Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /Ahmedabad
  • /‘જાણે મિસાઈલ પડી હોય તેવો ભયાનક ધડાકો સંભળાયો’, પડોશી કંપનીના CCTVમાં કેદ થયા કંપારી છૂટી જાય તેવા દ્રશ્યો..!

‘જાણે મિસાઈલ પડી હોય તેવો ભયાનક ધડાકો સંભળાયો’, પડોશી કંપનીના CCTVમાં કેદ થયા કંપારી છૂટી જાય તેવા દ્રશ્યો..!

Ahmedabad News: અમદાવાદના રામોલ પાસે આવેલી ફેક્ટરીમાં બ્લાસ્ટનો મામલો બ્લાસ્ટ સમયના ડરામણા દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે ફેક્ટરી પાસે આવેલી કંપનીના કેમેરામાં કેદ થયા છે આ દ્રશ્યો બ્લાસ્ટની તીવ્રતાના કારણે કેમેરાજ તૂટી ગયા બ્લાસ્ટના કારણે નજીક આવેલી કંપનીની ઓફિસના કાચ પણ તૂટી ગયા હતા બાજુમાં આવેલી કંપનીના માલિક બાબુલાલ પટેલે આ વાત કરી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 19, 2026, 12:53 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 12:53 PM IST
‘જાણે મિસાઈલ પડી હોય તેવો ભયાનક ધડાકો સંભળાયો’, પડોશી કંપનીના CCTVમાં કેદ થયા કંપારી છૂટી જાય તેવા દ્રશ્યો..!
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
શું તમે પણ આ 6 વસ્તુઓ ફ્રિજમાં મૂકવાની ભૂલ કરો છો? જાણો તેના ગંભીર નુકસાન
Foods not to store in fridge16 min ago
2
FIFA World Cup 2026 Final55 min ago
3
Rajkot edible oil price hike59 min ago
4
Major Accident1 hr ago
5
Gold & Silver1 hr ago