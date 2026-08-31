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અમદાવાદમાં ગેરકાયદેસર ધિરાણ અને વ્યાજખોરી સામે તંત્રની લાલ આંખ, 1096 શાહુકારોને નોટિસ; સરકારે નક્કી કર્યા વ્યાજદર

Ahmedabad Money Lenders: અમદાવાદ શહેરના તમામ શાહુકારો માટે ઈ-કોઓપ પોર્ટલ પર માહિતી અપલોડ કરવા અને વ્યાજદરના નિયમોનું અક્ષરશઃ પાલન કરવા કડક સૂચના આપવામાં આવી છે. સાથે જ સમયસર માસિક પત્રકો/ઓડિટ રિપોર્ટ અપલોડ નહીં કરનાર શાહુકારો સામે રજિસ્ટ્રેશન રદ કરવા સહિતની શિક્ષાત્મક કાર્યવાહી કરાશે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 31, 2026, 08:57 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 08:57 PM IST
અમદાવાદમાં ગેરકાયદેસર ધિરાણ અને વ્યાજખોરી સામે તંત્રની લાલ આંખ, 1096 શાહુકારોને નોટિસ; સરકારે નક્કી કર્યા વ્યાજદર

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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અમદાવાદમાં ગેરકાયદેસર ધિરાણ અને વ્યાજખોરી સામે તંત્રની લાલ આંખ,1096 શાહુકારોને નોટિસ
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