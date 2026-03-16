લુખ્ખા તત્વો સામે પોલીસની લાલ આંખ, મહિલાને બેરહેમીથી માર મારનાર આરોપીઓનું જાહેરમાં કાઢ્યું સરઘસ

Ahmedabad News: અમદાવાદના એરપોર્ટ વિસ્તારમાં મહિલાને બેરહેમીથી માર મારવાનો વીડિયો વાયરલ થતા પોલીસે કડક કાર્યવાહી કરી છે. ૨ વર્ષ જૂની અદાવતમાં હુમલો કરનાર મુખ્ય આરોપી જેસુ સિંધી અને જયેશ રબારીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. પોલીસે આરોપીઓને ઘટનાસ્થળે લઈ જઈ જાહેરમાં કાયદાનું ભાન કરાવ્યું હતું, જ્યારે અન્ય ૩ ફરાર આરોપીઓની શોધખોળ ચાલુ છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Mar 16, 2026, 09:06 PM IST
  • ચેટીચાંદના વરઘોડામાં થયેલી તકરારનું વેર વાળવા મહિલા પર કર્યો હતો હુમલો 
  • એરપોર્ટ વિસ્તારમાં આતંક મચાવનાર ૨ મુખ્ય આરોપીઓની ધરપકડ
  • લુખ્ખા તત્વોને એરપોર્ટ પોલીસે ઘટનાસ્થળે લઈ જઈ પાઠ ભણાવ્યો

ઉદય રંજન/અમદાવાદ: અમદાવાદના એરપોર્ટ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં એક મહિલાને જાહેરમાં બેરહેમીથી માર મારતો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો હતો. આ વીડિયોએ પોલીસ તંત્રને દોડતું કરી દીધું હતું. પોલીસે આ મામલે ત્વરિત કાર્યવાહી કરી 5 પૈકી 2 મુખ્ય આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. આ હુમલા પાછળ બે વર્ષ જૂની અદાવત હોવાનું સામે આવ્યું છે. પોલીસે આરોપીઓને પકડીને માત્ર જેલમાં જ નથી ધકેલ્યા, પણ જે સ્થળે આતંક મચાવ્યો હતો ત્યાં લઈ જઈને કાયદાનું ભાન પણ કરાવ્યું છે

પોલીસે 2 આરોપીની કરી ધરપરડ
થોડા દિવસ પહેલા અમદાવાદ ના સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલા આ દ્રશ્યો એરપોર્ટ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના છે. જ્યાં કેટલાક શખ્સો એક મહિલા પર તૂટી પડ્યા હતા. આ બનાવના પડઘા પડતા જ એરપોર્ટ પોલીસે તપાસનો ધમધમાટ તેજ કર્યો અને વીડિયોના આધારે બે આરોપી જેસુ સિંધી અને જયેશ રબારીની ધરપકડ કરી છે. પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, આઝઘડાના બીજ આજથી બે વર્ષ પહેલા રોપાયા હતા.

ઘટનાની વિગત એવી છે કે, બે વર્ષ પહેલા ચેટીચાંદના વરઘોડામાં જેસુ સિંધી તેના મિત્રો જયેશ રબારી અને પરેશ રબારીને લઈને આવ્યો હતો. જે બાબતે દીપક સિંધીએ વાંધો ઉઠાવ્યો હતો. દીપકનું કહ્યું હતું કે, આપણા સિંધી સમાજનું આયોજન છે. તેમાં અન્ય સમાજના લોકોને કેમ લાવ્યા? આ લોકો અહીં આવીને યુવતીઓની છેડતી કરે છે. આ વાતને લઈને દીપક અને જેસુ વચ્ચે ઉગ્ર તકરાર થઈ હતી. બસ, આ જ વાતની અદાવત રાખીને થોડા દિવસો પહેલા જેસુ અને તેના સાગરીતોએ દીપક અને તેના પરિવારને રસ્તામાં રોકી હુમલો કર્યો હતો. જેમાં મહિલાને પણ બેરહેમીથી માર મારવામાં આવ્યો હતો.

પોલીસે આરોપીઓને કરાવ્યું કાયદાનું ભાન
મહિલા પર હાથ ઉપાડનારા આ શખ્સોનો અહંકાર તોડવા માટે એરપોર્ટ પોલીસે ખાસ શૈલી અપનાવી હતી. પોલીસે ઝડપાયેલા બન્ને આરોપીઓને ઘટનાસ્થળ પર લઈ જઈને જાહેરમાં કાયદાનું ભાન કરાવ્યું હતું, જેથી અન્ય કોઈ લુખ્ખા તત્વો આવી હિંમત ન કરે. 

હાલમાં આ કેસમાં પરેશ રબારી સહિત અન્ય 3 આરોપીઓ ફરાર છે. જેમને પકડવા માટે પોલીસે અલગ-અલગ ટીમો બનાવી છે. શહેરમાં મહિલાઓની સુરક્ષા સાથે ચેડાં કરનારા તત્વો સામે પોલીસે લાલઆંખ કરી છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે બાકીના ફરાર આરોપીઓ પોલીસના સકંજામાં ક્યારે આવે છે.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

