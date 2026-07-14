/ભગવાન જગન્નાથજી નિજ મંદિરે પરત ફર્યા: ભક્તિસભર માહોલ, નેત્રોત્સવ વિધિ સાથે ધાર્મિક ઉત્સવનો પ્રારંભ, જાણો ત્રિ-દિવસીય સંપૂર્ણ કાર્યક્રમ

Ahmedabad Rath Yatra Starts: જગતના નાથ ભગવાન જગન્નાથજી, મોટા ભાઈ બલભદ્ર અને લાડકી બહેન સુભદ્રાજી સાથે 15 દિવસના મોસાળના લાડકોડ વહોર્યા બાદ અંતે પોતાના નિજ મંદિરે પરત ફર્યા છે. આજે 14 જુલાઈના રોજ અમદાવાદના જમાલપુર ખાતેના જગન્નાથજી મંદિરમાં ભક્તિમય વાતાવરણ વચ્ચે ભગવાનની પવિત્ર વિધિઓનો પ્રારંભ થયો છે. આજે મંગળવારે પ્રથમ દિવસે વહેલી સવારે 6 વાગ્યે ત્રણેય મૂર્તિની ગર્ભગૃહમાં આવેલી પવિત્ર રત્નવેદી પર શાસ્ત્રોક્ત વિધિથી પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી. ત્યારબાદ નેત્રોત્સવ પૂજન-વિધિ શરૂ કરાઈ છે. બાદમાં ધ્વજારોહણ અને ભવ્ય મહાઆરતી પણ યોજાશે. આ વિધિ પૂર્ણ થયા બાદ બપોરે 11:00 વાગ્યે દેશભરમાંથી આવેલા સાધુ-સંતો માટે ખાસ ભંડારો તેમજ વસ્ત્રદાન કરાશે.
નેત્રોત્સવ અને રત્નવેદી પર પ્રતિષ્ઠા
આજે વહેલી સવારે શાસ્ત્રોક્ત વિધિ મુજબ ત્રણેય મૂર્તિઓની ગર્ભગૃહમાં આવેલી રત્નવેદી પર પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી હતી. પ્રચલિત માન્યતા મુજબ, ભગવાનને આંખ આવી હોવાથી આ સમય દરમિયાન તેમની સેવા કરવામાં આવે છે. આ પરંપરાના ભાગરૂપે 'નેત્રોત્સવ' વિધિ કરવામાં આવી રહી છે. આ વિધિ પૂર્ણ થયા બાદ મંદિર પર ધ્વજારોહણ કરવામાં આવી.
સાધુ-સંતો માટે ભવ્ય ભંડારાનું આયોજન
નેત્રોત્સવ વિધિ બાદ દેશભરમાંથી આવેલા હજારો સાધુ-સંતોનું સન્માન કરવામાં આવશે. આ પ્રસંગે ભવ્ય ભંડારાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં સંતો અને ભાવિકો મહાપ્રસાદ ગ્રહણ કરશે. આ પ્રસાદી માટે આશરે 7 હજાર લીટર દૂધપાક બનાવવામાં આવ્યો છે. આજના કાર્યક્રમમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી, ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્મા, કેન્દ્રીય મંત્રી સી.આર. પાટીલ સહિતના અનેક અગ્રણીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સાથે જ સુરક્ષા વ્યવસ્થાને ધ્યાનમાં રાખીને પોલીસ કમિશનર અનુપમસિંહ ગહલોત સહિત ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓ પણ સ્થળ પર હાજર રહ્યા હતા.
149મી રથયાત્રાનો ત્રિ-દિવસીય કાર્યક્રમ
મંદિર પ્રશાસન દ્વારા જાહેર કરાયેલા સત્તાવાર કાર્યક્રમ મુજબ...
