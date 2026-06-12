અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશનું 1 વર્ષ : "મારો ભાઈ લંડન જવા ગયો તે ગયો... પાછો જ ન આવ્યો", કાળજું કંપાવી દે તેવી મા-બહેનની આપવીતી!

Ahmedabad plane crash anniversary: 12 જૂન 2025નો દિવસ અમદાવાદ સહિત સમગ્ર દેશ ક્યારેય ભૂલી શકશે નહીં. આ દિવસે અમદાવાદ એરપોર્ટ પરથી ઉડાન ભર્યા બાદ મેઘાણીનગરમાં એર ઈન્ડિયાનું AI-171 વિમાન ક્રેશ થયું હતું, આ વિમાન દુર્ઘટનામાં એક વ્યક્તિને છોડીને બધા લોકોના મોત થયા હતા. આ સિવાય વિમાન જે જગ્યાએ ક્રેશ થયું ત્યાં પણ 20 જેટલા લોકોના મોત થયા હતા. 2025મા બનેલી આ ઘટનાને આજે એક વર્ષ પૂર્ણ થયું છે.
પરિવારજનોની આંખમાં હજુ આંસુ
ક્યારેય ન ભૂલી શકાય તેવી ઘટનાને આજે એક વર્ષ પૂર્ણ થઈ ગયું છે. પરંતુ પોતાના લાડલાને ગુમાવનાર પરિવારજનોની આંખના આંસુ હજુ સૂકાયા નથી. આ અકસ્માતમાં જીવ ગુમાવનાર ભાવેશભાઈના પરિવારની વેદના આજે પણ એટલી જ અકબંધ છે. ભાવેશભાઈની વૃદ્ધ માતા અને બહેન આજે પણ એ આઘાતમાંથી બહાર આવી શક્યા નથી કે તેમનો મોભી હવે આ દુનિયામાં નથી.
વૃદ્ધ માની વેદના: "ત્રણ વર્ષ મારી સાથે રહ્યો, લિફ્ટમાં ગયો એ છેલ્લી વાર..."
જ્યારે ભાવેશભાઈની વૃદ્ધ માતાને પૂછવામાં આવ્યું કે, "બા, એક વર્ષ થઈ ગયું, દીકરાની યાદ આવે છે?" ત્યારે ધ્રુજતા અવાજે અને ભીની આંખે માએ કહ્યું, "યાદ તો આવે જ ને, કેવી રીતે ભૂલાય? છેલ્લે જ્યારે એ જતો હતો ત્યારે બહુ વાત નહોતી થઈ. એ ત્રણ વર્ષ મારી સાથે રહ્યો હતો એટલે એના જવાનું બહુ દુઃખ હતું. એ સીધો નીકળ્યો અને લિફ્ટમાં જતો રહ્યો. એના ગયા પછી હું બહુ રડી હતી. ત્રણ વર્ષ ભેગો રહ્યો એટલે દુઃખ તો લાગે ને, ત્યાં જઈને બધું જાતે કરવું પડશે એ ચિંતા હતી. અહીં તો બધું અમે જ કરી આપતા હતા."
દુર્ઘટનાના દિવસને યાદ કરતાં માતાએ કહ્યું, "મને તો અઠવાડિયા પછી ખબર પડી હતી. હું તો બસ એકલી બેસી રહેતી, કશું પૂછતી નહીં. જ્યારે પણ પૂછતી ત્યારે બધા એમ જ કહેતા કે દીકરો દવાખાનામાં છે, હમણાં તમને ત્યાં લઈ જઈશું..."
પિતાના નિધન બાદ ભાઈ સંભાળતો હતો પરિવાર
ભાવેશભાઈની બહેન આ વિશે વાત કરતા ભાવુક થઈ ગયા હતા. તેમનો શ્વાસ ચડી રહ્યો હતો અને આંખોમાંથી આંસુ વહી રહ્યાં હતી. ભાઈના સંઘર્ષના દિવસો યાદ કરતાં તેમણે જણાવ્યું કે, "2001માં મારા પિતાનું નિધન થયું. એ સમયે અમારી પરિસ્થિતિ એવી નહોતી કે અમે કંઈક મોટું કરી શકીએ. પિતાના અવસાન બાદ અમારે અંબાજી નજીક આવેલા અમારા ઘરે પાછા જવું પડ્યું હતું. થોડો સમય ત્યાં રહ્યા પછી ભાઈ અમદાવાદ આવી ગયો. તેણે સીએ (CA)નો અભ્યાસ અધવચ્ચે છોડી દીધો હતો, પણ પછી એલ.એલ.બી. (LLB) અને એમ.બી.એ. (MBA) જેવી મોટી ડિગ્રીઓ મેળવી."
તેમણે આગળ કહ્યું, "2009માં એ પહેલીવાર વિદેશ ગયો. ત્યાં રિલાયન્સ જેવા મોટા મોલ ટાઈપના સ્ટોરમાં બધું કામકાજ સંભાળતો હતો. 2018માં તેના ડિવોર્સ (છૂટાછેડા) થયા બાદ એ ભારત પાછો આવી ગયો હતો. ત્રણ વર્ષ સુધી એ અહીં રહ્યો પણ એ ક્યારેય નવરો બેસી ન રહેતો, કંઈકનું કંઈક નવું શીખ્યા કરતો જેથી જિંદગીમાં કંઈક સારું કરી શકે."
"તું ઘરનો માણસ છે, પાછો આવી જા..." અને એ સફર આખરી બની ગઈ
બહેને રડતાં રડતાં જણાવ્યું કે, ભાઈને ફરી પાછા લંડન જવું હતું. તે જે જગ્યાએ પહેલાં જોબ કરતો હતો, ત્યાંના માલિકો સાથે તેણે ફોન પર વાત કરી. લંડનવાળા માલિકો સાથે ભાઈનો બહુ સારો સંબંધ હતો, એટલે તેમણે કહ્યું, "તું આવી જા, અમે તારા રહેવાની અને બધી સગવડ કરી રાખીશું. તું અમારા માટે ઘરના માણસ જેવો છે, તું આવતો હોય તો અમારે બીજા કોઈ માણસને રાખવાની જરૂર નથી." ભાઈ ખૂબ ખુશ હતો કે ત્યાં બધું સેટ છે.
પરંતુ કુદરતને કંઈક બીજું જ મંજૂર હતું. 12 જૂન 2025ના રોજ એ જ લંડનની ફ્લાઈટ પકડવા માટે ભાવેશભાઈ એરપોર્ટ ગયા અને વિમાન ઉડવાનીની ગણતરીની મિનિટોમાં જ મેઘાણીનગરમાં કાળ બનીને તૂટી પડ્યું. બહેને આખરી શબ્દોમાં કાળજું કંપાવી દે તેવી વાત કહી: "એ લંડન જવા ગયો તે ગયો... પણ પાછો જ ન આવ્યો..."
દુર્ઘટનાના એક વર્ષ પછી પણ આ પરિવાર માટે સમય જાણે ત્યાં જ થંભી ગયો છે. મા આજે પણ દીકરાની રાહ જોઈ રહી છે અને બહેન ભાઈના સંઘર્ષ અને તેની આખરી વિદાયને યાદ કરીને ધ્રુજી ઊઠે છે.