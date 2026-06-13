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અમદાવાદ એરપોર્ટ પર કસ્ટમ વિભાગનો સપાટો, ફ્લાઇટના ટોયલેટમાંથી ઝડપાયું 4.26 કરોડનું સોનું

Ahmedabad News : અમદાવાદ એરપોર્ટ પર કસ્ટમ વિભાગે દુબઈથી આવેલી ઈન્ડિગો ફ્લાઈટ 6E-1478માં મોટી કાર્યવાહી કરીને 4.26 કરોડ રૂપિયાનું સોનું જપ્ત કર્યું છે. ગુપ્ત બાતમીના આધારે કરાયેલા સર્ચ દરમિયાન વિમાનના શૌચાલયમાં સ્પીકર બોક્સની અંદર છુપાવેલા 24 વિદેશી માર્કિંગવાળા સોનાના બિસ્કિટ મળી આવ્યા હતા. સમગ્ર મામલે વધુ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 13, 2026, 11:01 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 11:01 AM IST
અમદાવાદ એરપોર્ટ પર કસ્ટમ વિભાગનો સપાટો, ફ્લાઇટના ટોયલેટમાંથી ઝડપાયું 4.26 કરોડનું સોનું

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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