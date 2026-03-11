દહેજ રૂપી દાનવોએ લીધો નાઝીયાનો ભોગ: લગ્નના 6 મહિનામાં જ પરણીતાએ જિંદગી ટૂંકાવી, પતિ સહિત 4 જેલભેગા
Ahmedabad News: અમદાવાદમાં દહેજનું દૂષણ વધુ એક માસૂમ પરણીતાને ભરખી ગયું છે. વટવા વિસ્તારમાં લગ્નના માત્ર 6 મહિનામાં જ 22 વર્ષની નાઝીયા અન્સારીએ સાસરિયાના અસહ્ય ત્રાસથી કંટાળી ગળેફાંસો ખાઈ આપઘાત કરી લીધો છે. દહેજની ભૂખી સાસરી પક્ષની મુંજવણ અને મારઝૂડ એટલી વધી ગઈ હતી કે નાઝીયાને મોત વહાલું કરવું પડ્યું. વટવા પોલીસે આ મામલે ત્વરિત કાર્યવાહી કરી પતિ, સાસુ, સસરા અને નણંદ સહિત 4 આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. શું છે આ કરુણ અંજામની આખી કહાની?
Trending Photos
Ahmedabad News: દહેજ ભૂખ્યા સાસરિયાઓએ વધુ એક દીકરીનો સંસાર ઉજાળ્યો હોવાની ઘટના સામે આવી છે. અમદાવાદના વટવા વિસ્તારમાં લગ્નના માત્ર 6 જ મહિનામાં 22 વર્ષની નાઝીયાએ ગળેફાંસો ખાઈ જીવન ટૂંકાવ્યું. આ ઘટનાને લઈ વટવા પોલીસે ગુનો નોંધી નાઝિયાના પતિ, સાસુ-સસરા અને નણંદ જેલના સળિયા પાછળ ધકેલાયા છે.
સૈયદવાડીમાં ગુંજતી કિકિયારીઓ અને પરિવારનો આક્રંદ...22 વર્ષીય નાઝીયા અન્સારીના ઘરમાં જેણે લગ્નના ટૂંકા ગાળામાં જ દુનિયા છોડી દીધી. ગત 9 માર્ચના રોજ નાઝીયાએ પોતાના સાસરે ગળેફાંસો ખાઈ લીધો હતો. પરિવારનો આક્ષેપ છે કે નાઝીયાને લગ્ન બાદથી જ દહેજ માટે શારીરિક અને માનસિક રીતે ટોર્ચર કરવામાં આવતી હતી. વટવા પોલીસે આ મામલે મૃતદેહનું પેનલ ડોક્ટર પાસે પોસ્ટમોર્ટમ કરાવી તપાસનો ધમધમાટ તેજ કર્યો છે. પોલીસે આ કેસમાં પતિ ગુલામ ગૌસ, સસરા ગુલામ રસુલ, સાસુ સાબિરા અને નણંદ ફિરદોષની ધરપકડ કરી લીધી છે.
પોલીસ તપાસમાં જે વિગતો બહાર આવી છે તે કંપારી છૂટી જાય તેવી છે. નાઝીયાના લગ્ન સપ્ટેમ્બર 2025માં ફર્નિચરનું કામ કરતા ગુલામ ગૌસ સાથે થયા હતા. લગ્ન બાદથી જ દહેજની લાલચમાં પતિ દ્વારા નાઝીયાને માર મારવામાં આવતો હતો. આપઘાતના એક દિવસ પહેલા જ પતિએ નાઝીયાને છાતીના ભાગે કોણી મારી ગંભીર ઈજા પહોંચાડી હતી. હોસ્પિટલમાં સારવાર અને સમાધાન બાદ નાઝીયા સાસરે પરત ફરી હતી, પરંતુ તે જ રાત્રે તેણે મોતની છલાંગ લગાવી દીધી. જ્યારે પિતા સાસરે પહોંચ્યા ત્યારે દરવાજો તૂટેલો હતો અને નાઝીયાનો દેહ બેડ પર હતો, જેના ગળા અને છાતી પર મારના નિશાન પણ જોવા મળ્યા હતા.
6 મહિના પહેલા જ મહેંદીના રંગે રંગાયેલા નાઝીયાના હાથોમાં આજે મોતની લકીરો લખાઈ ગઈ. સાસરિયાઓએ નાઝીયાને એટલી હદે મજબૂર કરી દીધી કે તેને જીવવા કરતા મરવું બહેતર લાગ્યું. હવે વટવા પોલીસે તમામ આરોપીઓને જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દીધા છે. નાઝીયાના પરિવારની એક જ માંગ છે કે આ દહેજના દાનવોને એવી સજા મળે કે બીજી કોઈ દીકરીએ દહેજની વેદી પર બલિદાન ન આપવું પડે.દહેજની આ આગ ક્યારે ઠરશે અને ક્યારે દીકરીઓ સાસરે સુરક્ષિત રહેશે? તે એક મોટો સવાલ છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે