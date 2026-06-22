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  • /રખિયાલના ગરીબનગરમાં ગમખ્વાર અકસ્માત, કાર ચાલકે વાહનોને અડફેટે લેતા એક યુવતીનું મોત; 6-7 લોકો ઘાયલ

રખિયાલના ગરીબનગરમાં ગમખ્વાર અકસ્માત, કાર ચાલકે વાહનોને અડફેટે લેતા એક યુવતીનું મોત; 6-7 લોકો ઘાયલ

Rakhial Accident: અમદાવાદના રખિયાલ ગરીબનગરમાં બેકાબૂ કારે વાહનોને ટક્કર મારતા એક યુવતીનું મોત નિપજ્યું છે. જ્યારે 6-7 લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા છે. ચાલકને આંચકી કે એટેક આવ્યો હોવાની આશંકા છે. પોલીસે કાર ચાલકની અટકાયત કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 22, 2026, 11:14 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 11:14 PM IST
રખિયાલના ગરીબનગરમાં ગમખ્વાર અકસ્માત, કાર ચાલકે વાહનોને અડફેટે લેતા એક યુવતીનું મોત; 6-7 લોકો ઘાયલ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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