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અમદાવાદ : ચાંદખેડા હત્યા કેસનો ભેદ ઉકેલાયો, પરિવારની શંકા ખોટી પડી, બીજો જ વ્યક્તિ નીકળ્યો હત્યારો

Chandkheda Murder Case : અમદાવાદના ચાંદખેડામાં ત્રણ મહિના પહેલા થયેલી હત્યાનો ભેદ પોલીસે ઉકેલ્યો છે. આ કેસમાં માનસિંગ ઉર્ફે બાદલસિંઘ ટાંકની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. હત્યા પાછળ 10 લાખની લેતીદેતી અને જૂની અદાવત હોવાનું પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 10, 2026, 06:53 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 06:53 PM IST
અમદાવાદ : ચાંદખેડા હત્યા કેસનો ભેદ ઉકેલાયો, પરિવારની શંકા ખોટી પડી, બીજો જ વ્યક્તિ નીકળ્યો હત્યારો

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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