણે વર્ષ 2002માં પ્રથમ વખત રથયાત્રાની પહિંદ વિધિ (સોનાના સાવરણાથી રથનો રસ્તો સાફ કરવાની વિધિ) કરી હતી. વર્ષ 2002થી લઈને 2013 સુધી તેમણે સળંગ 12 વર્ષ સુધી પહિંદ વિધિ કરી હતી. આ સાથે જ તેઓ ગુજરાતમાં સૌથી વધુ વખત પહિંદ વિધિ કરનારા મુખ્યમંત્રી બન્યા હતા. 2014માં વડાપ્રધાન બન્યા બાદ પણ તેમની આસ્થા અકબંધ રહી છે અને દિલ્હી બેઠા-બેઠા પણ તેઓ અચૂક પ્રસાદ મોકલાવે છે.
પરિવારની આસ્થા અને 150મી રથયાત્રા માટે વિશેષ આમંત્રણ
માત્ર પીએમ મોદી જ નહીં, પરંતુ તેમના સમગ્ર પરિવારની લાગણી ભગવાન જગન્નાથ સાથે જોડાયેલી છે. જ્યારે તેમનાં પૂજ્ય માતા હીરાબાએ શતાયુ (100મા) વર્ષમાં પ્રવેશ કર્યો હતો, ત્યારે વડાપ્રધાનનો સમગ્ર પરિવાર ભગવાન જગન્નાથના મંદિરે દર્શનાર્થે પહોંચ્યો હતો અને માતા હીરાબાના જન્મદિવસની ઉજવણી કરી હતી.
આગામી વર્ષ માટે ખાસ આયોજન
અમદાવાદની રથયાત્રા આવતા વર્ષે તેનો 150મો ઐતિહાસિક પડાવ પાર કરવા જઈ રહી છે. આ 150મી ઐતિહાસિક રથયાત્રા માટે મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને વિશેષ આમંત્રણ આપવામાં આવશે. પહિંદ વિધિ અને રથ પ્રસ્થાન કરાવવા માટે પીએમ મોદીને રૂબરૂ પધારવા માટે આમંત્રણ પાઠવવાની તૈયારીઓ અત્યારથી જ ચાલી રહી છે.