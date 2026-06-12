ન પત્ની રહી, ન નોકરી... મોઢું-હાથ બળી ગયા અને એર ઇન્ડિયાએ ધોખાથી અંગૂઠો કરાવી લીધો" - અજય પરમારની હૃદયદ્રાવક કહાની

ગૌરવ પટેલ. અમદાવાદ : 12 જૂનની એ ગોઝારી રાત્રે અમદાવાદમાં એર ઇન્ડિયાનું પ્લેન ક્રેશ થયું, જેમાં સેંકડો લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા. પરંતુ આ દુર્ઘટનામાં જે લોકો ગંભીર રીતે દાઝી ગયા અને જીવતા બચી ગયા, તેમની જિંદગી આજે મોત કરતાં પણ બદતર બની ગઈ છે. આવી જ એક હૃદયદ્રાવક કહાની છે ચાંદખેડા વિસ્તારમાં રહેતા અજય સુરેશભાઈ પરમારની. અજયભાઈ એ રાત્રે મેસમાં જમવા જઈ રહ્યા હતા ત્યારે અચાનક પ્લેન ક્રેશ થયું. પોતાનું એક્ટિવા ફેંકીને તેઓ જીવ બચાવવા ભાગ્યા, પરંતુ તેમનું મોઢું, બંને હાથ અને પગ ગંભીર રીતે દાઝી ગયા.
બે મહિના સુધી સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર લીધા બાદ, એર ઇન્ડિયાના અધિકારીઓ તેમને મળવા આવ્યા હતા. શરૂઆતમાં વળતર પેટે ₹25 લાખ આપ્યા જે તમામ દાઝેલા લોકોને મળ્યા હતા. પરંતુ અસલી રમત ત્યારબાદ શરૂ થઈ.
"અમિતાભ બચ્ચન અને શાહરૂખ ખાન જેવી હોસ્પિટલમાં સર્જરી કરાવીશું": ટાટાના નામે આપ્યા મોટા વાયદા
અજયભાઈએ રડતી આંખે જણાવ્યું કે, "એર ઇન્ડિયાના અધિકારીઓએ મને કહ્યું કે અમે ટાટા કંપનીના માણસો છીએ, ટાટાનું નામ તો તમે સાંભળ્યું જ હશે! તમે કોઈની વાતોમાં ન આવતા, અમે આજીવન તમારું ધ્યાન રાખીશું. તેમણે મને મુંબઈની પ્રખ્યાત 'લીલાવતી હોસ્પિટલ'માં પ્લાસ્ટિક સર્જરી કરાવવાનું વચન આપ્યું હતું. તેમણે કહ્યું કે જ્યાં અમિતાભ બચ્ચન અને શાહરૂખ ખાન દાખલ થાય છે ત્યાં તમારી સર્જરી કરાવીશું. મને વાંચતા નહોતું આવડતું, પણ તેમણે ઇમેલ અને કાગળ પર લખીને આપ્યું હતું કે તમારી નાની-નાની તમામ જરૂરિયાતો પૂરી કરવામાં આવશે."
માનસિક આઘાત અને આત્મહત્યાનો પ્રયાસ: પોલીસ દોડી આવી
દુર્ઘટનાના આઘાતમાંથી અજયભાઈ બહાર આવી શક્યા નહોતા. રાત્રે ઊંઘમાં પણ વિમાન ક્રેશ થવાના અને લોકોના મરી જવાના ભયાનક દ્રશ્યો સામે આવતા હતા. જ્યારે તેમણે લીલાવતીમાં સર્જરી કરાવવા માટે એર ઇન્ડિયાના અધિકારીઓને વારંવાર ફોન કર્યા, ત્યારે દર વખતે 'તમારો નંબર આવશે એટલે કહીશું' તેવા જવાબો આપીને ટાળવામાં આવ્યા. કંટાળીને અજયભાઈએ એક પરિચિત પાસે ઇમેલ કરાવ્યો કે, "જો તમે મારી સારવાર નહીં કરાવો તો હું આત્મહત્યા કરી લઈશ." આ ઇમેલ મળતાં જ ચાંદખેડા પોલીસ સ્ટેશનના પી.આઈ. (PI) સહિતનો કાફલો તાત્કાલિક અજયભાઈના ઘરે દોડી આવ્યો હતો. પોલીસે તેમને આત્મહત્યા ન કરવા સમજાવ્યા અને એર ઇન્ડિયા તથા ટાટાના અધિકારીઓ સાથે વાત કરવાનું આશ્વાસન આપીને લેખિતમાં કાગળ લીધો હતો.
