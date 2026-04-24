જો બીજી ચાવી ન હોત તો બાળક..!! અમદાવાદમાં સર્જાયા ડરના દ્રશ્યો, માતાની સતર્કતાથી બચ્યો માસૂમનો જીવ

Ahmedabad News: અમદાવાદમાં કારમાં ફસાયેલા એક વર્ષના બાળકનો ચમત્કારિક બચાવ થયો હોવાનો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. શહેરમાં એક વર્ષનું માસૂમ બાળક અચાનક કારની અંદર લોક થઈ જવાની ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. બાળક રમી રહ્યું હતું ત્યારે ચાવી તેના જ હાથમાં હોવાથી કાર અંદરથી લોક થઈ ગઈ હતી અને માતા-પિતા બહાર રહી ગયા હતા. બાળકની માતાએ અન્ય વાલીઓમાં જાગૃતિ લાવવા માટે આ સમગ્ર ઘટનાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર શેર કર્યો છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 24, 2026, 10:40 AM IST
Ahmedabad News: અમદાવાદ શહેરમાં એક એવી ઘટના સામે આવી છે જે દરેક વાલીઓ માટે લાલબત્તી સમાન કિસ્સો ગણી શકાય એમ છે. ઘણા પેરેન્ટનું એવી આદત હોય છે કે પોતાની કારમાં બાળકને એકલું રમતું મૂકી દે છે, પરંતુ આ આદત તમને મુશ્કેલીમાં મૂકી શકે છે. અહીં અમે વાત કરી રહ્યા છીએ અમદાવાદની એક ઘટનાની...એક વર્ષનું માસૂમ બાળક અચાનક કારમાં લોક થઈ જતાં પરિવારમાં અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો, પરંતુ માતા-પિતાની ધીરજ અને સાવચેતીને કારણે એક મોટી દુર્ઘટના ટળી હતી.

કેવી રીતે બની આ ઘટના? માતાની હિંમતને લોકોએ વખાણી
આ ઘટના વિશે મળતી માહિતી મુજબ, આ ઘટના ત્યારે બની જ્યારે બાળક કારની અંદર રમી રહ્યું હતું. રમતા-રમતા કારની રિમોટવાળી ચાવી બાળકના હાથમાં આવી ગઈ હતી. અજાણતા જ બાળકના હાથે લોકનું બટન દબાઈ જતાં કાર અચાનક અંદરથી લોક થઈ ગઈ હતી. બાળકના માતા-પિતા કારની બહાર હોવાથી તેઓ લાચાર બની ગયા હતા. બાળક અંદર ફસાઈ જતાં માતા-પિતા ગભરાઈ ગયા હતા, પરંતુ તેમણે હિંમત હારવાને બદલે તાત્કાલિક નિર્ણય લીધો હતો. 

સદનસીબે, ઘરમાં પડેલી બીજી ચાવીનો ઉપયોગ કરીને માતાએ કારનું લોક ખોલ્યું હતું. આ ઘટવા વિશે બાળકની માતાએ જણાવ્યું હતું કે જો બીજી ચાવીથી કાર ન ખુલી હોત, તો તેઓ બાળકના જીવના જોખમે કારનો કાચ તોડવા માટે પણ માનસિક રીતે તૈયાર હતા. આ ભયાનક અનુભવ બાદ, બાળકની માતાએ અન્ય વાલીઓ આવી ભૂલ ન કરે તે હેતુથી આ સમગ્ર ઘટનાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર શેર કર્યો છે. 

વાલીઓ માટે સલાહ
બાળકની માતાએ આ ઘટના વિશે જણાવ્યું હતું કે, "નાના બાળકોને ક્યારેય કારની અંદર ચાવી સાથે એકલા ન છોડવા જોઈએ." હાલમાં આ વીડિયો ઇન્ટરનેટ પર ખૂબ વાયરલ થઈ રહ્યો છે અને લોકો માતાની સમજદારીના વખાણ કરી રહ્યા છે. આ કિસ્સો શીખવે છે કે ટેકનોલોજી જેટલી સુવિધાજનક છે, એટલી જ ક્યારેક જોખમી પણ સાબિત થઈ શકે છે. 
 

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

