/અમદાવાદી બિલ્ડર નિલય પટેલની મુંબઈમાં બળાત્કાર કેસમાં ધરપકડ: ફાઈવસ્ટાર હોટલમાં યુવતી સાથે કર્યું ના કરવાનું કામ!

Ahmedabad News: અમદાવાદ શહેરમાં ચર્ચાસ્પદ 'પોપ્યુલર બિલ્ડર ગ્રુપ' સાથે સંબંધ ધરાવતો નિલય જશભાઈ પટેલ 'ઈઝી-પે' (EasyPay) એપના ફાઉન્ડર તરીકે જાણીતો છે અને હાલમાં અમદાવાદના એસ.જી. હાઈવે પર ઓફિસ ધરાવી બિલ્ડિંગ કન્સ્ટ્રક્શનના ક્ષેત્રે સક્રિય છે. હાઈપ્રોફાઈલ બિઝનેસમેનની ધરપકડથી અમદાવાદ અને મુંબઈના બિલ્ડરોમાં મોટી ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે.
શું છે સમગ્ર ઘટનાક્રમ?
આ ઘટના વિશે મળતી માહિતી પ્રમાણે, મુંબઈ પોલીસ દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતી મુજબ, આરોપી નિલય પટેલ પોતાના વ્યાવસાયિક કામકાજ અર્થે મુંબઈ ગયો હતો અને એરપોર્ટ નજીક આવેલી ફાઈવસ્ટાર હોટલમાં રોકાયો હતો. આ જ હોટલના અન્ય એક રૂમમાં તેની પરિચિત દિલ્હીની યુવતી પણ રોકાયેલી હતી. 21 જુલાઈના રોજ બપોરે 3:30 વાગ્યે આરોપી નિલય પટેલ યુવતીના રૂમમાં તેની પરવાનગી વગર ઘૂસી ગયો હતો અને ગેરવર્તન કરી શારીરિક અડપલાં કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આરોપી યુવતી ઉપર સુઈ જઈને પોતાની જીભ યુવતીના મોઢામાં નાંખવા પ્રયાસ કર્યો હતો. યુવતીએ પ્રતિકાર કરી તેને રૂમની બહાર કાઢી મૂક્યો હતો. 21 થી 22 જુલાઈના રોજ આ ઘટના બન્યા બાદ પણ આરોપીએ યુવતીને વારંવાર કોલ અને મેસેજ કરીને સતત જાતીય સતામણી કરી હતી.
22 જુલાઈએ યુવતીએ લગાવેલા આક્ષેપ મુજબ, આરોપીએ તેની સાથે બળજબરી કરી બળાત્કાર ગુજાર્યો હતો. 23 જુલાઈ (રાત્રે 11:25 વાગ્યે)એ પીડિતાએ મુંબઈના એરપોર્ટ પોલીસ સ્ટેશન પહોંચીને નિલય પટેલ વિરુદ્ધ વિધિવત ફરિયાદ નોંધાવી હતી.
કોર્ટમાં રજૂ કરીને 29 જુલાઈ સુધીના રિમાન્ડ
મુંબઈ પોલીસના ડીસીપી નિમિત ગોયલે આ અંગે માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે, પીડિતાની ફરિયાદના આધારે ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS)ની વિવિધ કલમો કલમ 64, કલમ 74, 75(2), 76 અને કલમ 333 હેઠળ ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. ગંભીર ગુનો નોંધાતા એરપોર્ટ પોલીસે 24 જુલાઈના રોજ નિલય પટેલની ધરપકડ કરી હતી. ત્યારબાદ તેને કોર્ટમાં રજૂ કરીને 29 જુલાઈ સુધીના રિમાન્ડ મેળવવામાં આવ્યા છે.
હાલમાં પોલીસ હોટલના સીસીટીવી ફુટેજ, હોટલ સ્ટાફના નિવેદનો અને અન્ય ટેકનિકલ પુરાવાઓ એકત્ર કરીને આગળની તપાસ ચલાવી રહી છે.