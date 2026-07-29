/સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં સાહેબશાહીના દ્રશ્યો: VIP સાહેબોને ખુશ કરવા AMCમાં લિફ્ટ રોકી રખાતી હોવાનો ખુલાસો

અર્પણ કાયદાવાલા/અમદાવાદ: AMCમાં દૈનિક સેંકડો અરજદાર અને મુલકાતીઓ પોતાના કામ અર્થે આવતા હોય છે, જેઓને વિવિધ માળે લઈ જવા C બ્લોકમાં કુલ 4 લિફ્ટની વ્યવસ્થા છે. પણ આ ચાર પૈકી કોઈ પણ લિફ્ટનો વપરાશ જ્યારે AMCના ઉચ્ચ શાસકો કે અધિકારીઓ કરવાના હોય તે પહેલા તેમના આગમન પૂર્વે આવી રીતે લિફ્ટને લિફ્ટમેન દ્વારા રોકી રખાય છે.
ભલે આવનાર સાહેબને આવવામાં 15 મિનિટનો સમય પણ કેમ ન હોય અને જો કોઈ અરજદારને નિર્ધારિત સમયે કોઈ કામ અર્થે ઓફિસમાં જવાનું હોય તો પણ કેટલાક લિફ્ટમેન લિફ્ટ ઓપરેટ કરતા નથી. હાલ તો આ માનસિકતાની AMCમાં ભારે ચર્ચા થઈ રહી છે, પણ કોઈ સત્તાના શોખીનો સામે કશું બોલવા તૈયાર નથી.
મળતી માહિતી મુજબ અધિકારીઓ અને સાશકોને મોટા સાહેબ ગણાવવાનો મોહ છૂટતો નથી અથવા તો તેમની ઓફિસના કર્મચારીઓ પોતાના સાહેબને વહાલા થવા તેમની મૂવમેન્ટ પહેલા લિફ્ટમેનને જાણ કરી લિફ્ટ રોકી રખાવે છે. અને આ રીતે નીચેથી ઉપર જવા અથવા ઉપરથી નીચે જતા સમયે લિફ્ટ રોકી રાખવામાં આવે છે.