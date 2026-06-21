/અમદાવાદ-ભાવનગર રોડ પર ગમખાર અકસ્માત, ખાનગી બસ પલટી જતાં ઇજાગ્રસ્તોને હોસ્પિટલ ખસેડાયા

Bus Accident: અમદાવાદ-ભાવનગર એક્સપ્રેસ હાઈવે પર કરિયાણા ગામ નજીક ગમખાર અકસ્માત સર્જાયો છે. પારિવારિક પ્રસંગ પૂર્ણ કરીને અમદાવાદથી ભાવનગર પરત ફરી રહેલી ખાનગી બસ અચાનક પલટી ખાઈ રોડની નીચે ઉતરી જતાં ગંભીર અકસ્માત સર્જાયો છે. ખાનગી બસ પલટી મારી જતાં ઘટનાસ્થળે અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો.
25 મુસાફરો ભરેલી બસ કરિયાણા ગામ નજીક પલટી
મળતી માહિતી મુજબ, ખાનગી બસમાં લગભગ 25 જેટલા મુસાફરો સવાર હતા. ખાનગી બસ અમદાવાદ ગ્રામ્ય જિલ્લાના કોઠ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તાર હેઠળ આવેલા કરિયાણા ગામ નજીક પહોંચી હતી, ત્યારે બસ ચાલકે સ્ટીયરિંગ પરથી કાબૂ ગુમાવતા બસ પલટી મારી જતા રોડની નીચે ઉતરી ગઈ હતી.
ખાનગી બસ પટલી મારી જતા ઘટનાસ્થળે સ્થાનિક લોકો મદદ માટે દોડી આવ્યા હતા. સ્થાનિક પોલીસ, 108 ઇમરજન્સી સેવા તેમજ અન્ય બચાવ ટીમોએ તાત્કાલિક રાહત અને બચાવ કામગીરી શરૂ કરી. 108ની ચાર એમ્બ્યુલન્સ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ઇજાગ્રસ્તોને બહાર કાઢી સારવાર માટે ધોળકામાં ખસેડવામાં આવ્યા છે.
ચાલકે સ્ટીયરિંગ પરથી કાબૂ ગુમાવતા સર્જાયો અકસ્માત
ઘટનાની માહિતી મળતા જ પોલીસ અને વહીવટી તંત્રના અધિકારીઓ પણ સ્થળ પર પહોંચી ગયા હતા અને બચાવ કામગીરીનું સંકલન કર્યું. અકસ્માતનું ચોક્કસ કારણ હજુ સુધી સામે આવ્યું નથી. પ્રાથમિક અનુમાન મુજબ બસ ચાલકે સ્ટીયરિંગ પરથી કાબૂ ગુમાવતા અકસ્માત સર્જાયો હોવાનું માનવામાં આવી રહ્યું છે. જો કે, સમગ્ર મામલે પોલીસે વધુ તપાસ શરૂ કરી છે.
અકસ્માતને પગલે થોડા સમય માટે હાઈવે પર ટ્રાફિકની અવરજવર પણ પ્રભાવિત થઈ હતી. સ્થાનિક તંત્ર દ્વારા વાહન ચાલકોને અકસ્માત સ્થળ નજીક સાવચેતીપૂર્વક વાહન ચલાવવા તેમજ જરૂરી હોય ત્યાં વૈકલ્પિક માર્ગનો ઉપયોગ કરવાની અપીલ કરવામાં આવી છે. પોલીસે જણાવ્યું છે કે, ઇજાગ્રસ્તોની સારવાર ચાલી રહી છે અને અકસ્માતના વાસ્તવિક કારણ અંગે તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ વધુ વિગતો જાહેર કરવામાં આવશે.