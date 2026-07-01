/અધૂરા રહી ગયા સપના! અમદાવાદમાં લંડનના વર્ક વિઝા મેળવવાની લ્હાયમાં યુવાન છેતરાયો, એજન્ટે 6.45 લાખ પડાવ્યા

Ahmedabad News: ગુજરાત સહિત સમગ્ર દેશમાં અનેક કેસો સામે આવ્યા પછી પણ લોકો સુધરવાનું નામ લઈ રહ્યા નથી. ત્યાાં વિદેશ જઈને સ્થાયી થવાની ઘેલછામાં અનેક લોકો લેભાગુ એજન્ટોની જાળમાં ફસાતા હોય છે, ત્યારે આવો જ એક ચોંકાવનારો કિસ્સો અમદાવાદના ઈસનપુર વિસ્તારમાંથી સામે આવ્યો છે. લંડન જવાના સપના જોતા એક યુવકે એજન્ટની વાતોમાં આવીને પોતાના લાખો રૂપિયા ગુમાવવાનો વારો આવ્યો છે.
શું છે સમગ્ર મામલો?
મળતી માહિતી મુજબ, ઈસનપુર વિસ્તારમાં રહેતા અને ટ્રાન્સપોર્ટના વ્યવસાયમાં નોકરી કરતા 32 વર્ષીય પિયુષ શર્માએ વિદેશમાં કામ મેળવી ત્યાં સેટલ થવાનું સપનું જોયું હતું. આ દરમિયાન તેમનો સંપર્ક મુંબઈના લેભાગુ એજન્ટ વૈભવ રજનીકાંત શિંદે સાથે થયો હતો. એજન્ટ વૈભવ શિંદે અને તેના સાગરિતે યુવકને લંડનના વર્ક વિઝા અપાવવાની લાલચ આપી હતી. તેઓએ પિયુષ શર્માને પરિવાર સાથે યુકેમાં સ્થાયી કરી દેવાની મોટી-મોટી વાતો કરી વિશ્વાસમાં લીધા હતા.
વિઝાના બહાને લાખો રૂપિયા પડાવ્યા
ઠગ એજન્ટોએ વિઝા પ્રોસેસ, ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન અને અન્ય ટેકનિકલ પ્રક્રિયાના બહાને પિયુષ શર્મા પાસેથી ટુકડે-ટુકડે કરીને કુલ રૂ. 6.45 લાખ પડાવી લીધા હતા. મોટી રકમ ચૂકવ્યા બાદ પણ એજન્ટ તરફથી કોઈ સંતોષકારક જવાબ મળતો ન હતો.
બે વર્ષની લાંબી રાહ છતાં પરિણામ શૂન્ય
નાણાંની ચુકવણી કર્યાને બે વર્ષનો લાંબો સમય વીતી ગયો હોવા છતાં, એજન્ટ દ્વારા વિઝા અંગેની કોઈ પણ કામગીરી કરવામાં આવી ન હતી. સમય પસાર થતાં યુવકને પોતાની સાથે છેતરપિંડી થઈ હોવાનો અહેસાસ થયો હતો. ત્યારબાદ પિયુષ શર્માએ આ અંગે મુંબઈના એજન્ટ વૈભવ રજનીકાંત શિંદે વિરુદ્ધ ઈસનપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં છેતરપિંડીની ફરિયાદ નોંધાવી છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, વિદેશ જવા માટેના વિઝા કે વર્ક પરમિટ માટે હંમેશા અધિકૃત અને રજિસ્ટર્ડ એજન્ટોનો જ સંપર્ક કરવો જોઈએ. કોઈપણ અજાણી વ્યક્તિ કે એજન્ટને મોટી રકમ ચૂકવતા પહેલા તેની વિશ્વસનીયતાની ચકાસણી ચોક્કસ કરવી જોઈએ. આ ઘટનાને પગલે ઈસનપુર પોલીસે આ મામલે આગળની તપાસ હાથ ધરી છે. આ પ્રકારના કિસ્સાઓ અન્ય લોકોને પણ સાવધ રહેવા માટે શીખ આપે છે.