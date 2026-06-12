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ન પત્ની રહી, ન નોકરી... મોઢું-હાથ બળી ગયા અને એર ઇન્ડિયાએ ધોખાથી અંગૂઠો કરાવી લીધો" - અજય પરમારની હૃદયદ્રાવક કહાની

Ahmedabad Plane Crash 2025: 12મી જૂન 2025નો એ ગોઝારો દિવસ કોઈ ભૂલી શકે? અમદાવાદથી લંડન જવા માટે ઉડેલું પ્લેન ગણતરીની પળોમાં મેઘાણીનગરમાં તૂટી પડ્યું. અનેક સપનાઓ કાળના ખપ્પરમાં ભસ્મીભૂત થઈ ગયા. પ્લેનમાં સવાર લોકોમાંથી એક વ્યક્તિને બાદ કરતા બાકીના તમામની જિંદગીઓનો દીવો અકાળે ઓલવાઈ ગયો. કુલ 260 જેટલા લોકોએ આ ભયાનક દુર્ઘટનામાં જીવ ગુમાવ્યો. આ દુર્ઘટનામાં પ્લેનમાં બેઠેલા ઉપરાંત વિમાન જ્યાં પડ્યું ત્યાં પણ અનેક લોકો તેના ઝપેટામાં આવ્યા હતા. જેમાંના એક છે અજયભાઈ પરમાર. તેમની કહાની જાણીને આંખો ભીની  થઈ જશે. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 12, 2026, 09:14 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 09:14 AM IST
ન પત્ની રહી, ન નોકરી... મોઢું-હાથ બળી ગયા અને એર ઇન્ડિયાએ ધોખાથી અંગૂઠો કરાવી લીધો" - અજય પરમારની હૃદયદ્રાવક કહાની

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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