14 જુલાઈ (પ્રથમ દિવસ):
રત્નવેદી પર પ્રતિષ્ઠા, નેત્રોત્સવ વિધિ, ધ્વજારોહણ અને સાધુ-સંતો માટે ભંડારો. આજે મંગળવારે પ્રથમ દિવસે વહેલી સવારે 6 વાગ્યે ત્રણેય મૂર્તિની ગર્ભગૃહમાં આવેલી પવિત્ર રત્નવેદી પર શાસ્ત્રોક્ત વિધિથી પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી. ત્યારબાદ નેત્રોત્સવ પૂજન-વિધિ શરૂ કરાઈ છે. બાદમાં ધ્વજારોહણ અને ભવ્ય મહાઆરતી પણ યોજાશે. આ વિધિ પૂર્ણ થયા બાદ બપોરે 11:00 વાગ્યે દેશભરમાંથી આવેલા સાધુ-સંતો માટે ખાસ ભંડારો તેમજ વસ્ત્રદાન કરાશે.
15 જુલાઈ (બીજો દિવસ):
સવારે 10:30 વાગ્યે પ્રભુનો અલૌકિક 'સોનાવેશ' શણગાર. હાથીઓની પૂજા, સવારે 11:30 વાગ્યે રથ પ્રતિષ્ઠા, અને સાંજે વિશેષ પૂજા-આરતી. વિગતવાર વાત કરીએ તો 15 જુલાઈ, બુધવારે સવારે 10:30 વાગ્યે પ્રભુનો ભવ્ય અને અલૌકિક 'સોનાવેશ' શણગાર કરવામાં આવશે, જેના દર્શન માટે લાખો ભક્તો ઉમટી પડશે. આ જ સમયે રથયાત્રાના અગ્રેસર એવા ગજરાજોની (હાથીઓની) વિશેષ પૂજા વિધિ સંપન્ન કરાશે. ત્યારબાદ સવારે 11:30 વાગ્યે મંદિરના મુખ્ય પ્રાંગણમાં ત્રણેય પવિત્ર રથોની પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવશે. બપોરે 3:00 વાગ્યે રથ પૂજન તેમજ આરતી અને રાત્રે 8:00 વાગ્યે વિશિષ્ટ પૂજા અને ભક્તિમય સંધ્યા આરતીનું આયોજન થશે.
16 જુલાઈ (રથયાત્રાનો મુખ્ય દિવસ)
રથયાત્રાના મુખ્ય દિવસે એટલે કે 16 જુલાઈ, ગુરુવારે સવારે 4:00 વાગ્યે હજારો ભક્તોની ઉપસ્થિતિમાં હરિનાદ સાથે વર્ષની સૌથી મહત્વની મંગળા આરતી થશે. સવારે 4:30 વાગ્યે ભગવાનને પરંપરાગત ખીચડી ભોગ ધરાવવામાં આવશે. સવારે 5:30થી 6:00 વાગ્યાના શુભ ચોઘડિયા દરમિયાન ભગવાન જગન્નાથજી, સુભદ્રાજી અને બળદેવજીનો રથમાં શાહી પ્રવેશ કરાવવામાં આવશે. છેલ્લે, સવારે 7:00 વાગ્યે મુખ્ય અતિથિઓ દ્વારા પહિંદ વિધિ સંપન્ન થયા બાદ ભવ્ય અને ઐતિહાસિક 149મી રથયાત્રા નગરચર્યા માટે પ્રસ્થાન કરશે.
સુરક્ષા વ્યવસ્થા અને નિરીક્ષણ
રાજ્યના ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ મંદિરમાં વિશેષ પૂજા-અર્ચના કરી હતી. રથયાત્રાની સુરક્ષા માટે 31 હજાર પોલીસકર્મીઓનો સજ્જ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે. સંઘવી પોતે ચાલીને રથયાત્રાના સમગ્ર રૂટનું નિરીક્ષણ કરશે, જેથી શહેરીજનોની શાંતિ અને સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરી શકાય. ભગવાન જગન્નાથજીની આ 149મી રથયાત્રાને લઈને સમગ્ર અમદાવાદ શહેરમાં અત્યારે ઉત્સાહ અને ભક્તિનો માહોલ છવાયેલો છે.