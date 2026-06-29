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આજે ભગવાન જગન્નાથજીની જળયાત્રા, 108 કળશથી જળાભિષેક બાદ ગજવેશ દર્શન, પછી 15 દિવસ જશે મોસાળ

Bhagvan Jagannath Kalash Yatra: અમદાવાદમાં 16મી જુલાઈના રોજ ભગવાન જગન્નાથની 149મી રથયાત્રા નીકળશે પરંતુ તે પહેલા આજે ભગવાન જગન્નાથની જળયાત્રા નીકળી રહી છે. જે હેઠળ સાબરમતીના નીરને 108 કળશમાં ભરવામાં આવશે અને ભગવાન જગન્નાથ, બહેન સુભદ્રા અને ભાઈ બલરામનો અભિષેક કરાશે ત્યારબાદ ગજવેશ દર્શન થશે અને પછી ભગવાન ભાઈ અને બહેન સાથે 15 દિવસ મોસાળ જશે. 
 

Written ByViral Raval
Published: Jun 29, 2026, 09:46 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 10:18 AM IST
આજે ભગવાન જગન્નાથજીની જળયાત્રા, 108 કળશથી જળાભિષેક બાદ ગજવેશ દર્શન, પછી 15 દિવસ જશે મોસાળ
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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આજે ભગવાન જગન્નાથજીની જળયાત્રા, 108 કળશથી જળાભિષેક બાદ ગજવેશ દર્શન, પછી 15 દિવસ જશે
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