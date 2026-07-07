/2008 અમદાવાદ સિરિયલ બ્લાસ્ટ કેસ: 38 આરોપીઓની ફાંસીની સજાના કન્ફર્મેશન અંગે આજે ગુજરાત હાઈકોર્ટ આપશે મોટો ચુકાદો!

Gujarat High Court: ગુજરાત હાઈકોર્ટના પરિસરમાં આજે એક અનોખી શાંતિ અને ગંભીરતા છવાયેલી છે. આ માત્ર કોઈ સામાન્ય દિવસ નથી, પરંતુ ગુજરાતના ઇતિહાસના સૌથી કાળા પ્રકરણોમાંના એકનો ન્યાયિક અંત આવવાનો દિવસ છે. જસ્ટિસ એ.વાય. કોગજે અને જસ્ટિસ સમીર જે. દવેની ખંડપીઠ સમક્ષ દેશના સૌથી મોટા અને સંવેદનશીલ એવા ફાંસીના કન્ફર્મેશન કેસનો ચુકાદો જાહેર થવા જઈ રહ્યો છે. આ ચુકાદો માત્ર કાગળ પર લખાયેલા શબ્દો નહીં હોય, પરંતુ વર્ષોથી ન્યાયની આસમાં બેઠેલા પીડિત પરિવારો માટે એક આખરી આશ્વાસન હશે.
26 જુલાઈ 2008: જ્યારે અમદાવાદની ધરા ધ્રૂજી ઉઠી
સમયના પાનાં પલટાવીને પાછા જઈએ તો, 26 જુલાઈ 2008ની એ સાંજ અમદાવાદ માટે ક્યારેય ન ભૂલી શકાય તેવી સાબિત થઈ. શહેરના લોકો પોતાના રોજિંદા કામકાજમાં વ્યસ્ત હતા, બજારોમાં ભીડ હતી અને શનિવારની સાંજનો માહોલ હતો. અચાનક, એક પછી એક એમ શ્રેણીબદ્ધ ધડાકાઓએ શહેરની શાંતિને ચીરી નાખી. આતંકીઓએ અત્યંત ક્રૂર અને આયોજનબદ્ધ રીતે બસો, સાયકલો અને કારમાં બોમ્બ પ્લાન્ટ કર્યા હતા. સૌથી હચમચાવી દેનારી વાત એ હતી કે ઘાયલોને જ્યાં લઈ જવામાં આવી રહ્યા હતા, તે અસારવા સિવિલ હોસ્પિટલ અને મણિનગરની એલ.જી. હોસ્પિટલને પણ નિશાન બનાવવામાં આવી. આ ગોઝારી ઘટનામાં ૫૬ નિર્દોષ લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા અને ૨૫૦થી વધુ લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા. શહેરની સડકો પર લોહી અને ચીસોનું સામ્રાજ્ય છવાઈ ગયું હતું.
એજન્સીઓએ રાત-દિવસ એક કરીને 77 જેટલા આરોપીઓની કરી ધરપકડ
આ આતંકી હુમલા બાદ ગુજરાત પોલીસ અને તપાસ એજન્સીઓએ રાત-દિવસ એક કરીને ૭૭ જેટલા આરોપીઓની ધરપકડ કરી. તપાસનો વ્યાપ એટલો મોટો હતો કે એજન્સીઓએ ચાર્જશીટમાં કુલ ૨,૪૦૦ જેટલા સાક્ષીઓનાં નામ નોંધ્યા હતા. જોકે, ન્યાયમાં વિલંબ ન થાય અને સુપ્રીમ કોર્ટના ઝડપી ટ્રાયલના આદેશનું પાલન થાય તે હેતુથી, બાદમાં ૧,૨૩૭ જેટલા સાક્ષીઓને પડતા મુકવામાં આવ્યા હતા. કાયદાકીય પ્રક્રિયા લાંબી હતી, પરંતુ ન્યાયતંત્ર મક્કમ હતું.
અમદાવાદ સિરિયલ બ્લાસ્ટ કેસમાં આજે આવશે ચુકાદો; 38 દોષિતોની ફાંસીની સજા કનફર્મેશન કેસમાં આવશે ચુકાદો#Ahmedabad #Gujarat #BreakingNews #News pic.twitter.com/3DPz1fnLnO
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) July 7, 2026
સ્પેશિયલ કોર્ટનો એ ઐતિહાસિક ફેંસલો
વર્ષોની લાંબી સુનાવણી બાદ, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨નો એ દિવસ આવ્યો જ્યારે સ્પેશિયલ ડેઝિગ્નેટેડ કોર્ટના જજ અંબાલાલ આર. પટેલે પોતાનો ચુકાદો સંભળાવ્યો. આ ચુકાદાએ દેશભરમાં સનસનાટી મચાવી દીધી. ભારતીય ન્યાયિક ઇતિહાસમાં ભાગ્યે જ જોવા મળે તેવી રીતે, અદાલતે ૩૮ આરોપીઓને એકસાથે ફાંસીની સજા અને ૧૧ આરોપીઓને આજીવન કેદની સજા ફટકારી. આ ચુકાદો આતંકવાદ સામે ભારતનો એક કડક સંદેશ હતો.
ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં આજે કાયદાકીય મહાસંગ્રામ: 8 લાખ પાનાંનો દસ્તાવેજ
ભારતીય કાયદા મુજબ, સેશન્સ કોર્ટ દ્વારા અપાયેલી ફાંસીની સજાનો અમલ કરતા પહેલાં હાઈકોર્ટની મંજૂરી (કન્ફર્મેશન) લેવી ફરજિયાત છે. તેથી, રાજ્ય સરકારે આ સજાને યથાવત્ રાખવા ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં અપીલ કરી. અહીંથી શરૂ થયો એક અભૂતપૂર્વ કાનૂની મહાસંગ્રામ. આ કેસ કોઈ સામાન્ય કેસ ન હતો; તેના દસ્તાવેજો અને કાગળો આશરે આઠ લાખ પાનાંના હતા! સામે પક્ષે, ૪૯ આરોપીઓને બચાવવા માટે ૧૦૦થી વધુ વકીલોની ફોજ મેદાનમાં ઉતરી હતી, જેમાં મદ્રાસ અને બોમ્બે હાઈકોર્ટના નિવૃત્ત ન્યાયમૂર્તિઓ અને સિનિયર કાઉન્સેલનો પણ સમાવેશ થતો હતો.
આઠ લાખ પાનાંના અભ્યાસ બાદ અંતે સુનાવણી પૂર્ણ થઈ
કેસની ગંભીરતા અને કાગળોના ઢગલાને જોતા, ગુજરાત હાઈકોર્ટના જસ્ટિસ અલ્પેશ વાય. કોગજે અને સમીર જે. દવેની ખંડપીઠે માર્ચ 2024માં આ કેસને 'પાર્ટ હર્ડ' જાહેર કર્યો. ગુજરાત હાઇકોર્ટના ઈતિહાસમાં આ પહેલો એવો કેસ બન્યો જેની સુનાવણી સતત દોઢ વર્ષ સુધી 'ડે-ટુ-ડે' (રોજેરોજ) ચાલી. કેસની સંવેદનશીલતાને પગલે હાઈકોર્ટે તેનું લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ પણ બંધ રાખ્યું હતું. બંને પક્ષોની ઉગ્ર દલીલો, પુરાવાઓનું બારીકાઈથી પરીક્ષણ અને આઠ લાખ પાનાંના અભ્યાસ બાદ અંતે સુનાવણી પૂર્ણ થઈ.