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અમદાવાદમાં અંદાજે 4000 કાર અને 12000થી વધુ ટુ-વ્હીલરો વરસાદી પાણીમાં ગરકાવ; વીમા કંપનીઓ અને ડીલરોની ઉધાડી લૂંટ

Ahmedabad News: અમદાવાદ શહેરમાં પડેલા સરેરાશ 11 ઈંચ વરસાદના કારણે જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાતાં કાર અને ટુ-વ્હીલર સહિત અંદાજે 19 હજાર વાહનોને ભારે નુકસાન પહોંચ્યું છે, જેમાં 4,000થી વધુ કાર અને 12,000થી વધુ ટુ-વ્હીલરો સામેલ છે. પશ્ચિમ વિસ્તારો તેમજ સોસાયટીઓ અને કોમર્શિયલ બિલ્ડિંગોના બેઝમેન્ટમાં પાણી ભરાઈ જતાં અનેક વાહનો ડૂબી ગયાં હતાં. હાલ વાહન માલિકો દ્વારા વીમો પાસ કરાવવા માટે સર્વિસ સ્ટેશનો અને વીમા કંપનીઓ પાસે પૂછપરછનો મોટો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 25, 2026, 11:08 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 11:08 AM IST
અમદાવાદમાં અંદાજે 4000 કાર અને 12000થી વધુ ટુ-વ્હીલરો વરસાદી પાણીમાં ગરકાવ; વીમા કંપનીઓ અને ડીલરોની ઉધાડી લૂંટ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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