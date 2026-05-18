/અમદાવાદ એરપોર્ટ પર કસ્ટમ્સની મોટી કાર્યવાહી, ફૂડ પેકેટ્સમાં છુપાવેલું 9.30 કિલો હેરોઈન ઝડપાયું

Ahmedabad Airport Drugs Seizure: અમદાવાદ એરપોર્ટ પર કસ્ટમ્સ વિભાગે મલેશિયાથી આવેલા કેરળના પેસેન્જર પાસેથી 9.30 કિલો હેરોઈન ઝડપી પાડ્યું છે. ફૂડ પેકેટ્સમાં છુપાવીને આ જથ્થો દિલ્હી લઈ જવાનો હતો. કસ્ટમ્સે NDPS એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધી આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રગ રેકેટની તપાસ શરૂ કરી છે.
Ahmedabad Airport Drugs Seizure: અમદાવાદ એરપોર્ટ (SVPIA) પર દાણચોરીની વધતી જતી પ્રવૃત્તિઓને રોકવા માટે કસ્ટમ્સ વિભાગે લાલ આંખ કરી છે. આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રગ્સ નેટવર્ક સામે સતત સતર્કતા દાખવી રહેલા કસ્ટમ્સ અધિકારીઓએ તાજેતરમાં જ ડ્રગ્સ ટ્રાફિકિંગ સામે એક ઓપરેશન પાર પાડીને મોટી સફળતા મેળવી છે. મલેશિયાથી કરોડો રૂપિયાનું ડ્રગ્સ લઈને આવેલા એક પેસેન્જરને કસ્ટમ્સની ટીમે ઝડપી પાડ્યો છે.
ફૂડ પેકેટ્સમાંથી મળ્યું હેરોઈન
મલેશિયાના કુઆલાલંપુરથી એર એશિયાની ફ્લાઇટ નંબર AK-91 દ્વારા એક મુસાફર અમદાવાદ એરપોર્ટ પર ઉતર્યો હતો. કસ્ટમ્સ અધિકારીઓને સ્ક્રીનિંગ દરમિયાન આ મુસાફરની હેન્ડ બેગની એક્સ-રે છબીઓ શંકાસ્પદ જણાતા તેને વિગતવાર તપાસ માટે અટકાવવામાં આવ્યો હતો.
જ્યારે તેની બેગની ઝીણવટભરી તપાસ કરવામાં આવી, ત્યારે અધિકારીઓ પણ ચોંકી ઉઠ્યા હતા. બેગમાંથી Gluta Grow અને Coconut Crackers (કોકોનટ ફ્લેવર બિસ્કિટ)ના લેબલવાળા પેકેટો મળી આવ્યા હતા. કસ્ટમ્સ વિભાગે આ પેકેટ ખોલતા, તેમાં જાહેર કરાયેલા ખાદ્ય પદાર્થોને બદલે શંકાસ્પદ સફેદ પાવડર અને સફેદ દાણાદાર પદાર્થ ભરેલો જોવા મળ્યો હતો.
અધિકારીઓએ તાત્કાલિક FSLની ટીમની મદદ લીધી હતી. FSL દ્વારા કરવામાં આવેલા પ્રારંભિક પરીક્ષણમાં આ સફેદ પાવડર બીજું કંઈ નહીં પણ અત્યંત કિંમતી માદક પદાર્થ હેરોઈન હોવાની પુષ્ટિ થઈ હતી. કસ્ટમ્સ વિભાગે NDPS એક્ટ હેઠળ કુલ 9.30 કિલો હેરોઈન જપ્ત કરી પેસેન્જરની ધરપકડ કરી લીધી છે.
આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં કિંમત અંદાજે 50 કરોડ
આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા હેરોઇનની એક કિલોની કિંમત લગભગ 5 કરોડ રૂપિયા જેટલી થાય છે. આ ગણતરીએ કસ્ટમ્સ વિભાગે પકડેલા 9.30 કિલો હેરોઇનની અંદાજિત કિંમત 45થી 50 કરોડ રૂપિયા જેટલી થાય છે. અમદાવાદ એરપોર્ટ પર હાલના સમયમાં પકડાયેલો આ ડ્રગ્સનો સૌથી મોટો જથ્થો છે.
મલેશિયાની હોટેલથી વાયા અમદાવાદ થઈ દિલ્હીનું કનેક્શન
પકડાયેલો આરોપી મૂળ કેરળના વાયનાડનો વતની હોવાનું સામે આવ્યું છે. પ્રાથમિક પૂછપરછમાં ઘટસ્ફોટ થયો છે કે, મલેશિયાની એક હોટેલમાં એક અજાણી મહિલાએ તેને આ હેરોઈનનો જથ્થો આપ્યો હતો. આ મુસાફર અમદાવાદ એરપોર્ટ પર ઉતરીને વાયા રોડ કે ટ્રેન માર્ગે દિલ્હી જવાનો હતો.
દિલ્હીમાં આ ડ્રગ્સનો જથ્થો કોને ડિલિવરી કરવાનો હતો અને આ આખી સિન્ડિકેટ પાછળ કોનો હાથ છે, તે દિશામાં કસ્ટમ્સ વિભાગે તપાસ શરૂ કરી છે. આરોપીના બેન્ક એકાઉન્ટ્સ અને કોલ ડિટેલ્સની પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે જેથી આ આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રગ રેકેટના મૂળ સુધી પહોંચી શકાય.
કસ્ટમ્સની સતત બીજી મોટી કાર્યવાહી
અમદાવાદ કસ્ટમ્સ વિભાગ છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી એરપોર્ટ પર ડ્રગ્સ ટ્રાફિકિંગ રોકવા માટે ખૂબ જ સક્રિય બન્યું છે. આ અગાઉ હજુ બે જ દિવસ પહેલા એટલે કે 16મી મેના રોજ પણ કસ્ટમ્સ વિભાગે થાઇલેન્ડથી આવેલા એક પેસેન્જર પાસેથી 6.54 કિલો ગાંજો પકડી પાડયો હતો. ટૂંકા ગાળામાં જ કસ્ટમ્સ દ્વારા કરવામાં આવેલી આ સતત બીજી મોટી અને સફળ કાર્યવાહી છે, જે દર્શાવે છે કે એરપોર્ટ પર સુરક્ષા અને મોનિટરિંગ વ્યવસ્થા કેટલી મજબૂત કરવામાં આવી છે.