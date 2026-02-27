મકાન માલિક 30 સેકન્ડમાં પકડી પાડશે, અમદાવાદના ભાડૂઆતો અને મકાન માલિકો માટે સૌથી મોટો લેવાયો નિર્ણય
PATHIK App: અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ અને UIDAI દ્વારા ગુનેગારોને પકડવા અને સુરક્ષા વધારવા માટે દેશનો પ્રથમ 'Aadhaar Enabled PATHIK' પ્રોજેક્ટ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. આ ડિજિટલ સિસ્ટમ દ્વારા હવે ભાડૂઆત કે PG તરીકે રહેતી વ્યક્તિની ઓળખ માત્ર 30 સેકન્ડમાં ફેશિયલ રેકગ્નિશન દ્વારા વેરિફાય કરી શકાશે, જેથી નકલી આધાર કાર્ડ કે દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરી છુપાઈને રહેતા ગુનેગારો તુરંત પકડાઈ જશે.
- અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ લાવ્યું દેશની પ્રથમ 'Aadhaar Enabled PATHIK' સિસ્ટમ
- અમદાવાદ પોલીસની હાઈટેક સિસ્ટમથી ભાડૂઆતોએ ઓળખ છુપાવવી હવે અશક્ય
- હવે મકાન માલિકો ઘરે બેઠા 30 સેકન્ડમાં ભાડૂઆતનો ગુનાહિત ઇતિહાસ તપાસી શકશે!
Trending Photos
PATHIK App: અમદાવાદમાં ભાડુઆત કે પેઇંગ ગેસ્ટ (PG) તરીકે છુપાઈને રહેતા ગુનેગારો માટે હવે બચવું મુશ્કેલ બનશે. અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે UIDAI સાથે મળીને એક નવો પ્રોજેક્ટ 'Aadhaar Enabled PATHIK' (પ્રોગ્રામ ફોર એનાલિસિસ ઓફ ટ્રાવેલર એન્ડ હોટેલ ઇન્ફોર્મેટિક્સ) તૈયાર કર્યો છે. હવે ગુનેગારો દસ્તાવેજો સાથે ચેડાં કરીને ભાડુઆત કે પીજીમાં રહી શકશે નહી. આ સિસ્ટમ દ્વારા હવે કોઈપણ વ્યક્તિ નકલી દસ્તાવેજોના આધારે શહેરમાં આશરો લઈ શકશે નહીં.
આ નવી સિસ્ટમ હેઠળ દસ્તાવેજો સાથે ચેડાં કરીને પુરાવા આપેલા ગુનેગારોને માત્ર 30 સેકન્ડની અંદર ડિટેક્ટ કરવામાં આવશે. જેનાથી અમદાવાદમાં રહેતા ભાડુઆતોની સાચી ઓળખ માટે પથિક એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરી શકાશે.
શું છે આ નવો પ્રોજેક્ટ?
અત્યાર સુધી ભાડુઆતોના વેરિફિકેશનની પ્રક્રિયા મેન્યુઅલ અને કાગળ પર થતી હતી, જેની ઘણી મર્યાદાઓ હતી અને અનેક સમસ્યાનો સામનો કરવો પડતો હતો. નવી સિસ્ટમ સંપૂર્ણપણે ડિજિટલ અને ફૂલપ્રૂફ છે. આ દેશમાં આ પ્રકારની પહેલી સિસ્ટમ છે, જે ક્રાઇમ બ્રાન્ચની સ્પેશિયલ ટીમ અને UIDAI દ્વારા સંયુક્ત રીતે તૈયાર કરવામાં આવી છે. જરૂરી હાર્ડવેર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર તૈયાર થતા જ તેને અમલમાં મૂકવામાં આવશે. જ્યારબાદ આ સિસ્ટમની મદદથી કોઈપણ ગુનેગાર પોતાની સાચી ઓળખ છુપાવીને શહેરમાં આશરો લઈ શકશે નહીં.
નકલી આધાર કાર્ડનો ખેલ ખતમ
અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ અનુસાર, આ પ્રોજેક્ટ Consent based Aadhaar enabled guest verification માટેનો છે. તેનું પ્રૂફ ઓફ કોન્સેપ્ટ (POC) એપ્રૂવ થઈ ગયું છે, જે આધાર એપ સાથે ઈન્ટિગ્રેટ થઈને કામ કરે છે. ઘણીવાર ગુનેગારો બીજાના આધાર કાર્ડમાં પોતાનો ફોટો લગાવીને અથવા ટેક્સ્ટમાં ચેડાં કરીને મકાન ભાડે રાખતા હોય છે. અત્યાર સુધીની સિસ્ટમમાં માત્ર લખાણ (Text) તપાસાતું હતું, ફોટો વેરિફાય કરવાની કોઈ વ્યવસ્થા નહોતી. જ્યારે હવે નવી સિસ્ટમમાં ફેશિયલ રેકગ્નિશન ફરજિયાત હશે. જો કોઈ ફોટો બદલીને આવશે, તો સિસ્ટમ તેને સ્વીકારશે નહીં. જેના કારણે દસ્તાવેઝો સાથે કરેલા ચેડાં પકડાઈ જશે. આ આખી પ્રક્રિયા ખૂબ જ ઝડપી છે. માત્ર 30 સેકન્ડમાં વેરિફિકેશન કરવામાં આવશે. આ સમસ્યાના ઉકેલ માટે પોલીસ અને પ્રજા બન્નેની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને આ વેરિફિકેશન સિસ્ટમ તૈયાર કરવામાં આવી છે.
ભાડુઆતની વિગતો હવે આંગળીના ટેરવે
આ નવી સિસ્ટમના લાગુ થતા ગુનાખોરી ડામવામાં મોટી સફળતા મળશે. ફેશિયલ રેકગ્નિશન અને ફોટો વેરિફિકેશનને કારણે હવે કોઈપણ વ્યક્તિ ઓળખ છુપાવીને કે ખોટા દસ્તાવેજો દ્વારા મકાન ભાડે રાખી શકશે નહીં. આ સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા પેપરલેસ અને સુરક્ષિત છે. પોલીસ ઈ-ગુજકોપ દ્વારા ભાડુઆતનો ગુનાહિત ઇતિહાસ ત્વરિત તપાસી શકશે, જેનાથી સામાન્ય જનતાએ હવે પોલીસ સ્ટેશનના ધક્કા ખાવા પડશે નહીં.
અમદાવાદ પોલીસના ડેટા મુજબ, દર વર્ષે લાખો ભાડૂઆતોની નોંધણી થાય છે, પણ હજુ પણ 40% થી 50% લોકો ફોર્મ ભરવાની આળસમાં નોંધણી કરાવતા નથી.
નવી સિસ્ટમના ફાયદા
- નવી હાઈટેક સિસ્ટમ આવવાથી નોંધણી પ્રક્રિયા પેપરલેસ બનશે.
- પોલીસ પાસે રિયલ-ટાઇમ ડેટા હશે.
- ગુનાહિત ઇતિહાસ ધરાવતા લોકો સરળતાથી પકડાઈ જશે.
- માત્ર 30 સેકન્ડમાં ભાડૂઆતનું વેરિફિકેશન થશે
હવે ભાડૂઆતનો ગુનાહિત ઈતિહાસ જાણવો અમદાવાદમાં સરળ બની જશે. દેશની પહેલી હાઈટેક સિસ્ટમનો અમદાવાદમાં અમલ થવાનો છે. આ સિસ્ટમથી 30 સેકન્ડમાં જ ભાડુઆતનું વેરીફિકેશન થઈ જશે.
વેરિફિકેશનની આ રીતે પ્રક્રિયા કરો...
સ્ટેપ 01: મકાન માલિકે સૌથી પહેલાં 'પથિક પોર્ટલ' પર પોતાની મિલકતની વિગતો નોંધાવીને વેરિફિકેશન કરાવવું પડશે.
સ્ટેપ 02: જ્યારે મકાન માલિક પ્રોપર્ટીને ભાડા પર ચડાવે ત્યારે એપ દ્વારા એક યુનિક QR કોડ જનરેટ કરવાનો રહેશે.
સ્ટેપ 03: ભાડૂઆતે પોતાના મોબાઇલમાં રહેલી આધાર એપ દ્વારા એ QR કોડને સ્કેન કરવાનો રહેશે.
સ્ટેપ 04: QR કોડ સ્કેન કર્યા પછી, આધાર એપમાં જ ભાડૂઆતનું ફેશિયલ વેરિફિકેશન (ચહેરો ઓળખવાની પ્રક્રિયા) કરાશે.
સ્ટેપ 05: વેરિફિકેશન સફળ થયા પછી, 'પથિક સોફ્ટવેર'માં ભાડૂઆતનું નામ, સરનામું અને ફોટો આપોઆપ આવી જશે.
સ્ટેપ 06: ભાડૂઆતની મંજૂરી (એપ્રુવલ) પછી આ તમામ વિગતો સિસ્ટમમાં સેવ થઈ જશે.
સ્ટેપ 07: સુરક્ષા માટે આખી પ્રક્રિયાનો લોગ (Log) મેઈન્ટેઈન કરવામાં આવશે, જેથી ડેટાનો કોઈ દુરુપયોગ ન થઈ શકે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે