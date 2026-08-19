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  • /વરસાદી આફતનો તસ્કરોએ ઉઠાવ્યો લાભ: Applewoods Villaમાં ₹23.70 લાખની ચોરીનો ઉકેલાયો ભેદ, 4 આરોપીઓ ઝડપાયા

વરસાદી આફતનો તસ્કરોએ ઉઠાવ્યો લાભ: Applewoods Villaમાં ₹23.70 લાખની ચોરીનો ઉકેલાયો ભેદ, 4 આરોપીઓ ઝડપાયા

અમદાવાદમાં તાજેતરમાં ભારે વરસાદ આવ્યો હતો. સતત બે દિવસ પડેલાં વરસાદને કારણે અનેક જગ્યાએ પાણી ભરાયા હતા. તેવામાં એપલવુડ્સ વિલામાં તસ્કરોએ આ આફતનો લાભ ઉઠાવ્યો અને લાખો રૂપિયાની ચોરી કરી હતી. જોકે પોલીસે ચારેય આરોપીઓની ધરપકડ કરી લીધી છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 19, 2026, 07:30 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 07:30 PM IST
વરસાદી આફતનો તસ્કરોએ ઉઠાવ્યો લાભ: Applewoods Villaમાં ₹23.70 લાખની ચોરીનો ઉકેલાયો ભેદ, 4 આરોપીઓ ઝડપાયા

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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