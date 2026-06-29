/આજે ભગવાન જગન્નાથજીની જળયાત્રા, 108 કળશથી જળાભિષેક બાદ ગજવેશ દર્શન, પછી 15 દિવસ જશે મોસાળ

ભગવાન જગન્નાથની 149મી રથયાત્રા 16મી જુલાઈએ છે અને આ દિવસે ભગવાન જગન્નાથ બહેન સુભદ્રા અને ભાઈ બલરામ સાથે શહેરની પરિક્રમાં કરશે. પરંતુ તે પહેલા આજે આજે 8 વાગ્યાથી અમદાવાદના જગન્નાથ મંદિરેથી ભગવાન જગન્નાથની જળયાત્રા શરૂ થઈ છે. આ જળયાત્રામાં સાબરમતી નદીના પવિત્ર જળને 108 કળશમાં ભરવામાં આવશે અને તેનાથી જળાભિષક અને ગજવેશ દર્શન બાદ ભગવાન 15 દિવસ મોસાળ જશે. નિજમંદિરેથી પ્રસ્થાન કરીને આ જળયાત્રા સાબરમતી નદીએ ભૂદરના કાંઠે પહોંચશે અને વૈદિક અને શાસ્ત્રોક્ત વિધિથી મંત્રોચ્ચાર કરીને પીત્તળના 108 કળશમાં સાબરમતીના પવિત્ર જળ ભરવામાં આવશે.
રથયાત્રા પહેલા પાવન જળયાત્રા
જળયાત્રાનું મહત્વ
કયા કયા મહાનુભવો રહ્યા છે હાજર?
આ જળયાત્રામાં મંદિરના મહંત દિલીપદાસજી સાથે અમદાવાદના મેયર હિતેશ બારોટ, ડેપ્યુટી મેયર અંજુ શાહ, સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન કમલેશ પટેલ સહિત એએમસીના પદાધિકારીઓ, ભાજપના એલિસ બ્રીજના ધારાસભ્ય અમિત શાહ અને દરીયાપુરના ધારાસભ્ય કૌશિક જૈન પણ જોડાયા. આ ઉપરાંત ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્મા, પૂર્વ ડેપ્યુટી સીએમ નિતિન પટેલ પણ જળયાત્રામાં સામેલ છે.
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રથયાત્રાને લઈને ચુસ્ત સુરક્ષા બંદોબસ્ત
અમદાવાદમાં આગામી 149મી ભગવાન જગન્નાથજીની રથયાત્રાને ધ્યાનમાં રાખીને પોલીસે સુરક્ષા તૈયારીઓ વધુ સઘન બનાવી છે. જગન્નાથજી મંદિર દ્વારા આયોજિત જળયાત્રા મહોત્સવ પહેલાં પોલીસ બંદોબસ્તનું વિશેષ રિહર્સલ યોજાયું હતું. જળયાત્રા દરમિયાન 500થી વધુ પોલીસકર્મીઓ અને હોમગાર્ડ્સ વિવિધ સ્થળોએ તૈનાત રહેશે. પોલીસના ઉચ્ચ અધિકારીઓની હાજરીમાં રૂટ, ટ્રાફિક વ્યવસ્થા, કાયદો-વ્યવસ્થા અને સુરક્ષા આયોજનની સમીક્ષા કરવામાં આવી છે. ખાસ વાત એ છે કે આ વખતે અમદાવાદ શહેર પોલીસ રથયાત્રાના રૂટ પર EV વાહનો દ્વારા પેટ્રોલિંગ કરશે. થયાત્રા પૂર્વે તમામ સુરક્ષા આયોજનને અંતિમ ઓપ આપવામાં આવી રહ્યો છે.
FAQs
પ્રશ્ન 1: ભગવાન જગન્નાથની કેટલામી રથયાત્રા અને ક્યારે નીકળશે?
જવાબ: ભગવાન જગન્નાથની આ વખતે 149મી રથયાત્રા 16મી જુલાઈએ નીકળશે.
પ્રશ્ન 2: રથયાત્રા પહેલા કયો પાવન કાર્યક્રમ યોજાય છે? તેનું શું મહત્વ છે?
જવાબ: રથયાત્રા પહેલા પાવન જળયાત્રા યોજાય છે. જેમાં જેષ્ઠાભિષેક સ્નાન બાદ ભગવાનને ગજવેશમાં દર્શન કરાવવાની વર્ષો જૂની પરંપરા છે અને ત્યારબાદ ભગવાન 15 દિવસ માટે મોસાળ જાય છે.
પ્રશ્ન 3: જળયાત્રામાં કેટલા કળશ હોય છે અને કઈ નદીનું પાણી ભરાય છે?
જવાબ: જળયાત્રામાં 108 કળશમાં સાબરમતી નદીનું જળ ભરવામાં આવે છે.
પ્રશ્ન 4: અમદાવાદમાં જળયાત્રા ક્યાંથી શરૂ થઈ ક્યાં જશે?
જવાબ: અમદાવાદમાં જળયાત્રા ભગવાન જગન્નાથ મંદિરથી શરૂ થઈ સાબરમતી ભૂદરના કાંઠે જાય છે. અહીંથી 108 કળશમાં વૈદિક મંત્રોચ્ચાર અને શાસ્ત્રોક્ત વિધિથી જળ ભરવામાં આવશે.
પ્રશ્ન 5: ત્યારબાદ આ પવિત્ર જળનું શું કરવામાં આવશે?
જવાબ: 108 કળશ ભરેલા જળથી ભગવાન જગન્નાથજી, બહેન સુભદ્રા અને ભાઈ બલરામનો જળાભિષેક કરવામાં આવશે.
પ્રશ્ન 6: જળાભિષેક બાદ કયા દર્શન થાય છે?
જવાબ: ભગવાન, બહેન અને ભાઈના જળાભિષેક બાદ ગજવેશ દર્શન કરાવવામાં આવ છે.
પ્રશ્ન 7: જળયાત્રા બાદ ભગવાન કેટલા દિવસ માટે મોસાળ જશે?
જવાબ: જળયાત્રા બાદ ભગવાન 15 દિવસ માટે સરસપુર ખાતેના તેમના મોસાળ જશે.
પ્રશ્ન 8: જળયાત્રા દરમિયાન કયા કયા ધાર્મિક કાર્યક્રમો યોજાય છે?
જવાબ: ગંગાપૂજન, મહાજળાભિષેક, ગજરાજની પૂજા, અને ગજવેશ દર્શન