/વરસાદી આફતનો તસ્કરોએ ઉઠાવ્યો લાભ: Applewoods Villaમાં ₹23.70 લાખની ચોરીનો ઉકેલાયો ભેદ, 4 આરોપીઓ ઝડપાયા

ઉદય રંજન, અમદાવાદઃ અમદાવાદમાં ખાબકેલા ધોધમાર વરસાદ રૂપી આફતને તસ્કરોએ અવસરમાં ફેરવી હતી. ગત જુલાઈ માસમાં ધોધમાર વરસાદને કારણે એપલ વુડમાં રહેતાં પરિવારના ઘરમાં પાણી ભરાયું હતું. સનાથલ સ્થિત પોશ Applewoods Villa માં થયેલી ઘરફોડ ચોરીનો ચાંગોદર પોલીસે ગણતરીના અઠવાડિયામાં ભેદ ઉકેલી ચાર આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, આરોપીઓ પાસેથી સોના-ચાંદીના દાગીના, રોકડ અને અન્ય મુદ્દામાલ મળી કુલ આશરે 23.70 લાખની ચોરીની મિલકત કબજે કરવામાં આવી છે
જો આ ચોરીની ઘટનાની વાત કરવામાં આવે તો ચોરીની ઘટના 24 જુલાઈના સવારે 10 વાગ્યાથી 27 જુલાઈના સવારે 11.30 વાગ્યા દરમિયાન સણથલ ગામની હદમાં આવેલા એપલ વુડ વિલા નંબર-9 માં બની હતી. અજાણ્યા તસ્કરો મકાનમાં પ્રવેશ કરી કિંમતી વસ્તુઓ ચોરી કરી ફરાર થઈ ગયા હતા. આ અંગે 27 જુલાઈએ ચાંગોદર પોલીસ સ્ટેશનમાં ચોરીનો ગુનો નોંધાયો હતો. ચાંગોદર પોલીસે કેસની તપાસ માટે સર્વેલન્સ સ્ટાફ સહિતની ટીમો બનાવી હતી. પોલીસે ટેક્નિકલ સર્વેલન્સ તેમજ બાતમીદારોના નેટવર્કના આધારે આરોપીઓની શોધખોળ શરૂ કરી હતી
પોલીસની તપાસમાં સર્વેલન્સ ટીમને બાતમી મળી હતી કે ચોરીમાં સંડોવાયેલા કેટલાક શખ્સો કાળા રંગની મોટરસાઇકલ પર સવાર થઈ ચોરીના દાગીના વેચવા માટે ગ્રાહકોની શોધમાં ફરી રહ્યા છે. બાતમીના આધારે પોલીસે સરખેજ-સણથલ રોડ પર વોચ ગોઠવી હતી. શંકાસ્પદ શખ્સો સનાથલ સર્કલ તરફ આવતા પોલીસે તેમને અટકાવી તપાસ હાથ ધરી હતી.
ચાંગોદર પોલીસના હાથે ઝડપેલા આરોપીઓની ઓળખ કલ્પેશ મણજીભાઈ અમરજી પટેલ, નારાયણ ડુંગરજી તાજેન પટેલ, રાનુ ઈશ્વરલાલ સવજી ભોઈ અને દિનેશ રતનલાલ ગૌતમજી ભોઈ તરીકે કરી છે. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, ચારેય આરોપીઓના રાજસ્થાન સાથે સંબંધ છે, જોકે કેટલાક આરોપીઓ અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં રહેતા હતા. પોલીસે ડુંગરપુર જિલ્લાના આસપુર તાલુકાના દેવકીસત્તુ ગામના રહેવાસી હરીશ દલપતભાઈ કાલુભાઈ કટારાને વોન્ટેડ આરોપી જાહેર કર્યાં હતા.
ચાંગોદર પોલીસે આરોપીઓ પાસેથી 138 ગ્રામ સોનાના દાગીના, જેની કિંમત આશરે ₹10.37 લાખ, તેમજ 1,456 ગ્રામ ચાંદીના દાગીના, જેની કિંમત આશરે ₹2.65 લાખ હોવાનું જણાવ્યું છે. આ ઉપરાંત આશરે 88.45 ગ્રામ વજનનો સોનાનો બાર જેની કિંમત અંદાજે ₹9 લાખ છે, તે પણ રિકવર કરવામાં આવ્યો છે. પોલીસે ત્રણ કાંડા ઘડિયાળો, આશરે ₹80,000 રોકડ, લગભગ ₹40,000ની કિંમત ની મોટરસાઇકલ અને ચાર મોબાઇલ ફોન પણ જપ્ત કર્યા છે. ચાર મોબાઇલ ફોનની કિંમત આશરે ₹33,000 હોવાનું પોલીસે જણાવ્યું હતું. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, રિકવર થયેલા મુદ્દામાલની કુલ કિંમત આશરે ₹23.70 લાખ છે. તેમાં આશરે 22 તોલા સોનું અને 1.456 કિલોગ્રામ ચાંદીનો સમાવેશ થાય છે.
પોલીસને આશંકા છે કે આરોપીઓએ ચોરી કરતા પહેલાં વિલાની રેકી કરી હતી. ઘરમાં રહેતા લોકોની અવરજવર અને તેમની ગેરહાજરી અંગે માહિતી કોણે આપી હતી તે દિશામાં પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. આરોપીઓએ ચોરીના દાગીના અમદાવાદમાં વેચવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. યોગ્ય ખરીદદાર ન મળતાં તેઓ દાગીના રાજસ્થાન લઈ જવાની તૈયારીમાં હોવાનું પ્રાથમિક તપાસમાં બહાર આવ્યું છે. હાલ પોલીસે ફરાર આરોપી હરીશ કટારાની શોધખોળ શરૂ કરી છે. સાથે જ ચોરીમાં અન્ય કોઈ વ્યક્તિ સંડોવાયેલી હતી કે નહીં અને ચોરીના મુદ્દામાલના નિકાલમાં કોણે મદદ કરી હતી તે અંગે પણ તપાસ ચાલી રહી છે.નારાયણ પટેલ અને વોન્ટેડ આરોપી હરીશ કટારા સામે અગાઉ પણ ગુના નોંધાયેલા છે. જેમાં 2023માં સેટેલાઇટ પોલીસ સ્ટેશન અને 2025માં એલિસબ્રિજ પોલીસ સ્ટેશનમાં ઘરફોડ ચોરી સહિતના ગુનાઓનો સમાવેશ થાય છે. રાનુ ભોઈ સામે પણ 2026માં બોડકદેવ પોલીસ સ્ટેશનમાં ઘરફોડ ચોરી અને ચોરી સંબંધિત ગુનો નોંધાયો હોવાનું પોલીસ તપાસ માં સામે આવ્યું છે.