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વિરમગામના નળકાંઠા વિસ્તારમાં હજુ પણ પરિસ્થિતિ વિકટ ? થુલેટા ડેમ મુદ્દે કલેક્ટરને કેમ કરવો પડ્યો ખુલાસો ?

Ahmedabad News : અમદાવાદ કલેક્ટર ભવ્ય વર્માએ સ્પષ્ટ કર્યું કે થુલેટા ચેક ડેમના મૂળ સ્ટ્રક્ચરને કોઈ નુકસાન થયું નથી, માત્ર ભારે વરસાદથી પાળાનું ધોવાણ થયું છે. તકેદારીરૂપે પાંચ ગામોના લોકોનું સ્થળાંતર કરાતા જાનહાનિ ટળી હતી. જોકે વિરમગામના નળકાંઠા પંથકમાં પૂર જેવી સ્થિતિ છે અનેક ગામોમાં જનજીવન હજુ પણ પ્રભાવિત છે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 30, 2026, 05:52 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 05:52 PM IST
વિરમગામના નળકાંઠા વિસ્તારમાં હજુ પણ પરિસ્થિતિ વિકટ ? થુલેટા ડેમ મુદ્દે કલેક્ટરને કેમ કરવો પડ્યો ખુલાસો ?

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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