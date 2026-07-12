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અમદાવાદે રચ્યો ગિનીસ વર્લ્ડ રેકોર્ડ, 1 જ કલાકમાં 3.61 લાખ વૃક્ષો વાવી સ્થાપ્યો ઐતિહાસિક વિશ્વવિક્રમ

Ahmedabad News: પર્યાવરણ સંરક્ષણ અને હરિયાળા ભવિષ્યના સંકલ્પને સાકાર કરવા માટે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) દ્વારા આજે ભાડજ ખાતે આયોજિત મહાઅભિયાનમાં મિયાવાકી પદ્ધતિથી એક જ કલાકમાં 3.61 લાખ વૃક્ષોનું વૃક્ષારોપણ કરીને Guinness World Record સ્થાપવામાં આવ્યો છે. 

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 12, 2026, 07:59 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 07:59 PM IST
અમદાવાદે રચ્યો ગિનીસ વર્લ્ડ રેકોર્ડ, 1 જ કલાકમાં 3.61 લાખ વૃક્ષો વાવી સ્થાપ્યો ઐતિહાસિક વિશ્વવિક્રમ
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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