અમદાવાદ એરપોર્ટ પર કસ્ટમ વિભાગનો સપાટો: મુસાફરના પેટમાંથી કાઢી 135 ગ્રામ સોનાની કેપ્સ્યુલ
Gold Smuggling : અબુધાબીથી અમદાવાદ આવેલા એક એક મુસાફરના પેટમાંથી 21 લાખનું સોનું નીકળ્યું હતું. પેસેન્જરના શરીરમાંથી 135 ગ્રામ સોનાની ત્રણ કેપ્સ્યુલ મળી હતી, અમદાવાદના કસ્ટમ વિભાગને મોટી સફળતા મળી
Trending Photos
Ahmedabad News : હાલમાં જ ઈમરાન હાશ્મીની આવેલી તસ્કરી વેબ સીરિઝમાં એરપોર્ટ પર કેવી રીતે વિવિધ વસ્તુઓનું સ્મગલીંગ થાય છે તેનું નેટવર્ક બતાવવામા આવ્યું છે. ત્યારે સીરિઝ જેવો કિસ્સો અમદાવાદ એરપોર્ટ પર જોવા મળ્યો હતો. અમદાવાદ એરપોર્ટ પર કસ્ટમ વિભાગે એવા મુસાફરને પકડ્યો, જે પોતાના પેટમાં સોનાની કેપ્સ્યુલ છુપાવીને લાવ્યો હતો. તબીબી પ્રક્રિયા દ્વારા મુસાફરના પેટમાંથી સોનાની કેપ્સ્યુલ્સ બહાર કઢાઈ હતી. ત્યારે આ જોઈ કસ્ટમ વિભાગના અધિકારીઓ પણ ચોંકી ઉઠ્યા હતા.
અમદાવાદ એરપોર્ટ પર કસ્ટમ્સનો સપાટો
અમદાવાદ કસ્ટમ્સ AIUની મોટી કાર્યવાહી સામે આવી છે. પેટમાં સોનાની કેપ્સ્યુલ છુપાવી લાવનાર પેસેન્જર ઝડપાયો હતો. અબુ ધાબીથી આવેલા પેસેન્જર પાસેથી રૂ. 21.89 લાખનું સોનું ઝડપાયું. છે. પરંતું આ સોનું તેના સામાનમાંથી નહિ, પરંતુ તેના પેટમાંથી મળી આવ્યું છે. મગજ ચકરાવે ચઢાવે તેવો ગોલ્ડ સ્મગલીંગનો આ કિસ્સો છે.
બાતમીના આધારે ટ્રેપ
એર અરેબિયાની ફ્લાઈટમાં આવેલા શાહરૂખ નામના ભારતીય પેસેન્જરની શંકાસ્પદ હિલચાલને પગલે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
અનોખી મોડસ ઓપરેન્ડી
પેસેન્જરે સોનાની કેપ્સ્યુલ્સ ગળી જઈને પોતાના શરીરમાં છુપાવી હોવાની કબૂલાત કરી. પૂછપરછમાં પેસેન્જરે કબૂલ્યું છે કે તેણે ગળીને તેના શરીરમાં સોનાને કેપસ્યુલ છુપાવી હતી.
આ પણ વાંચો :
સિવિલ હોસ્પિટલમાં એડમિટ
19મી ફેબ્રુઆરીના રોજ જ અમદાવાદના ચીફ જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ સામે તેને રજૂ કરાયો હતો, જેમના દ્વારા જારી કરાયેલા આદેશ મુજબ શરીરમાં છુપાયેલા પદાર્થો શોધી શકાય તે માટે મુસાફરને તાત્કાલિક હોસ્પિટલ લઈ જવાયો હતો. મેજિસ્ટ્રેટના આદેશ બાદ પેસેન્જરને સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડાયો, જ્યાં તબીબી પ્રક્રિયા દ્વારા કેપ્સ્યુલ્સ બહાર કઢાઈ.
જપ્ત કરેલ મુદ્દામાલ
કુલ 135.200 ગ્રામ (24 કેરેટ) સોનું અને ત્રણ સિલિન્ડર આકારની કેપ્સ્યુલ્સ મળી આવી.
કાયદેસરની કાર્યવાહી
કસ્ટમ્સ એક્ટ 1962 હેઠળ સોનું જપ્ત કરી પેસેન્જર વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો.
તપાસ ચાલુ
આ સ્મગલિંગ નેટવર્ક પાછળ અન્ય કોણ સંડોવાયેલું છે તે દિશામાં કસ્ટમ્સ વિભાગે તપાસ તેજ કરી.
આ પણ વાંચો :
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે