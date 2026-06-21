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અમદાવાદ-ભાવનગર રોડ પર ગમખાર અકસ્માત, ખાનગી બસ પલટી જતાં ઇજાગ્રસ્તોને હોસ્પિટલ ખસેડાયા

Bus Accident: અમદાવાદ-ભાવનગર હાઈવે પર કરિયાણા ગામ નજીક 25 મુસાફરો ભરેલી ખાનગી બસ પલટી જતાં ગમખાર અકસ્માત સર્જાયો હતો. ચાલકે કાબૂ ગુમાવતા સર્જાયેલી આ દુર્ઘટનાના ઇજાગ્રસ્તોને108 મારફતે ધોળકા હોસ્પિટલ ખસેડાયા છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 21, 2026, 10:54 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 10:54 PM IST
અમદાવાદ-ભાવનગર રોડ પર ગમખાર અકસ્માત, ખાનગી બસ પલટી જતાં ઇજાગ્રસ્તોને હોસ્પિટલ ખસેડાયા

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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