સગા લોહીના સંબંધો લજવાયા: પિતાના અવસાન બાદ સગા દીકરાઓએ જ વિધવા માતા સાથે કરી લાખોની છેતરપિંડી

Ahmedabad News: અમદાવાદમાં સગા લોહીના સંબંધોને લજવતો અને માનવતા મૂકી દેનારો કિસ્સો સામે આવ્યો. પિતાના અવસાન બાદ સગા દીકરાઓએ જ વિધવા માતા સાથે કરી લાખોની છેતરપિંડી. નારોલ વિસ્તારના લીલાવતીબેને પોતાના જ બે દીકરા કમલ અને અક્ષય વિરુદ્ધ નોંધાવી પોલીસ ફરિયાદ. પિતાના બેંક ખાતામાંથી ઓટીપી ચોરીને ૪.૩૦ લાખ પોતાના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કર્યા. ૧૦-૧૦ લાખની FD માં નોમિનીનું નામ પણ બદલી નાખ્યું. પિતાના સોનાના દાગીના અને કિંમતી હોન્ડા સિટી કાર પડાવી લીધી. વિરોધ કરવા પર વૃદ્ધ માતાને આપી જાનથી મારી નાખવાની ધમકી

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 02, 2026, 02:03 PM IST|Updated: Jun 02, 2026, 02:03 PM IST
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

