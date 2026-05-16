/અમદાવાદ ઢોસા કાંડમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો, PM રિપોર્ટમાં ખુલ્યું બાળકીના મોતનું રહસ્ય !

અમદાવાદના ચાંદખેડા વિસ્તારમાં ઢોંસાનું ખીરું ખાધા બાદ બે બહેનોના થયેલા રહસ્યમય મોતના કેસમાં એક અત્યંત ચોંકાવનારો અને મહત્વનો ખુલાસો સામે આવ્યો છે. આ ઘટનામાં જીવ ગુમાવનાર ૩ વર્ષની બાળકી મિસ્ટીનો પોસ્ટમોર્ટમ (PM) રિપોર્ટ આવી ગયો છે, જેમાં બાળકીના મોત પાછળનું સાચું અને ડરામણું કારણ સામે આવ્યું છે. પીએમ રિપોર્ટ અનુસાર, બાળકીના શરીરમાં એક અત્યંત ઘાતક બેક્ટેરિયા મળી આવ્યો છે, જે તેના મોતનું કારણ બન્યો છે.
એશિનોબેકટર બાઉમાની નામનો ઘાતક બેકટેરિયા મળ્યો
તબીબી તપાસ અને પીએમ રિપોર્ટના આધારે જાણવા મળ્યું છે કે, ૩ વર્ષની માસૂમ મિસ્ટીના શરીરમાંથી 'એશિનોબેક્ટર બાઉમાની' (Acinetobacter baumannii) નામનો અત્યંત ઘાતક અને ઝેરી બેક્ટેરિયા મળી આવ્યો છે. આ બેક્ટેરિયાએ બાળકીના શરીરમાં આક્રમક રીતે ફેલાઈને ગંભીર નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું. આ ઘાતક બેક્ટેરિયાના કારણે બાળકીને સેપ્ટિસેમિયા (Septicemia) ચેપ ફેલાયો હતો. જેના કારણે બાળકીની તબિયત લથડી હતી અને આખરે તેનું કરુણ મોત નીપજ્યું હતું.
પ્રાથમિક તપાસમાં એવું સામે આવ્યું છે કે આ બેક્ટિરિયાનો ચેપ ખીરું ખાવાથી નથી લાગતો, પોલીસ હવે અલગ અલગ રિપોર્ટના આધારે ચેપ કેવી રીતે લાગ્યો તે દિશામાં તપાસ કરી રહી છે.
ચાંદખેડા પોલીસે તપાસ તેજ કરી
આ ચકચારી કેસમાં પીએમ રિપોર્ટ સામે આવ્યા બાદ હવે કાયદાકીય તપાસનો દોર પણ બદલાયો છે. આ ચોંકાવનારા રિપોર્ટના આધારે ચાંદખેડા પોલીસે આગળની કાયદેસરની અને વધુ ઊંડાણપૂર્વકની તપાસ હાથ ધરી છે. પોલીસ હવે એ દિશામાં તપાસ કરી રહી છે કે બાળકીના શરીરમાં આટલો ઘાતક બેક્ટેરિયા ક્યાંથી અને કેવી રીતે પ્રવેશ્યો ? શું આ કોઈ આકસ્મિક ઇન્ફેક્શન હતું કે પછી આ પાછળ અન્ય કોઈ કારણ જવાબદાર છે ?