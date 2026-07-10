/અમદાવાદ : ચાંદખેડા હત્યા કેસનો ભેદ ઉકેલાયો, પરિવારની શંકા ખોટી પડી, બીજો જ વ્યક્તિ નીકળ્યો હત્યારો

ઉદય રંજન, અમદાવાદ : અમદાવાદના ચાંદખેડા વિસ્તારમાં ત્રણ મહિના પહેલા થયેલી જશમતસિંઘ સિખલીગરની હત્યાનો ભેદ ચાંદખેડા પોલીસે ઉકેલી દીધો છે. આ કેસમાં માનસિંગ ઉર્ફે બાદલસિંઘ ટાંકની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. શરૂઆતમાં મૃતકના પરિવાર અને પત્નીને જે વ્યક્તિ પર શંકા હતી, તે હત્યામાં સંડોવાયેલો ન હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું છે.
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, 12 મે, 2026ની રાત્રે જશમતસિંઘ સિખલીગરની હત્યા કરવામાં આવી હતી. બીજા દિવસે તેની લાશ ઝુંડાલ સર્કલ નજીક આવેલી શ્રીજી સિમેન્ટ ફેક્ટરીની બહારથી મળી આવી હતી. બનાવ બાદ મૃતકની પત્નીએ પોલીસને જણાવ્યું હતું કે જશમતસિંઘના દીપકૌર સિખલીગર નામની મહિલા સાથે અનૈતિક સંબંધો હતા.
દીપકૌર વારંવાર જશમતસિંઘ પાસેથી રૂપિયા માંગતી હતી અને ધમકીઓ પણ આપતી હતી. સાથે જ દીપકૌરના મામાનો દીકરો સુરજિત સિખલીગર અને તેનો ભાણેજ માનસિંગ ટાંક પણ જશમતસિંઘને જાનથી મારી નાખવાની ધમકીઓ આપતા હોવાના આક્ષેપ કરવામાં આવ્યા હતા.
જૂની અદાવતમાં બોલાચાલી બાદ હત્યા
આ ફરિયાદના આધારે પોલીસે શરૂઆતમાં સુરજિત સિખલીગર અને માનસિંગ ટાંકની શોધખોળ શરૂ કરી હતી. જોકે તપાસ દરમિયાન સુરજિતની પૂછપરછમાં હત્યામાં તેની કોઈ સંડોવણી સામે આવી નહોતી. વધુ તપાસમાં સામે આવ્યું કે 12 મેના રોજ માનસિંગ ટાંક અને જશમતસિંઘ વચ્ચે ભૂંડ પકડવાના ધંધાને લઈને જૂની અદાવતના કારણે ઉગ્ર બોલાચાલી થઈ હતી. આ દરમિયાન માનસિંગે છરી વડે હુમલો કરીને જશમતસિંઘની હત્યા કરી હતી.
હત્યા કર્યા બાદ માનસિંગે પોતાની માસી દીપકૌરને ફોન કરીને હત્યાની કબૂલાત કરી હતી અને તેની સાથે મહારાષ્ટ્ર ભાગી જવાનું કહ્યું હતું. બંને ટ્રેનમાં બેઠા પણ હતા, પરંતુ દીપકૌર તેની સાથે જવા તૈયાર ન હોવાથી વડોદરા રેલવે સ્ટેશન પર જ ઉતરી ગઈ હતી. ત્યારબાદ તે મહેમદાવાદ ખાતે પોતાના સંબંધીના ઘરે રોકાઈ હતી.
અગાઉ જેલની સજા ભોગવી ચૂક્યો છે માનસિંગ
પોલીસે માનસિંગ ટાંકની સતત શોધખોળ કરીને આખરે તેની ધરપકડ કરી હતી. તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું કે માનસિંગ અગાઉ મુંબઈના તુર્લિંજ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં નોંધાયેલા હત્યાના ગુનામાં પાંચ વર્ષની જેલની સજા ભોગવી ચૂક્યો છે. અગાઉના ગુનાહિત ઇતિહાસને કારણે તે પોલીસથી બચવા માટે મોબાઈલ ફોનનો ઉપયોગ પણ કરતો નહોતો.
હત્યાનું પ્રાથમિક કારણ આવ્યું સામે
આરોપીની પ્રાથમિક પૂછપરછમાં તેણે જણાવ્યું છે કે ભૂતકાળમાં જશમતસિંઘ સાથે ભૂંડ પકડવાના ધંધામાં અંદાજે 10 લાખ રૂપિયાની લેતીદેતીને લઈને વિવાદ થયો હતો. આ જ અદાવતના કારણે તેણે હત્યા કરી હોવાનું પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે. હાલ ચાંદખેડા પોલીસે આરોપીના રિમાન્ડ મેળવવાની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.