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  • /2008 અમદાવાદ સિરિયલ બ્લાસ્ટ કેસ: 38 આરોપીઓની ફાંસીની સજાના કન્ફર્મેશન અંગે આજે ગુજરાત હાઈકોર્ટ આપશે મોટો ચુકાદો!

2008 અમદાવાદ સિરિયલ બ્લાસ્ટ કેસ: 38 આરોપીઓની ફાંસીની સજાના કન્ફર્મેશન અંગે આજે ગુજરાત હાઈકોર્ટ આપશે મોટો ચુકાદો!

Gujarat High Court: ગુજરાત સહિત સમગ્ર દેશમાં ખળભળાટ મચાવનાર 2008ના અમદાવાદ સિરિયલ બોમ્બ બ્લાસ્ટ કેસમાં એક ઐતિહાસિક ક્ષણ આવી પહોંચી છે. સ્પેશિયલ કોર્ટ દ્વારા ૩૮ આરોપીઓને ફટકારવામાં આવેલી ફાંસીની સજાને બહાલી (કન્ફર્મેશન) આપવા અંગે ગુજરાત હાઈકોર્ટ પોતાનો મહત્ત્વપૂર્ણ ચુકાદો ખુલ્લી અદાલતમાં જાહેર કરશે. આ ચુકાદા પર માત્ર ગુજરાતની જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર દેશ અને દુનિયાની નજર મંડાયેલી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 07, 2026, 09:57 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 09:57 AM IST
2008 અમદાવાદ સિરિયલ બ્લાસ્ટ કેસ: 38 આરોપીઓની ફાંસીની સજાના કન્ફર્મેશન અંગે આજે ગુજરાત હાઈકોર્ટ આપશે મોટો ચુકાદો!
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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