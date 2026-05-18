  • /અમદાવાદ એરપોર્ટ પર કસ્ટમ્સની મોટી કાર્યવાહી, ફૂડ પેકેટ્સમાં છુપાવેલું 9.30 કિલો હેરોઈન ઝડપાયું

અમદાવાદ એરપોર્ટ પર કસ્ટમ્સની મોટી કાર્યવાહી, ફૂડ પેકેટ્સમાં છુપાવેલું 9.30 કિલો હેરોઈન ઝડપાયું

Ahmedabad Airport Drugs Seizure: અમદાવાદ એરપોર્ટ પર કસ્ટમ્સ વિભાગે મલેશિયાથી આવેલા કેરળના પેસેન્જર પાસેથી 9.30 કિલો હેરોઈન ઝડપી પાડ્યું છે. ફૂડ પેકેટ્સમાં છુપાવીને આ જથ્થો દિલ્હી લઈ જવાનો હતો. કસ્ટમ્સે NDPS એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધી આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રગ રેકેટની તપાસ શરૂ કરી છે.

Written ByDIPAK CHAVDAUpdated byDIPAK CHAVDA
Published: May 18, 2026, 11:12 PM IST|Updated: May 18, 2026, 11:12 PM IST
About the Author

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

