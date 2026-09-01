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અમદાવાદ શહેરના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વિકાસમાં વધુ એક સિદ્ધિ; વાડજ સર્કલ નજીક નવો ફોર લેન ફ્લાયઓવર બનીને તૈયાર, જાણો ક્યારે થશે લોકાર્પણ

Ahmedabad News: અમદાવાદના વાડજ સર્કલ નજીક છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી ચાલી રહેલી કામગીરી બાદ નવો 700 મીટરથી વધુ લાંબો ફોર-લેન ફ્લાયઓવર બ્રિજ બનીને સંપૂર્ણ તૈયાર છે. AMC દ્વારા આ સંપૂર્ણ પ્રોજેક્ટનું અંદાજિત આયોજન રૂ. 107 કરોડનું હતું, જેમાંથી રૂ. 70 કરોડના ખર્ચે હાલ આ ફ્લાયઓવર બ્રિજ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે અને મનપા દ્વારા સપ્ટેમ્બર મહિનાના બીજા અઠવાડિયામાં તેનું લોકાર્પણ કરવાની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. આ બ્રિજ શરૂ થવાથી ઉસ્માનપુરા, રાણીપ, આશ્રમ રોડ, ભીમજીપુરા અને શાહીબાગ વચ્ચેની કનેક્ટિવિટી ખૂબ જ સરળ બની જશે. તેના પરિણામે રોજના 1 લાખથી વધુ વાહનચાલકોને વાડજ સર્કલના ભારે ટ્રાફિક જામમાંથી કાયમી મુક્તિ મળશે. આ ફ્લાયઓવર બ્રિજ કાર્યરત થયા બાદ, ભવિષ્યમાં ટ્રાફિક વ્યવસ્થાને વધુ સુદ્રઢ કરવા માટે દધીજી બ્રિજથી ભીમજીપુરા તરફ એક નવો અંડરપાસ બનાવવામાં આવશે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 01, 2026, 01:22 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 03:21 PM IST
અમદાવાદ શહેરના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વિકાસમાં વધુ એક સિદ્ધિ; વાડજ સર્કલ નજીક નવો ફોર લેન ફ્લાયઓવર બનીને તૈયાર, જાણો ક્યારે થશે લોકાર્પણ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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