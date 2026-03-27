Prev
Next
અમદાવાદમાં જમીન-ફ્લેટના નામે 41 કરોડનું મહાકૌભાંડ; 'પાલ્મ ગ્લોરી' સ્કીમના બિલ્ડર સહિત આખો પરિવાર જેલભેગો

Ahmedabad News: અમદાવાદના રિયલ એસ્ટેટ માર્કેટમાં જમીનના સોદાના નામે થતી છેતરપિંડીના કિસ્સાઓ સતત વધી રહ્યા છે. તાજેતરમાં શહેરના સોલા વિસ્તારની એક કિંમતી જમીન વેચવાના બહાને 41 કરોડની માતબર રકમની ઠગાઈ આચરવામાં આવી હોવાનું બહાર આવ્યું છે. આ મામલે આર્થિક ગુના નિવારણ શાખા (EOW) એ સક્રિય થઈને આરોપીઓની ધરપકડ કરી લીધી છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 27, 2026, 05:31 PM IST
  • રિયલ એસ્ટેટના નામે રોકાણકારો સાથે છેતરપિંડી
  • કઈ રીતે આચરવામાં આવી ઠગાઈ?
  • મીન વેચવાના બહાને 41 કરોડની માતબર રકમની ઠગાઈ
  • આર્થિક ગુના નિવારણ શાખાએ સક્રિય થઈને આરોપીઓની ધરપકડ કરી 

Trending Photos

Ahmedabad News: ઉદય રંજન/અમદાવાદ: અમદાવાદમાં રિયલ એસ્ટેટના નામે રોકાણકારો સાથે છેતરપિંડીના કિસ્સાઓ સતત વધી રહ્યા છે. અમદાવાદની આર્થિક ગુના નિવારણ શાખા (EOW) એ એક એવા પરિવારને દબોચ્યો છે, જેણે પ્રતિષ્ઠિત વેપારી હોવાનો સ્વાંગ રચીને  41 કરોડથી વધુની રકમ ચાઉં કરી લીધી છે. સોલા અને થલતેજ જેવા પોશ વિસ્તારની જમીનો અને ફ્લેટો અપાવવાના બહાને ખેડૂતોની ખોટી સહીઓ કરી બનાવટી દસ્તાવેજો બનાવી આ મહાઠગોએ અનેક વેપારીઓને ચૂનો લગાવ્યો છે. શું છે આ આખું કૌભાંડ?

Add Zee News as a Preferred Source

કઈ રીતે આચરવામાં આવી ઠગાઈ?
અમદાવાદના વેપારી મયુરકુમાર ઠક્કર અને તેમના ભાગીદારોએ કલ્પના પણ નહીં કરી હોય કે જે મિતેશ પટેલ પર તેઓ આટલો વિશ્વાસ કરી રહ્યા છે, તે તેમને અધવચ્ચે લૂંટી લેશે. સોલા વિસ્તારમાં રહેતા મુખ્ય આરોપી મિતેશ ભરતભાઈ પટેલ., તેની પત્ની મોક્ષા પટેલ અને ભાઈ પ્રતીક પટેલે ભેગા મળીને સોલા સર્વે નંબર 923/2 અને થલતેજની કિંમતી જમીનો વેચવાના નામે મયુરકુમાર પાસેથી સપ્ટેમ્બર 2021 થી મે 2025 દરમિયાન કુલ  68.87 કરોડ પડાવ્યા હતા.

'પાલ્મ ગ્લોરી-4' માં ફ્લેટો આપવાનું કહીને પણ કરોડો રૂપિયા ખંખેરી લીધા
પટેલ પરિવાર આરોપીઓની મોડસ ઓપરેન્ડી અત્યંત શાતિર હતી. તેઓએ ફરિયાદીનો ભરોસો જીતવા માટે ખેડૂતોના નામે ખોટી સહીઓ કરી નાણાં મળ્યાની બનાવટી પાવતીઓ એટલે કે વાઉચર્સ બનાવી આપ્યા હતા. જમીનના દસ્તાવેજો કરી આપવાના બહાને તેઓ વારંવાર સમય પસાર કરતા રહ્યા. આટલેથી ન અટકતા, આરોપીઓએ પોતાની સ્કીમ 'પાલ્મ ગ્લોરી-4' માં ફ્લેટો આપવાનું કહીને પણ કરોડો રૂપિયા ખંખેરી લીધા હતા.

આરોપીઓની ધરપકડ
રોકાણકારો પાસેથી જ્યારે ફરિયાદીએ આરોપીઓ પાસે હિસાબ માંગ્યો, ત્યારે આરોપીઓએ કુલ રકમમાંથી 27.86 કરોડ પરત કર્યા હતા, પરંતુ બાકીના 41,00,92,000 ચાઉં કરી ગયા હતા. ફરિયાદીઓ ને છેતરપિંડીનો અહેસાસ થતા મયુરકુમારે આર્થિક ગુના નિવારણ શાખામાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચની આર્થિક શાખાએ તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી પટેલ પરિવાર ના મિતેશ, મોક્ષા અને પ્રતીક પટેલની ધરપકડ કરી છે. 

આખો પટેલ પરિવાર જેલના સળિયા પાછળ
પોલીસ હવે એ તપાસ કરી રહી છે કે, આ 41 કરોડની રકમ ક્યાં રોકવામાં આવી છે અને અન્ય કેટલા લોકો આ ટોળકીનો શિકાર બન્યા છે. જમીન લે-વેચમાં આંખ મીંચીને કરવામાં આવતો વિશ્વાસ કેવી રીતે બરબાદી લાવે છે, આ કિસ્સો તેનું જીવતું જાગતું ઉદાહરણ છે. હાલ તો આખો પટેલ પરિવાર જેલના સળિયા પાછળ છે, પણ કરોડોની આ રકમ રિકવર કરવી પોલીસ માટે મોટો પડકાર છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
Ahmedabad Land ScamEOW Gujarat Police41 Crore Fraud Sola

Trending news