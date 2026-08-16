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  • /અમદાવાદમાં દિલધડક હત્યા: રાણીપ પોલીસ ચોકી નજીક 8થી 10 શખસોએ કરી યુવકની ઘાતકી હત્યા, પેટમાંથી આંતરડું બહાર નીકળી ગયું!

અમદાવાદમાં દિલધડક હત્યા: રાણીપ પોલીસ ચોકી નજીક 8થી 10 શખસોએ કરી યુવકની ઘાતકી હત્યા, પેટમાંથી આંતરડું બહાર નીકળી ગયું!

Ranip Murder Case: અમદાવાદમાં રાણીપ પોલીસ ચોકી નજીક મોડી રાત્રે યુવકની હત્યા કરાઈ હતી. યુવક પર 8થી 10 શખસો હથિયાર વડે તૂટી પડ્યા હતા. જેમાં પીઠમાં 15થી વધુ ઊંડા ઘા માર્યા હતા. હુમલામાં યુવકના પેટમાંથી આંતરડું પણ બહાર આવી ગયું હતું. આ હત્યા જાહેરમાં અને રાણીપ પોલીસ ચોકીથી માત્ર ગણતરીના અંતરમાં જ બની છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 16, 2026, 12:16 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 12:16 PM IST
અમદાવાદમાં દિલધડક હત્યા: રાણીપ પોલીસ ચોકી નજીક 8થી 10 શખસોએ કરી યુવકની ઘાતકી હત્યા, પેટમાંથી આંતરડું બહાર નીકળી ગયું!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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