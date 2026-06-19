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ગુજરાતીઓ માટે ખુશખબર: અમદાવાદથી કોલંબોની સીધી ફ્લાઇટ શરૂ, 8 કલાકની મુસાફરી હવે માત્ર 3 કલાકમાં!

અમદાવાદથી શ્રીલંકા જવું હવે સાવ સરળ બની જશે. ગુજરાતીઓ માટે સૌથી મોટી ખુશખબર એ છે કે 8 કલાકની મુસાફરી હવે માત્ર 3 કલાકમાં પૂરી થઈ જશે.  FitsAir એ આ અમદાવાદથી કોલંબોની ડાયરેક્ટ ફ્લાઇટ શરૂ કરતાં મુસાફરોમાં ભારે ઉત્સાહ છે. ગુજરાતીઓએ અત્યાર સુધી શ્રીલંકા જવા માટે કનેક્ટિંગ ફ્લાઇટ્સના ધક્કા ખાવા પડતા હતા. 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 19, 2026, 05:33 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 05:33 PM IST
ગુજરાતીઓ માટે ખુશખબર: અમદાવાદથી કોલંબોની સીધી ફ્લાઇટ શરૂ, 8 કલાકની મુસાફરી હવે માત્ર 3 કલાકમાં!

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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ગુજરાતીઓ માટે ખુશખબર: અમદાવાદથી કોલંબોની સીધી ફ્લાઇટ શરૂ, માત્ર 3 કલાકમાં પહોંચી જશો
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