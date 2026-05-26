  કોરોનાની જેમ અમદાવાદમાં તૈયારીઓ શરૂ! સિવિલ હોસ્પિટલમાં 30 બેડનો વોર્ડ તૈયાર, સુરતમાં પણ તૈયારીઓ શરૂ...

કોરોનાની જેમ અમદાવાદમાં તૈયારીઓ શરૂ! સિવિલ હોસ્પિટલમાં 30 બેડનો વોર્ડ તૈયાર, સુરતમાં પણ તૈયારીઓ શરૂ...

Ahmedabad Civil Hospital: ઈબોલા વાયરસને લઇ અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં નવો વોર્ડ તૈયાર કરવામાં આવ્યો. અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલના 30 બેડનો વોર્ડ તૈયાર કરવામાં આવ્યો. 14 બેડ ઇબોલા પોઝિટિવ માટે જયારે 16 સસ્પેક્ટેડ દર્દીઓ માટે તૈયાર કરવામાં આવ્યા. સુરત સિવિલ હોસ્પિટલમાં પણ તૈયારી કરવામાં આવી. 

Published: May 26, 2026, 12:47 PM IST|Updated: May 26, 2026, 12:47 PM IST
કોરોનાની જેમ અમદાવાદમાં તૈયારીઓ શરૂ! સિવિલ હોસ્પિટલમાં 30 બેડનો વોર્ડ તૈયાર, સુરતમાં પણ તૈયારીઓ શરૂ...

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

