/કોરોનાની જેમ અમદાવાદમાં તૈયારીઓ શરૂ! સિવિલ હોસ્પિટલમાં 30 બેડનો વોર્ડ તૈયાર, સુરતમાં પણ તૈયારીઓ શરૂ...

Ahmedabad Civil Hospital: ઈબોલા વાયરસને લઇ અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં નવો વોર્ડ તૈયાર કરવામાં આવ્યો. અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલના 30 બેડનો વોર્ડ તૈયાર કરવામાં આવ્યો. 14 બેડ ઇબોલા પોઝિટિવ માટે જયારે 16 સસ્પેક્ટેડ દર્દીઓ માટે તૈયાર કરવામાં આવ્યા. સુરત સિવિલ હોસ્પિટલમાં પણ તૈયારી કરવામાં આવી.
Ahmedabad Civil Hospital: વિશ્વના કેટલાક ભાગોમાં જોવા મળી રહેલા ઇબોલા વાયરસના ખતરાને ધ્યાનમાં રાખીને ગુજરાતનું આરોગ્ય તંત્ર એલર્ટ મોડ પર આવી ગયું છે. દેશમાં હાલ ઇબોલા વાયરસનો એક પણ પોઝિટિવ કેસ નોંધાયો નથી, તેમ છતાં તંત્ર દ્વારા આગમચેતીના ભાગરૂપે તમામ જરૂરી પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે. આ કડી અંતર્ગત અમદાવાદની એશિયાની સૌથી મોટી સિવિલ હોસ્પિટલમાં ઇબોલા વાયરસના શંકાસ્પદ અને પોઝિટિવ દર્દીઓની સારવાર માટે એક ખાસ નવો વોર્ડ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે.
સિવિલ હોસ્પિટલમાં 30 બેડનો આઇસોલેશન વોર્ડ કાર્યરત
અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલના પ્રશાસન દ્વારા તાબડતોબ તૈયારીઓ કરીને ૩૦ બેડનો ખાસ વોર્ડ ઊભો કરવામાં આવ્યો છે. આ વોર્ડની વ્યવસ્થાને બે ભાગમાં વહેંચવામાં આવી છે. જેમાં ઇબોલા પોઝિટિવ દર્દીઓ માટે 14 બેડ અનામત રાખવામાં આવ્યા છે. વાયરસના લક્ષણો ધરાવતા શંકાસ્પદ (સસ્પેક્ટેડ) દર્દીઓ માટે 16 બેડ ફાળવવામાં આવ્યા છે. માત્ર અમદાવાદ જ નહીં, પરંતુ દક્ષિણ ગુજરાતની મહત્વની ગણાતી સુરત સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે પણ તંત્ર દ્વારા આવી જ રીતે અગાઉથી તમામ તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી લેવામાં આવી છે.
યુગાંડાથી આવતા મુસાફરો પર ખાસ નજર અને કેટેગરી મુજબ તપાસ
હાલમાં આફ્રિકન દેશ યુગાંડામાં ઇબોલાનો પ્રકોપ જોવા મળી રહ્યો હોવાથી, ત્યાંથી ભારત કે ગુજરાત આવતા લોકો પર વિશેષ દેખરેખ રાખવામાં આવી રહી છે. સિવિલ હોસ્પિટલના સુપ્રીટેન્ડન્ટ ડૉ. રાકેશ જોશીએ જણાવ્યું હતું કે યુગાંડાથી આવેલા લોકોમાંથી જે પણ મુસાફરો શંકાસ્પદ જણાશે, તેમની કેટેગરી (લક્ષણોની ગંભીરતા) મુજબ સખત તપાસ કરવામાં આવશે. શંકાસ્પદ દર્દીઓના બ્લડ સેમ્પલ લઈને તાત્કાલિક તપાસ માટે પૂનાની નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ વિરોલોજી (NIV) લેબ ખાતે મોકલવામાં આવશે."
હજુ સુધી કોઈ વેક્સિન નથી, સાવચેતી જ એકમાત્ર ઉપાય
નોંધનીય છે કે હાલના તબક્કે ઇબોલા વાયરસ સામે રક્ષણ આપતી કોઈ ચોક્કસ વેક્સિન (રસી) શોધાઈ નથી. આથી જ આ વાયરસને ફેલાતો અટકાવવા માટે વહેલું નિદાન અને આઇસોલેશન જ એકમાત્ર ઉપાય છે. ગુજરાત સરકાર અને હોસ્પિટલ પ્રશાસને નાગરિકોને અપીલ કરી છે કે ગભરાવાની કોઈ જરૂર નથી, કારણ કે આ તમામ તૈયારીઓ માત્ર પૂર્વ-તૈયારી અને આગમચેતીના ભાગરૂપે જ કરવામાં આવી છે જેથી કોઈપણ સ્થિતિને પહોંચી વળી શકાય.