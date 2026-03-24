ગુજરાતમાં AAPએ ફૂંક્યું ચૂંટણીનું રણશિંગું, 460થી વધુ ઉમેદવારોની પ્રથમ યાદી જાહેર

Gujarat Local Body Election 2026: સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીને લઇને AAPએ 24 માર્ચે 460થી વધુ ઉમેદવારોનું પ્રથમ લિસ્ટ જાહેર કર્યું છે. ગઇકાલે રાજ્ય ચૂંટણી આયોગે પ્રાથમિક મતદાર યાદી પ્રસિદ્ધ કરી હતી. તેમાં રાજ્યની 15 મહાનગરપાલિકા (મનપા), 84 નગરપાલિકા, 11 નગરપાલિકાઓની 13 બેઠક (પેટા ચૂંટણી), 34 જિલ્લા પંચાયત અને 260 તાલુકા પંચાયતની પ્રાથમિક મતદાર યાદીનો સમાવેશ થાય છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 24, 2026, 11:28 AM IST

Gujarat Local Body Election 2026: આગામી સમયમાં યોજાનારી સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓને લઈને રાજકીય ગરમાવો તેજ બન્યો છે. આ રેસમાં બાજી મારતા આમ આદમી પાર્ટી (AAP) એ આજે ૨૪ માર્ચના રોજ પોતાના ઉમેદવારોની પ્રથમ યાદી જાહેર કરી દીધી છે. પાર્ટીએ આ યાદીમાં 460થી વધુ ઉમેદવારોના નામ જાહેર કરીને અન્ય પક્ષો કરતા વહેલી તૈયારીઓ બતાવી છે.

ચૂંટણી આંકડાકીય વિગત: એક નજર
રાજ્યની 15 મહાનગરપાલિકા (મનપા), 84 નગરપાલિકા, 11 નગરપાલિકાઓની 13 બેઠક (પેટા ચૂંટણી), 34 જિલ્લા પંચાયત અને 260 તાલુકા પંચાયતની પ્રાથમિક મતદાર યાદીનો સમાવેશ થાય છે. ગઈકાલે જ રાજ્ય ચૂંટણી આયોગ દ્વારા પ્રાથમિક મતદાર યાદી પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી હતી. આ તમામ બેઠકો પર કુલ 4,18,87,818 મતદારો નોંધાયા છે. જેમાં 2,16,15,633 પુરૂષ મતદારો છે. જ્યારે 2,02,71,220 મહિલા મતદાર નોંધાઈ છે. આ ઉપરાંત 965 અન્ય મતદારો નોંધાયા છે. 

ઈસુદાન ગઢવીનું નિવેદન
પાર્ટીના પ્રદેશ પ્રમુખ ઈસુદાન ગઢવીએ આ યાદી જાહેર કરતા જણાવ્યું હતું કે, આમ આદમી પાર્ટીએ હંમેશા સામાન્ય જનતાના અવાજને મહત્વ આપ્યું છે. તેમણે દાવો કર્યો કે તાલુકા પંચાયતથી લઈને મહાનગરપાલિકા સુધી તમામ સ્તરે સામાન્ય અને પાયાના કાર્યકરોને ટિકિટ આપવામાં આવી છે. આ યાદીમાં એવા લોકોનો સમાવેશ કરાયો છે જેઓ સ્થાનિક પ્રશ્નોથી વાકેફ છે. ખૂબ જ જલ્દી પક્ષ દ્વારા બીજી યાદી પણ જાહેર કરવામાં આવશે.

રાજકીય માહોલ ગરમાયો
એકતરફ ભાજપ અને કોંગ્રેસ પોતાની રણનીતિ ઘડવામાં વ્યસ્ત છે, ત્યારે AAPએ ઉમેદવારો જાહેર કરીને મેદાનમાં ઝંપલાવી દીધું છે. ખાસ કરીને મહાનગરપાલિકાઓ અને જિલ્લા પંચાયતોમાં આ વખતે ત્રિપાંખિયો જંગ ખેલાય તેવી પૂરેપૂરી શક્યતા છે. મતદાર યાદી મુજબ આશરે 4.18 કરોડથી વધુ મતદારો આ ચૂંટણીમાં પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરશે, જે રાજ્યના ભવિષ્યની દિશા નક્કી કરશે.

— AAP Gujarat (@AAPGujarat) March 24, 2026

જાહેર થયેલ સૌ ઉમેદવારોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન સહ શુભેચ્છાઓ. pic.twitter.com/iGRReG2sYr

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

