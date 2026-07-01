Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /Ahmedabad
  • /અધૂરા રહી ગયા સપના! અમદાવાદમાં લંડનના વર્ક વિઝા મેળવવાની લ્હાયમાં યુવાન છેતરાયો, એજન્ટે 6.45 લાખ પડાવ્યા

અધૂરા રહી ગયા સપના! અમદાવાદમાં લંડનના વર્ક વિઝા મેળવવાની લ્હાયમાં યુવાન છેતરાયો, એજન્ટે 6.45 લાખ પડાવ્યા

Ahmedabad News: અમદાવાદના ઈસનપુર વિસ્તારમાં રહેતા અને ટ્રાન્સપોર્ટમાં નોકરી કરતા 32 વર્ષીય પિયુષ શર્મા લંડનના વર્ક વિઝા મેળવવાની લ્હાયમાં લાખોની ઠગાઈનો ભોગ બન્યા છે. મુંબઈના લેભાગુ એજન્ટ વૈભવ શિંદે અને તેના સાગરિતે પરિવાર સાથે યુકે સેટલ કરવાના મોટા સપના બતાવી યુવકને પોતાની જાળમાં ફસાવ્યો હતો. વિઝાની પ્રોસેસ અને ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશનના બહાને આ ઠગ એજન્ટોએ યુવક પાસેથી ટુકડે-ટુકડે કરીને કુલ રૂ. 6.45 લાખ પડાવી લીધા હતા. નાણાં આપ્યાના બે વર્ષ વીતી જવા છતાં વિઝા અંગે કોઈ જ કામગીરી ન થઈ. ભોગ બનનાર યુવકે ઈસનપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં મુંબઈના એજન્ટ વૈભવ રજનીકાંત શિંદે વિરુદ્ધ છેતરપિંડીની ફરિયાદ નોંધાવી છે.
 

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 01, 2026, 01:14 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 01:14 PM IST
અધૂરા રહી ગયા સપના! અમદાવાદમાં લંડનના વર્ક વિઝા મેળવવાની લ્હાયમાં યુવાન છેતરાયો, એજન્ટે 6.45 લાખ પડાવ્યા
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
સપ્તપદી વિના માત્ર મેરેજ સર્ટિના આધારે લગ્ન કાયદેસર ગણાય નહીં: ગુજરાત હાઇકોર્ટનો મહત
gujarat2 hrs ago
2
Bharuch News3 hrs ago
3
Petrol price cut3 hrs ago
4
Petrol diesel cng rates 1 july3:32 AM IST
5
Cheating3:25 AM IST