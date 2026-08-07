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અમદાવાદનો ચીફ ફાયર ઓફિસર લાંચ લેતા ઝડપાયો, વચેટિયા મારફતે 36 હજારની કરી હતી માંગણી

Ahmedabad News: અમદાવાદમાં ફાયર NOC મંજૂર કરવાના બદલામાં 36,000 રૂપિયાની લાંચ લેવાના પ્રકરણમાં એસીબીએ મોટી કાર્યવાહી કરી છે. ચીફ ફાયર ઓફિસર અમિત ડોંગરે અને વચેટિયા ભાવસિંહ ઝાલાને એસીબીએ રંગે હાથે ઝડપી પાડ્યા છે. જાગૃત નાગરિકની ફરિયાદના આધારે આ ટ્રેપ ગોઠવવામાં આવી હતી, જેનાથી ફાયર વિભાગમાં ભારે ચકચાર મચી ગઈ છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 07, 2026, 10:34 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 10:39 PM IST
અમદાવાદનો ચીફ ફાયર ઓફિસર લાંચ લેતા ઝડપાયો, વચેટિયા મારફતે 36 હજારની કરી હતી માંગણી

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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