અડધી રાત્રે ઘરમાં ઘૂસીને ₹5 લાખ આપ્યા અને ધોખાથી 'ફૂલ સેટલમેન્ટ' કરાવી લીધું!
અજયભાઈએ એર ઇન્ડિયાની ક્રૂરતાનો પર્દાફાશ કરતાં જણાવ્યું કે, "એક દિવસ રાત્રે એર ઇન્ડિયાની એક મહિલા અધિકારીનો વૉટ્સએપ પર ફોન આવ્યો કે તમારી એક્ટિવા અને મોબાઈલ જે બળી ગયા હતા, તેનો ક્લેમ પાસ થયો છે અને અમે માણસ મોકલીએ છીએ. મેં પૂછ્યું કે અડધી રાત્રે કેમ આવો છો? તો પણ તેઓ મોડી રાત્રે મારા ઘરે આવ્યા. હું ઉપરના રૂમમાં સૂતો હતો, નીચેનો દરવાજો ખખડાવીને મને જગાડ્યો અને એક કાગળ પર સહી કરાવી લીધી. તેમણે મને રોકડા ₹5 લાખ આપ્યા. મેં પૂછ્યું કે એક્ટિવાના આટલા બધા પૈસા કેમ? તો તેમણે કહ્યું કે તમે રાખો અને સહી કરી દો."
પરંતુ બે દિવસ પછી જ્યારે અજયભાઈએ એ ઇમેલ બીજા પાસે વંચાવ્યો ત્યારે તેમના પગ નીચેથી જમીન સરકી ગઈ. એર ઇન્ડિયાએ તેને 'ફૂલ એન્ડ ફાઇનલ સેટલમેન્ટ' (આખરી પતાવટ) ગણાવી દીધું હતું, જેનો અર્થ એ થાય કે હવે કંપની ભવિષ્યમાં તેમની સારવારનો કોઈ ખર્ચ નહીં ઉઠાવે!
"હું પૈસા પાછા આપવા તૈયાર છું, મને મારી જિંદગી પાછી આપો"
અજયભાઈ પાસે એ મહિલા અધિકારીનું ઓડિયો રેકોર્ડિંગ પણ છે, જેમાં તેઓ કહી રહ્યા છે કે, "હું તમારા જેવા ગરીબ માણસની મજાક ઉડાવવા નથી માંગતો, હું તમારા ₹5 લાખ પાછા આપવા તૈયાર છું. તમે મને પૂછ્યા વગર સેટલમેન્ટ કેમ કરી દીધું? મારી દવાઓનો ખર્ચ કોણ આપશે?"
આજે અજયભાઈ પાસે કોઈ કામ-ધંધો નથી. શરીરે બળતરા થાય ત્યારે કોપરેલ (નાળિયેરનું) તેલ લગાવીને દિવસો કાપી રહ્યા છે. દુર્ઘટનાના બરાબર એક મહિના પહેલા એટલે કે 12 મેના રોજ જ તેમના લગ્ન થયા હતા, પરંતુ આ અકસ્માત બાદ તેમની પત્ની પણ તેમને છોડીને જતી રહી છે. મોટા-મોટા વાયદા કરનારી ટાટા અને એર ઇન્ડિયા કંપનીએ એક ગરીબ યુવાનને આજીવન અપંગતા અને લાચારીના ખાડામાં ધકેલી દીધો છે અને આજ દિન સુધી આ મામલે કોઈ ન્યાય મળ્યો નથી.