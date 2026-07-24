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ભારે વરસાદ વચ્ચે ખેડામાં ગોઝારી દુર્ઘટના: માતર-ખેડા હાઈ-વે પર ગરનાળામાં કાર ખાબકતાં અમદાવાદના 4 યુવાનોના કરૂણ મોત, 2 ગંભીર

Kheda News: ખેડા જિલ્લામાં પડી રહેલા અતિભારે વરસાદના કારણે એક અત્યંત દુઃખદ અને હૃદયદ્રાવક ઘટના સામે આવી છે. માતર-ખેડા હાઈવે પર મોડી રાત્રે સર્જાયેલા એક માર્ગ અકસ્માતમાં કાર નિયંત્રણ ગુમાવતાં રસ્તા કિનારે આવેલા ગરનાળામાં ખાબકી હતી. આ ગોઝારી દુર્ઘટનામાં કારમાં સવાર અમદાવાદના 4 યુવાનોના ઘટનાસ્થળે જ કરુણ મોત નીપજ્યા છે, જ્યારે અન્ય 2 લોકોને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચતાં તાત્કાલિક સારવાર અર્થે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 24, 2026, 10:17 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 10:17 AM IST
ભારે વરસાદ વચ્ચે ખેડામાં ગોઝારી દુર્ઘટના: માતર-ખેડા હાઈ-વે પર ગરનાળામાં કાર ખાબકતાં અમદાવાદના 4 યુવાનોના કરૂણ મોત, 2 ગંભીર

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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