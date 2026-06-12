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અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશનું 1 વર્ષ : "મારો ભાઈ લંડન જવા ગયો તે ગયો... પાછો જ ન આવ્યો", કાળજું કંપાવી દે તેવી મા-બહેનની આપવીતી!

1 Year of Ahmedabad plane crash Tragedy:અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટનાને યાદ કરી આજે પણ હ્રદય હચમચી જાય છે. પરંતુ આ દુર્ઘટનામાં ભોગ બનનાર પરિવારના આંસુ હજુ વહી રહ્યાં છે. આ દુર્ઘટનામાં ભાવેશભાઈ નામના વ્યક્તિએ પણ પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો હતો. આ દુર્ઘટનાનું એક વર્ષ પૂર્ણ થવા પર ઝી 24 કલાકે મૃતક ભાવેશભાઈના માતા અને બહેન સાથે વાત કરી છે. તમે પણ જાણો આ પરિવારની પીડા....
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 12, 2026, 07:15 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 07:15 AM IST
અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશનું 1 વર્ષ : "મારો ભાઈ લંડન જવા ગયો તે ગયો... પાછો જ ન આવ્યો", કાળજું કંપાવી દે તેવી મા-બહેનની આપવીતી!

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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