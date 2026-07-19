/‘જાણે મિસાઈલ પડી હોય તેવો ભયાનક ધડાકો સંભળાયો’, પડોશી કંપનીના CCTVમાં કેદ થયા કંપારી છૂટી જાય તેવા દ્રશ્યો..!

Ahmedabad News: રામોલ વિસ્તારમાં આવેલી એક ફેક્ટરીમાં થયેલા પ્રચંડ બ્લાસ્ટના મામલે હવે અત્યંત ડરામણા અને કંપારી છૂટી જાય તેવા CCTV દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. આ ધડાકો એટલો ભયાનક હતો કે તેનો અવાજ આસપાસના 5 કિલોમીટર સુધીના વિસ્તારમાં ગુંજી ઉઠ્યો હતો, જેના કારણે સ્થાનિક લોકોમાં ભારે નાસભાગ અને આફતનો માહોલ સર્જાયો હતો.
મળતી માહિતી મુજબ, આ સમગ્ર ભયાનક ઘટના ફેક્ટરીની બિલકુલ નજીક આવેલી અન્ય એક કંપનીના સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ છે. બપોરે બરાબર 3 વાગ્યે અને 50 સેકન્ડે ફેક્ટરીમાં અચાનક જ એક મોટો ધડાકો થાય છે. બ્લાસ્ટની તીવ્રતા એટલી પ્રચંડ હતી કે જાણે કોઈ મોટો બોમ્બ કે મિસાઈલ પડી હોય તેવા દ્રશ્યો સર્જાયા હતા. આ ધડાકાના પ્રચંડ આંચકાના કારણે નજીકની કંપનીઓમાં લાગેલા સીસીટીવી કેમેરા પણ ક્ષણભરમાં તૂટી ગયા હતા, પરંતુ તૂટતા પહેલા આ કેમેરામાં ઘટના સમયની ભયાનકતાના લાઈવ દ્રશ્યો કેપ્ચર થઈ ગયા હતા.
નજીકની ઓફિસોના કાચ તૂટ્યા, લોખંડના શેડ હલી ગયા
આ પ્રચંડ વિસ્ફોટના કારણે આજુબાજુની કંપનીઓને મોટું નુકસાન થયું છે. ઘટના સ્થળની બાજુમાં જ આવેલી 'જલધારા ફાઉન્ડરી' નામની કંપનીની ઓફિસની બારીઓના કાચ પળવારમાં તૂટીને વેરવિખેર થઈ ગયા હતા. બ્લાસ્ટના શોકવેવના કારણે કંપનીનો ભારે અને ઊંચો લોખંડનો શેડ પણ ધ્રૂજી ઉઠ્યો હતો. વિસ્ફોટ થતાં જ ફેક્ટરીમાં કામ કરી રહેલા કર્મચારીઓ અને માલિકો જીવ બચાવવા માટે તાત્કાલિક ઓફિસની બહાર દોડી આવ્યા હતા. આજુબાજુનું આખું વાતાવરણ ધુમાડાના ગોટેગોટા અને હલચલથી ભરાઈ ગયું હતું.
બાબુલાલ પટેલ (માલિક, જલધારા ફાઉન્ડરી) એ ઘટનાની ભયાનકતા જણાવતા કહ્યું કે "હું મારી ઓફિસમાં સામાન્ય દિવસની જેમ કામ કરી રહ્યો હતો. અચાનક જ જાણે કોઈ મિસાઈલ ત્રાટકી હોય તેવો પ્રચંડ અવાજ આવ્યો અને મારી ઓફિસની બારીઓના કાચ તૂટી પડ્યા. અવાજ સાંભળીને હું અને મારો સ્ટાફ તરત જ બહાર દોડી આવ્યા. બહાર આવીને ઓફિસની ઉપર જઈને જોયું તો ફટાકડાની ફેક્ટરીમાં બ્લાસ્ટ થયો હતો. ત્યાં લોકો અત્યંત ગંભીર રીતે બળેલી હાલતમાં હતા, જેમને બહાર કાઢવામાં આવી રહ્યા હતા. છેલ્લા ૪ વર્ષથી આ વિસ્તારમાં મારી કંપની છે, પરંતુ આવી ભયાનક ઘટના મેં જિંદગીમાં ક્યારેય જોઈ નથી."
રહેણાંક અને ઔદ્યોગિક વિસ્તારમાં ફટાકડાની ફેક્ટરીઓ સામે સવાલ
આ ઘટના બાદ સ્થાનિક ઉદ્યોગપતિઓ અને રહીશોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. જલધારા ફાઉન્ડરીના માલિક બાબુલાલ પટેલે મીડિયા સાથેની ખાસ વાતચીતમાં વહીવટી તંત્ર સામે ગંભીર સવાલો ઉઠાવ્યા છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, આવા ગીચ ઔદ્યોગિક અને કામદારોથી ભરેલા વિસ્તારમાં ફટાકડાની ફેક્ટરીઓ હોવી જ ન જોઈએ. આવી જોખમી ફેક્ટરીઓ માત્ર કાયદેસરની કડક મંજૂરીઓ અને તમામ સુરક્ષાના નિયમોના પાલન સાથે જ ચાલવી જોઈએ, જેથી નિર્દોષ લોકોના જીવ જોખમમાં ન મુકાય.
આ બ્લાસ્ટ એટલો ઘાતકી હતો કે તેમાં ફેક્ટરીની અંદર હાજર લોકો ગંભીર રીતે દાઝી ગયા હોવાની અને મોટી જાનહાનિ થઈ હોવાની આશંકા સેવાઈ રહી છે. હાલમાં સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે પોલીસ અને ફોરેન્સિક (FSL) ની ટીમ દ્વારા બ્લાસ્ટના ચોક્કસ કારણ જાણવા માટે વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.