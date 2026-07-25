/અમદાવાદમાં અંદાજે 4000 કાર અને 12000થી વધુ ટુ-વ્હીલરો વરસાદી પાણીમાં ગરકાવ; વીમા કંપનીઓ અને ડીલરોની ઉધાડી લૂંટ

Ahmedabad News: અમદાવાદ શહેરમાં પડેલા સરેરાશ 11 ઈંચ જેટલા ભારે વરસાદે જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત કરી નાખ્યું છે. શહેરમાં સર્જાયેલી જળબંબાકારની સ્થિતિને કારણે પશ્ચિમ વિસ્તારો, સોસાયટીઓ અને કોમર્શિયલ બિલ્ડિંગોના બેઝમેન્ટમાં પાણી ભરાઈ જતાં નાના-મોટાં મળીને અંદાજે 19000 જેટલાં વાહનોને ભારે નુકસાન પહોંચ્યું છે.
16 હજારથી વધુ વાહનો પાણીમાં ડૂબ્યાં: ઈન્ક્વાયરીમાં 10 ગણો ઉછાળો
વરસાદી પાણીમાં અંદાજે 4000થી વધુ કાર અને 12000થી વધુ ટુ-વ્હીલરો ગરકાવ થઈ ગયાં હતાં. વાહનો બંધ પડી જતાં અને તેને મોટું નુકસાન પહોંચતાં વર્કશોપ, સર્વિસ સ્ટેશનો અને વીમા કંપનીઓ પાસે દાવા (ક્લેમ) તથા પૂછપરછ માટે ગ્રાહકોનો અચાનક 10 ગણો ઘસારો વધી ગયો છે.
ક્રેનથી કાર વર્કશોપ જાય તો જ 100% વીમો! વીમા કંપનીઓની મનમાની..
વીમા કંપનીઓ પોતાના મનઘડત અને કડક નિયમો ઘડીને ગ્રાહકોને હેરાન કરી રહી હોવાની વ્યાપક ફરિયાદો ઉઠી છે. કાર જો ક્રેન દ્વારા સીધી વર્કશોપ પહોંચાડવામાં આવે તો જ 100% વીમો પાસ થાય છે. જો વાહનમાલિક પોતે જાતે કાર સ્ટાર્ટ કરીને લઈ જાય તો પૂરેપૂરું વળતર મળતું નથી. ટુ-વ્હીલરમાં વીમા કંપનીઓ વીમો પાસ જ કરતી ન હોવાથી તમામ આર્થિક બોજ માલિકે જાતે જ વેઠવો પડે છે. સરકારે આ બાબતે મધ્યસ્થી કરીને વરસાદથી ખરાબ થયેલાં તમામ વાહનો માટે 100% વીમો ચૂકવવાનો આદેશ આપવો જોઈએ. વીમા ક્લેમ મેળવવા માટે પાણીમાં ડૂબેલા વાહનના ફોટા પુરાવા તરીકે સાચવી રાખવા અત્યંત જરૂરી છે.
મજબૂરીનો ફાયદો: ટુ-વ્હીલર ચાલુ કરવાના 200 અને ક્રેનના બમણા ભાવ ખંખેરાયા
વરસાદી આફતનો લાભ ઉઠાવીને સ્થાનિક કારીગરોથી લઈને ક્રેન ઓપરેટરોએ વાહનચાલકો પાસેથી આડેધડ રૂપિયા વસૂલ્યા હતા. રસ્તા પર બંધ પડેલાં સામાન્ય ટુ-વ્હીલર માત્ર સ્ટાર્ટ કરી આપવાના કારીગરોએ રૂ. 100થી 200 વસૂલી લીધા હતા. સામાન્ય દિવસોમાં જે ક્રેનનો ચાર્જ રૂ. 500થી 1000 હોય છે, તે ક્રેન ઓપરેટરોએ મજબૂરીનો લાભ લઈને અંતર મુજબ રૂ. 3000થી 5000 સુધીનો ચાર્જ વસૂલ્યો હતો.
200 રૂપિયાની HSRP નંબર પ્લેટ માટે ડીલરોએ 1000 વસૂલ્યા
પાણીના તીવ્ર વહેણમાં 300થી વધુ વાહનોની HSRP નંબર પ્લેટો વહી ગઈ છે. નિયમ મુજબ આર.સી. બુકની ઝેરોક્ષ અને સેલ્ફ-ડેક્લેરેશન આપીને નવી પ્લેટ મેળવી શકાય છે. તેમ છતાં, ડીલરો બિનજરૂરી રીતે પોલીસ ફરિયાદનો આગ્રહ રાખી રહ્યા છે. RTOના મૌનનો લાભ ઉઠાવીને ડીલરો રૂ. 200ની પ્લેટ માટે ગ્રાહકો પાસેથી રૂ. 1000 સુધીનો વસૂલો કરી રહ્યા છે.
પાણી ભરાઈ જવાથી કારના હાઈ-એન્ડ સેન્સર્સ ઠપ
આધુનિક કારોમાં સાયલન્સર અને એન્જિન કન્ટ્રોલ મોડ્યુલ (ECM) જેવા અત્યંત સંવેદનશીલ ઈલેક્ટ્રોનિક સેન્સર્સ ગાડીના નીચેના ભાગે હોય છે. કલાકો સુધી ગાડીઓ પાણીમાં પડી રહેવાના કારણે એન્જિન અને ઈલેક્ટ્રિકલ સર્કિટમાં પાણી ઘૂસી જતાં આ સિસ્ટમ્સ સંપૂર્ણપણે ક્ષતિગ્રસ્ત થઈ ગઈ છે, જેના કારણે વાહનમાલિકોને મોટો આર્થિક ફટકો પડ્યો છે.