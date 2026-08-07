/અમદાવાદનો ચીફ ફાયર ઓફિસર લાંચ લેતા ઝડપાયો, વચેટિયા મારફતે 36 હજારની કરી હતી માંગણી

Ahmedabad News: આજે હાઇકોર્ટમાં ફાયર સેફટી મામલે હાઇકોર્ટે અમદાવાદ ફાયર વિભાગની કામગીરીની સરાહના કરી હતી. હવે આજે જ અમદાવાદના ચીફ ફાયર ઓફિસર અને ખાનગી વ્યક્તિ સામે લાંચ કેસ મામલે ACBએ કાર્યવાહી કરી છે. મળતી માહિતી મુજબ ફરિયાદ કરનાર જાગૃત નાગરિકે શહેરની 6 જુદી-જુદી બિલ્ડિંગોની ફાયર NOC ગુજરાત સરકારના પોર્ટલ પર મંજૂરી અર્થે મોકલી આપી હતી. આ NOC મંજૂર કરવાના બદલામાં અમદાવાદના ચીફ ફાયર ઓફિસર અમિત ડોંગરે વતી ભાવસિંહ ઝાલા નામના શખ્સે પ્રતિ NOC લેખે 6,000 રૂપિયાની માંગણી કરી હતી.
NOC મંજૂર કરવા માટે કરી હતી 36000ની માંગ
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ફાયર વિભાગમાં ચીફ ફાયર ઓફિસર અમિત ડોંગરે અને તેના વતી 36000 રૂપિયાની લાંચ લેતાં ખાનગી વ્યક્તિ ભાવસિંહ ઝાલાને ACBની ટીમે ઝડપી પાડ્યા છે. ફાયર સેફ્ટી ઓફિસર દ્વારા મોકલવામાં આવેલી 6 બિલ્ડિંગોની ફાયર NOC મંજૂર કરવા માટે 36000ની માંગ કરી હતી.
ACBએ 36000 રૂપિયા લેતા રંગે હાથ ઝડપાયા
આરોપી ભાવસિંહ ઝાલાએ NOC દિઠ રૂ. 6000 લેખે કુલ રૂ. 36000ની માંગણી કરી હતી. આરોપીએ NOC મંજૂર કરવા માટે લાંચની માંગણી કરેલ હતી. જે આધારે એક જાગૃત નાગરીકે વડોદરા શહેર ACB પોલીસ સ્ટેશનમાં પોતાની ફરીયાદ નોંધાવી હતી. આ ફરીયાદ આધારે આજે બે સરકારી પંચો રૂબરુ ટ્રેપનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. ACBની ટ્રેપ દરમિયાન આરોપી ભાવસિંહ ઝાલાએ ફરીયાદી સાથે વાતચીત કરી 36000 રૂપિયા લેતા રંગે હાથે ઝડપાયા છે.
CFO અમિત ડોંગરેની સંડોવણી થયો ખુલાસો
આ મામલામાં CFO અમિત ડોંગરએ ભાવસિંહ ઝાલાને ફોન કરતા તેઓએ પણ વાતચીત કરી તે લાંચના રૂપિયાની સમંતી આપેલ હોવાનું પ્રાથમિક રીતે ફલીત થયું હતું. જેથી અમિત ડોંગરેના કહેવાથી ભાવસિંહ ઝાલા લાંચની માંગણી કરી, સ્વીકારી એકબીજાને ગુનાનું દુષ્પ્રેરણ કરી ભ્રષ્ટાચાર આચરેલ હોય જેથી બન્ને આરોપી વિરુદ્ધ કાયદેશરની કાર્યવાહી ACBએ કરી હોવાનું સામે આવ્યું છે.
આ રીતે ચાલતું લાંચનું રેકેટ
ઓક્ટોબર 2024માં નિમણૂક પામેલા અમિત ડોંગરે NOC મંજૂર કરવાના બદલામાં પોતાના વહીવટદાર ભાવસિંહ ઝાલા મારફતે લાંચ વસૂલવાનું રેકેટ ચલાવતા હતા. ફાયર સેફ્ટી અંગે જે પણ લેવડ-દેવડ કરવાની હોય તેના માટે ભાવસિંહને જ મળવા જણાવાતું હતું. આખરે એક જાગૃત ફાયર સેફ્ટી ઓફિસરે હિંમત દાખવીને રકમ આપવા જતી વખતે જ ACB પાસે ટ્રેપ ગોઠવડાવી સમગ્ર કૌભાંડનો પર્દાફાશ કર્યો છે.
વચેટિયા ભાવસિંહ ઝાલાની ધરપકડ અને તેની પૂછપરછમાં લાંચનું સ્પષ્ટ નેટવર્ક સામે આવ્યા બાદ એસીબીની ટીમે AMCના ચીફ ફાયર ઓફિસર અમિત ડોંગરેની પણ ધરપકડ કરી લીધી છે. ફેબ્રુઆરી 2025માં પણ પ્રહલાદ નગર ફાયર સ્ટેશનના ડિવિઝન ફાયર ઓફિસર ઇનાયત શેખ ફાયર NOC માટે લાંચ લેતાં ACBના હાથે પકડાયા હતા.