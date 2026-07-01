/અમદાવાદમાં હચમચાવી નાંખે તેવી ઘટના; સાસરિયાઓના ત્રાસથી ૩ માસની ગર્ભવતી પરિણીતાએ ટૂંકાવી જિંદગી!

Ahmedabad News: અમદાવાદ શહેરના વટવા વિસ્તારમાંથી એક અત્યંત કરુણ અને માનવતાને શર્મસાર કરતી ઘટના સામે આવી છે. અહીંના રહેવાસી નિવૃત્ત આર્મીમેન પતિ અને તેના સાસરિયાઓના શારીરિક તેમજ માનસિક ત્રાસથી કંટાળીને 3 મહિનાની ગર્ભવતી પરિણીતાએ ગળેફાંસો ખાઈ પોતાની જીવનલીલા સંકેલી લીધી છે.
શું હતો સમગ્ર મામલો?
વટવા વિસ્તારમાં મૃતક 31 વર્ષીય રીંકીદેવીના લગ્ન નરેન્દ્ર રાજપૂત સાથે થયા હતા. લગ્નના થોડા સમય બાદથી જ પતિ નરેન્દ્ર, સાસુ ફુલાબેન અને જેઠ પ્રવીણ દ્વારા પરિણીતાને સતત ત્રાસ આપવામાં આવતો હતો. આરોપીઓ દ્વારા સોનાની ચેન, બુલેટ બાઇક અને રોકડ રકમની સતત માંગણી કરવામાં આવતી હતી. આ માંગણીઓ પૂરી ન થતા પરિણીતાને અવારનવાર મેણા-ટોણા મારીને હેરાન કરવામાં આવતી હતી.
ગર્ભવતી હોવા છતાં અમાનવીય વ્યવહાર
અહેવાલો અનુસાર, મૃતક પરિણીતા ત્રણ મહિનાની ગર્ભવતી હતી. આટલી સંવેદનશીલ સ્થિતિમાં પણ પતિ અને સાસરિયાઓ તેની પાસે ઘરનું ભારે કામ કરાવતા હતા. પતિ નરેન્દ્ર વારંવાર રીંકીદેવી સાથે મારઝૂડ કરતો હતો. આટલું જ નહીં, સાસરિયાઓ રીંકીદેવી પર એટલી કડક દેખરેખ રાખતા હતા કે તેને મોબાઈલ ફોન પણ વાપરવા દેવામાં આવતો ન હતો, અને તેના માતા-પિતા સાથે વાતચીત કરવા કે પિયર જવા પર પણ પ્રતિબંધ મૂકી દીધો હતો.
ભૂતકાળમાં પણ થયો હતો ત્રાસ
આ કોઈ પહેલીવાર નહોતું કે પરિણીતાએ ત્રાસ સહન કરવો પડ્યો હોય. વર્ષ ૨૦૧૮માં પણ પતિના અસહ્ય મારથી કંટાળીને તે પિયર જતી રહી હતી. તે સમયે પોલીસમાં અરજી પણ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ સમાજના આગેવાનોના હસ્તક્ષેપ બાદ સમજાવટથી સમાધાન કરાવવામાં આવ્યું હતું. જોકે, સમાધાનના થોડા સમય બાદ જ ફરીથી સાસરિયાઓનો ત્રાસ શરૂ થઈ ગયો હતો, જે અંતે પરિણીતાના મોતનું કારણ બન્યો.
સ્યુસાઇડ નોટ અને પોલીસ કાર્યવાહી
આપઘાતની ઘટના બાદ પોલીસને મૃતક દ્વારા લખાયેલી એક સ્યુસાઇડ નોટ મળી આવી છે. આ સ્યુસાઇડ નોટમાં પરિણીતાએ પોતાના મોત માટે પતિ નરેન્દ્ર, સાસુ ફુલાબેન અને જેઠને જવાબદાર ઠેરવ્યા છે અને તેમની પાસે અસહ્ય ત્રાસ ભોગવવો પડ્યો હોવાનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કર્યો છે. આ મામલે મૃતકની માતાની ફરિયાદને આધારે વટવા પોલીસે ગુનો નોંધીને તપાસ શરૂ કરી છે. નિવૃત્ત આર્મીમેન પતિ સહિત ત્રણેય આરોપીઓ સામે આત્મહત્યા માટે દુષ્પ્રેરણાની કલમ હેઠળ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. આ ઘટનાએ સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચાવી દીધી છે.