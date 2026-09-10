/પતિનું લફરું પકડવા પત્નીએ બાઇકમાં લગાવ્યું GPS ટ્રેકર, હોટલના રૂમમાં બીજી મહિલા સાથે પકડાતા પતિએ આપી બીજા લગ્નની ધમકી

Ahmedabad News: શહેરના ખાનપુર વિસ્તારમાં રહેતી એક 40 વર્ષીય મહિલાને પોતાના પતિ પર અન્ય સ્ત્રી સાથે લગ્નેતર સંબંધ હોવાની પ્રબળ શંકા હતી. જ્યારે પણ તે આ બાબતે પતિને પૂછપરછ કરતી, ત્યારે પતિ ઉશ્કેરાઈ જઈને તેની સાથે મારઝૂડ કરતો હતો. આખરે હકીકત જાણવા માટે પત્નીએ એક રસ્તો કાઢ્યો અને પતિની જાણ બહાર તેના બાઇકમાં એક જીપીએસ ટ્રેકર છૂપી રીતે લગાવી દીધું.
હોટલના રૂમમાં રંગેહાથ ઝડપાયો પતિ
જીપીએસ લગાવ્યાના થોડા દિવસો બાદ મહિલાએ નોંધ્યું કે તેનો પતિ પોતાની દુકાને હાજર ન હતો અને દુકાનના સીસીટીવી કેમેરા પણ બંધ હતા. એટલું જ નહીં, તેનો મોબાઈલ ફોન પણ સ્વિચ ઓફ આવતો હતો. શંકા વધુ દ્રઢ થતાં પત્નીએ મોબાઇલમાં જીપીએસ ટ્રેકરનું લોકેશન ચેક કર્યું, જેમાં બાઇકનું લોકેશન એરપોર્ટ પાસે આવેલી એક હોટલનું બતાવતું હતું. લોકેશન મળતા જ મહિલા પોતાના સંતાનોને સાથે લઈને તાત્કાલિક તે હોટલ પર પહોંચી ગઈ હતી. ત્યાં જઈને તપાસ કરતા એક રૂમમાંથી તેનો પતિ અન્ય એક મહિલા સાથે રંગેહાથ મળી આવ્યો હતો.
ભાંડો ફૂટતા પત્નીને માર મારી તલાકની ધમકી આપી
હોટલના રૂમમાં પતિની પોલ ખુલી જતાં તે ભારે ઉશ્કેરાયો હતો અને પોતાની પત્ની પર જ હાથ ઉપાડ્યો હતો. તેણે પત્નીને માર મારીને ધમકી આપી હતી કે તે આ જ મહિલા સાથે મુસ્લિમ કાયદા મુજબ બીજા નિકાહ કરી લેશે. પરિસ્થિતિ વણસતા પત્નીએ તરત જ પોલીસ કંટ્રોલ રૂમમાં જાણ કરી હતી. પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ત્યારે પણ પતિની દાદાગીરી ચાલુ રહી હતી અને તેણે પત્નીને તલાક આપી દેવાની ધમકીઓ આપી હતી.
મહિલા પશ્ચિમ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો દાખલ
આ સમગ્ર ઘટના અને પતિના અત્યાચાર બાદ પીડિત મહિલાએ ન્યાય મેળવવા માટે મહિલા પશ્ચિમ પોલીસ સ્ટેશનમાં વિધિવત ફરિયાદ નોંધાવી હતી. પોલીસે મહિલાની ફરિયાદના આધારે ગુનો નોંધી લીધો છે. હાલમાં પોલીસ દ્વારા સીસીટીવી ફુટેજ, જીપીએસ લોકેશન અને અન્ય વૈજ્ઞાનિક પુરાવાઓ એકત્ર કરીને આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.