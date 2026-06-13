/અમદાવાદ એરપોર્ટ પર કસ્ટમ વિભાગનો સપાટો, ફ્લાઇટના ટોયલેટમાંથી ઝડપાયું 4.26 કરોડનું સોનું

ઉદય રંજન, અમદાવાદ : અમદાવાદ એરપોર્ટ પર કસ્ટમ વિભાગે મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. દુબઈથી અમદાવાદ આવેલી ઈન્ડિગો ફ્લાઈટ નંબર 6E-1478માં ગુપ્ત બાતમીના આધારે સર્ચ ઓપરેશન ચલાવવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યવાહી દરમિયાન ફ્લાઈટના શૌચાલયમાંથી કરોડો રૂપિયાનું સોનું મળી આવતા તસ્કરીના વધુ એક મોટા કૌભાંડનો પર્દાફાશ થયો છે.
4.26 કરોડનું સોનું ઝડપાયું
મળતી માહિતી મુજબ, કસ્ટમ અધિકારીઓએ અમદાવાદ એરપોર્ટ પર ફ્લાઈટ લેન્ડ થયા બાદ એરક્રાફ્ટ એન્જિનિયર્સની મદદથી વિમાનના આગળના ભાગે આવેલા શૌચાલયની સઘન તપાસ કરી હતી. તપાસ દરમિયાન શૌચાલયમાં આવેલા સ્પીકર બોક્સની અંદર કાળા રંગની પ્લાસ્ટિક ટેપથી વીંટાળેલા બે શંકાસ્પદ પાઉચ મળી આવ્યા હતા. અધિકારીઓએ બંને પાઉચ ખોલીને તપાસ કરતા તેમાં વિદેશી માર્કિંગ ધરાવતા 24 કેરેટ અને 999.0 શુદ્ધતાવાળા કુલ 24 સોનાના બિસ્કિટ મળી આવ્યા હતા.
જપ્ત કરાયેલા સોનાનું કુલ વજન 2,799.3 ગ્રામ એટલે કે અંદાજે 2.8 કિલોગ્રામ હોવાનું સામે આવ્યું છે. કસ્ટમ વિભાગના પ્રાથમિક અંદાજ મુજબ આ સોનાની સ્થાનિક બજારમાં કિંમત આશરે 4,26,89,325 રૂપિયા થાય છે. આ સોનું આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાંથી ગેરકાયદેસર રીતે ભારત લાવવામાં આવ્યું હોવાની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
કસ્ટમ વિભાગની મોટી કાર્યવાહી
ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને કસ્ટમ વિભાગે સોનું જપ્ત કરી વધુ તપાસ શરૂ કરી છે. ફ્લાઈટના મુસાફરોની લિસ્ટના આધારે સમગ્ર તસ્કરી નેટવર્ક સુધી પહોંચવાના પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે. તાજેતરમાં એરપોર્ટ પર સોનાની તસ્કરીના બનાવોમાં વધારો નોંધાઈ રહ્યો છે ત્યારે અમદાવાદ એરપોર્ટ પર થયેલી આ કાર્યવાહી કસ્ટમ વિભાગ માટે એક મોટી સફળતા માનવામાં આવી રહી છે.