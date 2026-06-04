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અમદાવાદના આ 5 રેલવે સ્ટેશનની થશે કાયાકલ્પ; બનશે ભવ્ય મલ્ટી-મોડલ હબ, જાણો આધુનિક સુવિધાઓ

Ahmedabad News: અમદાવાદના પાંચ રેલવે સ્ટેશનો ખાસ કરીને સાબરમતી સ્ટેશનનો નવો અવતાર ગુજરાતના વિકાસમાં એક નવું છોગું ઉમેરશે. કનેક્ટિવિટી ઝડપી બનવાથી સમયની બચત થશે અને સાથે જ રોજગારીની નવી તકો પણ ઉભી થશે. અમદાવાદીઓ માટે આ પ્રોજેક્ટ આગામી સમયમાં 'ઈઝ ઓફ લિવિંગ' નો એક ઉત્તમ નમૂનો સાબિત થશે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 04, 2026, 12:45 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 12:45 PM IST
અમદાવાદના આ 5 રેલવે સ્ટેશનની થશે કાયાકલ્પ; બનશે ભવ્ય મલ્ટી-મોડલ હબ, જાણો આધુનિક સુવિધાઓ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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