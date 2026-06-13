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  • /ખેલ-ખેલમાં કેમિકલ પી જતાં ૩ વર્ષના અયાનની અન્નનળી બળી ગઈ, સિવિલના તબીબોએ જટિલ સર્જરી કરી જીવ બચાવ્યો

ખેલ-ખેલમાં કેમિકલ પી જતાં ૩ વર્ષના અયાનની અન્નનળી બળી ગઈ, સિવિલના તબીબોએ જટિલ સર્જરી કરી જીવ બચાવ્યો

Ahmedabad Civil Hospital: રમતમાં થયેલી એક નાની ભૂલ બની જીવનની સૌથી મોટી કસોટી. સાબુ બનાવવાના કેમિકલના એક ઘૂંટડાથી ગુમાવી અન્નનળી, સિવિલ હોસ્પિટલના પીડીયાટ્રીક સર્જરી વિભાગના ડૉક્ટરોએ જટીલ ગેસ્ટ્રિક પુલ-અપ સર્જરી કરી જોધપુર રાજસ્થાન ના ૩ વર્ષના અયાનને આપ્યું નવજીવન. ઘરમાં વપરાતા એસિડ, ક્ષાર, સાબુ બનાવવા માટેના કેમિકલ, ફિનાઈલ, ટોયલેટ ક્લીનર અને અન્ય ઝેરી પદાર્થો બાળકોની પહોંચથી દૂર, બંધ કબાટમાં રાખવા અત્યંત જરૂરી:- ડો. રાકેશ જોષી

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 13, 2026, 06:19 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 06:19 PM IST
ખેલ-ખેલમાં કેમિકલ પી જતાં ૩ વર્ષના અયાનની અન્નનળી બળી ગઈ, સિવિલના તબીબોએ જટિલ સર્જરી કરી જીવ બચાવ્યો

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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