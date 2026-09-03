Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /Ahmedabad
  • /કુખ્યાત બુટલેગર કિશોર લંગડાના પૌત્ર આદિત્યસિંહ રાઠોડ ફરી વિવાદમાં! CG રોડ પર અકસ્માત સર્જી મારામારી કરી, પોલીસે જાહેરમાં કાઢ્યું સરઘસ

કુખ્યાત બુટલેગર કિશોર લંગડાના પૌત્ર આદિત્યસિંહ રાઠોડ ફરી વિવાદમાં! CG રોડ પર અકસ્માત સર્જી મારામારી કરી, પોલીસે જાહેરમાં કાઢ્યું સરઘસ

Ahmedabad News: અમદાવાદમાં જાણે કેટલાક નબીરાઓને પોલીસ કે કાયદાનો કોઈ ખોફ જ ન રહ્યો હોય તેવા દ્રશ્યો અવાર નવાર સામે આવતા રહે છે ત્યારે ફરી એક વાર કુખ્યાત બુટલેગર કિશોર લંગડાનો પૌત્ર આદિત્યસિંહ રાઠોડ ફરી એકવાર વિવાદમાં આવ્યો છે. દાદાના પગલે ચાલીને ગુનાહિત દુનિયામાં નામ બનાવવાનો પ્રયાસ કરતા આદિત્યએ નવરંગપુરાના સીજી રોડ પર રોંગ સાઇડમાં મોંઘીદાટ કાર હંકારી, અકસ્માત સર્જીને કારચાલક સાથે મારામારી કર્યા નો ગુનો નવરંગપુરા પોલીસ સ્ટેશન ના ચોપડે નોંધાયો છે ભૂતકાળમાં અનેક ગંભીર ગુનાઓ આચરવા છતાં આ નબીરો બેફામ કેમ છે અને પોલીસે તેને કેવી રીતે પાઠ ભણાવ્યો?

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 03, 2026, 03:05 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 03:05 PM IST
કુખ્યાત બુટલેગર કિશોર લંગડાના પૌત્ર આદિત્યસિંહ રાઠોડ ફરી વિવાદમાં! CG રોડ પર અકસ્માત સર્જી મારામારી કરી, પોલીસે જાહેરમાં કાઢ્યું સરઘસ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
૩૦ વર્ષનું સામ્રાજ્ય કે અજેય રણનીતિ? ગુજરાત જીતવા ભાજપે અત્યારથી જ બિછાવી દીધી બિસાત
2
3
4
5