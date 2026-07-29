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સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં સાહેબશાહીના દ્રશ્યો: VIP સાહેબોને ખુશ કરવા AMCમાં લિફ્ટ રોકી રખાતી હોવાનો ખુલાસો

Ahmedabad News: સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં શહેરના મેયર અને મ્યુનિસિપલ કમિશનર સહિતના સાશકો અને અધિકારીઓ જ્યાં બેસીને શહેરનું સંચાલન અને વહીવટ કરે છે એવા દાણાપીઠ ખાતે ગંભીર દ્રશ્યો જોવા મળ્યા. દેશમાંથી અંગ્રેજોની ગુલામી તો ક્યારની નીકળી ગઈ પણ તેમની માનસિકતા ન નીકળી હોય એવા દ્રશ્યો જોવાયા. 

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 29, 2026, 03:58 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 03:59 PM IST
સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં સાહેબશાહીના દ્રશ્યો: VIP સાહેબોને ખુશ કરવા AMCમાં લિફ્ટ રોકી રખાતી હોવાનો ખુલાસો

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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