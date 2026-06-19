/ગુજરાતીઓ માટે ખુશખબર: અમદાવાદથી કોલંબોની સીધી ફ્લાઇટ શરૂ, 8 કલાકની મુસાફરી હવે માત્ર 3 કલાકમાં!

શ્રીલંકાના કુલ પ્રવાસનમાં ભારતીય પ્રવાસીઓનો હિસ્સો સૌથી મોટો છે. વર્ષ 2025માં શ્રીલંકા આવેલા કુલ આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રવાસીઓમાંથી 24% પ્રવાસીઓ (આશરે 5.3 લાખથી વધુ) માત્ર ભારતના હતા. શ્રીલંકા ટૂરિઝમ આ વર્ષે આ નંબરમાં 20 થી 25 ટકાનો વધારો અપેક્ષિત રાખે છે, જેમાં ગુજરાત એક ખૂબ જ મોટું 'અનટેપ્ડ માર્કેટ' સાબિત થઈ શકે છે. અગાઉ ગુજરાતથી શ્રીલંકા જવા માટે કોઈ ડાયરેક્ટ કનેક્ટિવિટી નહોતી. ગુજરાતી પ્રવાસીઓએ મુંબઈ, દિલ્હી, બેંગલોર કે ચેન્નઈ થઈને (Connecting Flights દ્વારા) જવું પડતું હતું, જેમાં 8 થી 9 કલાકનો સમય બગડતો હતો. હવે આ ડાયરેક્ટ ફ્લાઇટના કારણે પ્રવાસીઓ માત્ર 3 કલાકમાં કોલંબો પહોંચી શકે છે, જેનાથી વીકેન્ડ કે શોર્ટ-ટ્રિપનું પ્લાનિંગ કરનારાઓ માટે શ્રીલંકા બેસ્ટ ઓપ્શન બન્યું છે.
ગુજરાતીઓએ નિર્ણય આવકાર્યો
અમદાવાદથી કોલંબોની ડાયરેક્ટ કનેક્ટિવિટી આપતી ફ્લાઇટના નિર્ણયને ગુજરાતીઓએ પણ આવકાર્યો છે. પહેલીવાર 'સિટી ઓફ ડ્રીમ્સ' લોન્ચ કાર્યક્રમ અંતર્ગત ગુજરાતીઓ કોલંબો પહોંચશે. તમામ મુસાફરો સિનમન સિટી ઓફ ડ્રીમ્સમાં સ્ટે કરશે. મહત્વનું છે કે, શ્રીલંકાની એરલાઇન FitsAir દ્વારા પ્રથમ વખત અમદાવાદથી કોલંબોની ડાયરેક્ટ કનેક્ટિવિટી આપતી ફ્લાઇટ શરૂ કરવામાં આવી છે.
હવે ગુજરાતીઓને અમદાવાદ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પરથી જ ફ્લાઇટ મળી જશે. તમામ મુલાકાતીઓ સિનમન સિટી ઓફ ડ્રીમ્સમાં સ્ટે કરશે. આ હોટલ કોલંબોની ખૂબ જાણીતી હોટલ છે. શ્રીલંકાની સાંસ્કૃતિક ઓળખ, પારંપરિક વ્યંજનો, કલા-સંસ્કૃતિ માટે આ હોટલ ખૂબ પ્રખ્યાત છે.
શ્રીલંકાની આ ફ્લાઈટમાં જતા આદીત્ય ગોસ્વામી નામના એક મુસાફરે જણાવ્યું હતું કે, હું બહુ જ ઉત્સાહિત છું અને આ FitsAir ની ફ્લાઇટ છે. તો આજે એમનો આ પહેલો જ દિવસ છે અને અમે લોકો પહેલીવાર ટ્રાવેલ કરી રહ્યા છીએ. અને મારી આ પહેલી ઇન્ટરનેશનલ ટ્રીપ છે, એટલે હું ખૂબ જ એક્સાઇટેડ છું. અને ત્યાં જઈને અમારે 'સિનમન લાઇફ સિટી ઓફ ડ્રીમ્સ' એક્સપ્લોર કરવું છે.
આ અંગે ગુજરાતી મુસાફર નીરવ શાહે જણાવ્યું હતું કે, FitsAir કરીને ફ્લાઇટ છે. એક્ચ્યુલી અમે શ્રીલંકા ૧૦ વાર ગયેલા છીએ. પરંતુ અમારે મુંબઈથી જવું પડતું, દિલ્હીથી જવું પડતું, હૈદરાબાદથી જઈએ કાં તો ચેન્નઈથી જઈએ. આ ડાયરેક્ટ છે, એટલે અમને ઘણો સારોઉત્સાહ છે જવા માટે.
દક્ષિણ એશિયાનો પહેલો ઇન્ટિગ્રેટેડ રિસોર્ટ
સિનમન હોટલના સિનિયર વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ કમાલ મુનસિંગાએ જણાવ્યું હતું કે, ચોક્કસપણે, 'સિટી ઓફ ડ્રીમ્સ શ્રીલંકા' તેના પ્રકારનું આ ક્ષેત્રનું સૌથી મોટું અને પ્રથમ પ્રોજેક્ટ છે. આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણો સાથે, અમારી પાસે એન્ટરટેઈનમેન્ટ સેન્ટર, કન્વેન્શન સેન્ટર, બહુવિધ ફૂડ એન્ડ બેવરેજ આઉટલેટ્સ અને 800 રૂમ છે. એટલે કે આ દક્ષિણ એશિયાનો પહેલો ઇન્ટિગ્રેટેડ રિસોર્ટ છે. અને તેથી જ FitsAir ની ડાયરેક્ટ કનેક્ટિવિટી દ્વારા શ્રીલંકા આવનારા ગુજરાતના આપ સૌ મુસાફરોનું સ્વાગત કરવા માટે અમે આતુર છીએ. $1.3 બિલિયનનો 'સિટી ઓફ ડ્રીમ્સ શ્રીલંકા' (City of Dreams Sri Lanka) પ્રોજેક્ટ, જે દક્ષિણ એશિયાનો સૌથી મોટો અને પ્રથમ સંકલિત રિસોર્ટ (Integrated Resort) છે જે ગુજરાતીઓ માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની શકે છે.
અમે 8 મહિના પહેલાં આપેલું વચન પાળ્યું
વોલ્કર ટુર્સના સિનિયર વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ નાલા કામરૂતુંગાએ જણાવ્યું હતું કે, અમારું માનવું છે કે ગુજરાત રાજ્ય (શ્રીલંકા સાથે) સીધું જોડાયેલું નહોતું અને અમે તેના પર નજર રાખી રહ્યા હતા. આ એક એવું વચન છે જે અમે 8 મહિના પહેલા આપ્યું હતું. અને આજે અમે અમારા વચન પર મક્કમ અને અડગ ઊભા છીએ. ગુજરાતની વસ્તી લગભગ 7.5 કરોડ છે અને અમદાવાદની વસ્તી આશરે 90 લાખ છે, જેમને અમે સીધા જોડવા માંગીએ છીએ. આનાથી મુસાફરીનો સમય 8 કલાકથી ઘટીને માત્ર 3 કલાકનો થઈ જશે અને લોકો કોલંબો પહોંચી શકશે. અમને લાગે છે કે આનાથી શ્રીલંકા આવતા ભારતીયો માટે ચોક્કસપણે એક નવો દરવાજો ખુલશે.