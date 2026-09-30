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'પિતાએ સ્વકમાણીથી બનાવેલા ઘર પર પુત્ર કે પુત્રવધુનો કોઈ હક નહીં', અમદાવાદ કોર્ટનો મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો

Ahmedabad News: અમદાવાદના વાસણા વિસ્તારમાં રહેતા એક વૃદ્ધ પિતાએ પોતાના જ પુત્ર અને પુત્રવધૂ સામે લડેલી 13 વર્ષ લાંબી કાનૂની લડાઈનો આખરે અંત આવ્યો છે. અમદાવાદ સિટી સિવિલ કોર્ટે મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો આપતા પુત્ર અને પુત્રવધૂને વૃદ્ધ પિતાનું મકાન ખાલી કરવા માટે 90 દિવસનો સમય આપ્યો છે. આ કેસમાં પિતાએ પોતાના ઘર પરનો હક મેળવવા અને દંપતીને ઘર ખાલી કરાવવા માટે કોર્ટ પાસે નિર્દેશો માંગ્યા હતા.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 30, 2026, 11:06 AM IST|Updated: Sep 30, 2026, 11:06 AM IST
'પિતાએ સ્વકમાણીથી બનાવેલા ઘર પર પુત્ર કે પુત્રવધુનો કોઈ હક નહીં', અમદાવાદ કોર્ટનો મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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