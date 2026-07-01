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અમદાવાદમાં હચમચાવી નાંખે તેવી ઘટના; સાસરિયાઓના ત્રાસથી ૩ માસની ગર્ભવતી પરિણીતાએ ટૂંકાવી જિંદગી!

Ahmedabad News: અમદાવાદના વટવામાં સાસરિયાઓના ત્રાસથી ૩ માસની ગર્ભવતી પરિણીતાનો આપઘાતનો કિસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યો છે. વટવા વિસ્તારમાં નિવૃત્ત આર્મીમેન પતિ અને સાસરિયાઓના શારીરિક-માનસિક ત્રાસથી કંટાળીને ૩ મહિનાની ગર્ભવતી પરિણીતાએ ગળેફાંસો ખાઈ આપઘાત કર્યો.  લગ્ન બાદ પતિ નરેન્દ્ર રાજપૂત, સાસુ ફુલાબેન અને જેઠ પ્રવીણ સોનાની ચેન, બુલેટ અને રોકડા રૂપિયાની સતત માંગણી કરી 31 વર્ષીય રીંકીદેવીને મેણા-ટોણા મારી ત્રાસ આપતા હતા. મૃતકને ત્રણ મહિનાનો ગર્ભ હોવા છતાં પતિ અને સાસરિયાઓ તેની પાસે ઘરનું કામ કરાવતા હતા અને પતિ મારઝૂડ કરતો હતો.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 01, 2026, 03:59 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 03:59 PM IST
અમદાવાદમાં હચમચાવી નાંખે તેવી ઘટના; સાસરિયાઓના ત્રાસથી ૩ માસની ગર્ભવતી પરિણીતાએ ટૂંકાવી જિંદગી!
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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