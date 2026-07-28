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અમદાવાદી બિલ્ડર નિલય પટેલની મુંબઈમાં બળાત્કાર કેસમાં ધરપકડ: ફાઈવસ્ટાર હોટલમાં યુવતી સાથે કર્યું ના કરવાનું કામ!

Ahmedabad News: અમદાવાદી બિલ્ડર નિલય પટેલે યુવતી સાથે બળાત્કાર કરવાના આરોપસર મુંબઈમાં ધરપકડ કરવામાં આવી છે. મુંબઈના એરપોર્ટ વિસ્તારમાં આવેલી એક ફાઈવસ્ટાર હોટલમાં દિલ્હીની પરિચિત યુવતી પર બળાત્કાર ગુજારવાના અને જાતીય સતામણીના ગંભીર આક્ષેપ હેઠળ મુંબઈ પોલીસે અમદાવાદના જાણીતા બિલ્ડર અને બિઝનેસમેન નિલય પટેલની ધરપકડ કરી છે. કોર્ટે આરોપીના આગામી 29 જુલાઈ સુધીના પોલીસ રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 28, 2026, 11:21 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 11:21 AM IST
અમદાવાદી બિલ્ડર નિલય પટેલની મુંબઈમાં બળાત્કાર કેસમાં ધરપકડ: ફાઈવસ્ટાર હોટલમાં યુવતી સાથે કર્યું ના કરવાનું કામ!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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અમદાવાદી બિલ્ડર નિલય પટેલની મુંબઈમાં બળાત્કાર કેસમાં ધરપકડ: ફાઈવસ્ટાર હોટલમાં યુવતી.
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