/નામ બદલ્યું, બીજા લગ્ન કર્યા... 1994ના નીલમ હોટલ હત્યા કેસમાં ફરાર કેદી આખરે ઝડપાયો, 13 વર્ષની સંતાકૂકડીનો આવ્યો અંત

Ahmedabad News: 12 વર્ષથી હત્યાના ગુનામાં આજીવન કેદની સજા પામેલા ફરાર પેરોલ જમ્પ આરોપીની ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ધરપકડ કરી છે. 1994માં શાહીબાગની નીલમ હોટલ હત્યા કેસમાં આજીવન કેદની સજા ભોગવી રહેલો અને બે વખત પેરોલ જમ્પ કરનાર આરોપી સતીશ રૂપારેલિયાની ધરપકડ કરવામા આવી છે. આરોપીએ પોતાની ઓળખ છુપાવવા નામ પણ બદલી નાખ્યું હતું.
ઉદય રંજન/અમદાવાદ: અમદાવાદના બહુચર્ચિત 1994ના નીલમ હોટલ હત્યા કેસમાં ફરાર આરોપી સતીશ ઉર્ફે ભીખુ રૂપારેલિયાને ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ઝડપી પાડ્યો છે. ઝડપાયેલો આરોપી સતીશ રૂપારેલીયા અને તેનો સાથી રાજન પંચાલ શાહીબાગની નીલમ હોટલમાં રોકાયા હતા, જ્યાં તેમણે કાપડ વેપારી અરવિંદભાઈ શાહને સસ્તા ભાવે કાપડ અપાવવાની લાલચ આપી હોટલ બોલાવ્યા હતા.
13 વર્ષથી ફરાર આખરે પોલીસ સંકાજામાં
જ્યાં હોટલના રૂમમાં અરવિંદભાઈની હત્યા કરીને તેમની જ્વેલરી અને રોકડ લૂંટી લેવામાં આવી હતી. જ્યારબાદ મૃતકની ઓળખ ના થાય તેવા માટે માથું કાપી અડાલજ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં ફેંકી દેવામાં આવ્યા હતા. આ ગુનામાં ઝડપાયેલ આરોપી સતીશ રૂપારેલીયાને આજીવન કેદની સજા ફટકારવામાં આવી હતી, પરંતુ છેલ્લા 13 વર્ષથી પેરોલ જંપ કરી ફરાર હતો. જેની માહિતી મળતા ક્રાઈમ બ્રાન્ચે તેની રાણીપ વિસ્તારમાંથી ધરપકડ કરી.
વર્ષ 1994માં વેપારીની હત્યા અને લૂંટ કેસમાં આરોપીઓને વર્ષ 2000ની સાલમાં સેશનસ કોર્ટે ફાંસીની સજા ફટકારી હતી, જ્યારબાદ વર્ષ 2001માં આજીવન કેદમાં ફેરવાઈ હતી. સજા દરમિયાન વર્ષ 2004માં સતીશે પ્રથમ વખત પેરોલ જંપ કર્યો હતો અને ચાર વર્ષ સુધી ફરાર રહ્યો હતો. આ દરમિયાન આરોપી સતીશ 20 હજારની નકલી ભારતીય ચલણી નોટ સાથે વર્ષ 2008માં દરિયાપુર પોલીસે ઝડપ્યો હતો.
નકલી નોટોના કેસમાં કોર્ટ ફટકારી 5 વર્ષની સજા
આ કેસમાં તેને પાંચ વર્ષની સજા થઈ હતી. નકલી નોટોના કેસમાં સતીશની સાથે તેના મિત્ર મનસુખ, કમલેશ અને હાર્દિકને પણ કોર્ટે સજા સંભળાવી હતી. ત્યારબાદ સતીશ વર્ષ 2014માં ફરી એક વખત પેરોલ પર બહાર આવ્યા બાદ સતીશ ફરાર થઈ ગયો હતો અને છેલ્લા 13 વર્ષથી પોલીસને ચકમો આપતો હતો.
ઓફિશિયલ ગેજેટ દ્વારા નામ બદલી કર્યા બીજા લગ્ન
ફરાર સમયે સતીશે પોતાનું નામ ઓફિશિયલ ગેજેટ દ્વારા બદલી સંજય રૂપારેલિયા રાખ્યું હતું. ત્યારબાદ તેણે બીજા લગ્ન કર્યા હતા અને હાલમાં તેને બે બાળકો સાથે રાણીપ વિસ્તારમાં વસવાટ કરે છે અને લોન કન્સલ્ટન્ટ તરીકે પોતાનું ગુજરાન ચલાવે છે. પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું કે, આરોપીએ પોતાના માતા પિતા અને બહેનને પણ પેરોલ જમ્પ અને પોતાના લગ્નજીવન વિશે કંઈ પણ જણાવ્યું ન હતું, પરંતુ દર છ મહિને પરિવારને અલગ અલગ જગ્યાએ મળતો હોવાનું સામે આવ્યું છે. ક્રાઈમ બ્રાન્ચે આરોપીને જેલ હવાલે કરવાની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.