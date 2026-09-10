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પતિનું લફરું પકડવા પત્નીએ બાઇકમાં લગાવ્યું GPS ટ્રેકર, હોટલના રૂમમાં બીજી મહિલા સાથે પકડાતા પતિએ આપી બીજા લગ્નની ધમકી

Ahmedabad News: અમદાવાદના ખાનપુર વિસ્તારમાં રહેતી 40 વર્ષીય મહિલાને પોતાના પતિના અન્ય મહિલા સાથે લગ્નેતર સંબંધ હોવાની શંકા હતી. આ અંગે પતિને પૂછપરછ કરતાં તે પત્ની સાથે મારઝૂડ કરતો હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે. પતિની હિલચાલ પર નજર રાખવા માટે મહિલાએ તેની બાઇકમાં GPS ટ્રેકર લગાવ્યું હતું.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 10, 2026, 10:49 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 10:49 AM IST
પતિનું લફરું પકડવા પત્નીએ બાઇકમાં લગાવ્યું GPS ટ્રેકર, હોટલના રૂમમાં બીજી મહિલા સાથે પકડાતા પતિએ આપી બીજા લગ્નની ધમકી

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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