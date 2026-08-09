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અમદાવાદના આનંદનગરમાં શરમજનક ઘટના: PGમાં રહેતી કચ્છની યુવતી પર સિક્યુરિટી ગાર્ડે ગુજાર્યો બળાત્કાર, આરોપી ધર્મવીર ઝડપાયો

Ahmedabad News: અમદાવાદના આનંદનગર વિસ્તારમાં PGમાં રહેતી યુવતીઓ માટે લાલબત્તી સમાન એક ચકચારી ઘટના સામે આવી છે. આનંદનગરના એક ફ્લેટમાં PG તરીકે રહેતી અને મૂળ કચ્છની વતની એવી ભોગ બનનાર યુવતી પર ફ્લેટના ધર્મવીર નામના પરપ્રાંતીય સિક્યુરિટી ગાર્ડે બળાત્કાર ગુજાર્યો હતો. સિક્યુરિટી ગાર્ડે યુવતી પર લગભગ એક કલાક સુધી બળાત્કાર ગુજારીને ત્યાંથી ફરાર થઈ ગયો હતો. આ ચોંકાવનારા બનાવ અંગે આનંદનગર પોલીસે ગુનો નોંધી આરોપીને ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 09, 2026, 09:32 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 10:26 AM IST
અમદાવાદના આનંદનગરમાં શરમજનક ઘટના: PGમાં રહેતી કચ્છની યુવતી પર સિક્યુરિટી ગાર્ડે ગુજાર્યો બળાત્કાર, આરોપી ધર્મવીર ઝડપાયો

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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