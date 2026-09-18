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અમદાવાદમાં MLA અમિત શાહના સ્ફોટક નિવેદનથી ખળભળાટ; સ્થળ પર જઈને અધિકારીઓ અને મેયર સમક્ષ ખુલ્લી પાડી પોલ

Ahmedabad News: અમદાવાદ શહેરમાં ભારે વરસાદ બાદ સર્જાતી જળબંબાકારની સ્થિતિ અને વરસાદી પાણીના નિકાલના મુદ્દે તંત્રની ઘોર બેદરકારી સામે આવી છે. અમદાવાદના પૂર્વ મેયર અને એલિસબ્રિજના ધારાસભ્ય અમિત શાહે સાબરમતી નદીમાં પાણીના નિકાલની નિષ્ફળ સિસ્ટમ સામે ભારે રોષ વ્યક્ત કર્યો છે. તેમણે સીધો આરોપ લગાવ્યો છે કે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) ના વાંકે અને અધિકારીઓની બેદરકારીને કારણે જ શહેરમાં જળભરાવની ગંભીર સ્થિતિ સર્જાય છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 18, 2026, 03:30 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 03:32 PM IST
અમદાવાદમાં MLA અમિત શાહના સ્ફોટક નિવેદનથી ખળભળાટ; સ્થળ પર જઈને અધિકારીઓ અને મેયર સમક્ષ ખુલ્લી પાડી પોલ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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